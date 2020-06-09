Близнецам — ориентальный парфюм, а Ракам — энергичный: как выбрать идеальный летний аромат по знаку зодиака
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на лето: для Близнецов ближайшие месяцы – это время возможностей. Если у вас есть планы, даже амбициозные и на первый взгляд невыполнимые, дерзайте – удача, определенно, будет на вашей стороне. Звезды рекомендуют представителям этого знака чаще слушать свою интуицию и доверять ей. Чаще выезжайте за город, наслаждайтесь природой и не забывайте проводить время с родными и близкими: общение зарядит вас энергией, а прогулки на свежем воздухе помогут улучшить самочувствие.
Идеальный аромат лета 2020 для Близнецов – это культовый Shalimar от Guerlain в лимитированной версии, в котором сошлись очарование и мудрость Востока и современность. Эта оригинальная парфюмерная композиция с ее уникальным балансом прохладной свежести и естественной чувственности просто идеальна для жарких дней и прохладных ночей.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на лето: этим летом Ракам противопоказано нервничать и напрягаться. Звезды советуют все делать исключительно в расслабленном состоянии, без стресса и негативных эмоций. Старайтесь работать, но не перерабатывать, отдыхать по полной, но лучше где-нибудь за городом, в тиши от суеты и шума мегаполиса. И не забывайте себя радовать хотя бы в мелочах: свежий маникюр, красивая прическа, новое платье – обязательные атрибуты вашего хорошего настроения и душевного здоровья. Кстати, в ближайшие месяцы финансовая удача будет на стороне людей, рожденных под этим знаком зодиака, потому, если вы давно планируете какие-то крупные покупки, самое время их сделать.
Идеальный аромат лета 2020 для Раков – решительный и энергичный Sine More от Arte Olfatto с его яркими аккордами дамасской розы, оттененной зелеными и цветочными нотами. Это восточный аромат, но не тяжелый, а чистый, великолепный и вместе с тем умиротворяющий.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на лето: Львам этим летом рекомендовано полюбить себя или изменить отношение к собственной внешности. Не стоит кардинально переделывать себя в угоду сиюминутной моде, просто подчеркивайте свои достоинства и радуйтесь жизни. Что же касается карьеры, то вас ждет значительное повышение в компании или весьма заманчивое предложение от конкурентов, но произойдет это лишь в том случае, если вы действительно начнете ценить себя и не будете взваливать на себя непосильную ношу без достойной оплаты.
Идеальный летний аромат 2020 для Львов – новый унисекс-парфюм Reflet Sur L’Okavango от Ella K, посвященный Африке и африканской саванне. В его композиции переплелись солнечные ноты жасмина, цветов апельсина, бергамита, мандарина, бобы тонка и зеленые ноты папируса. Этот парфюм подарит рожденным под этим знаком зодиака ощущение мягкой и вместе с тем притягательной силы духа.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на лето: это лето станет золотым временем для Дев – у рожденных под этим знаком будет получаться буквально все. Велика вероятность исполнения даже самых безумных желаний, потому не бойтесь мечтать и строить смелые планы. Для их выполнения у вас будут и планы, и возможность, просто верьте в себя! При этом не забывайте отдыхать и чаще улыбаться – позитивное притягивается к позитивному.
Идеальный аромат на лето 2020 для Дев – Omnia Coral от Bvlgari, в котором раскрывается вся «сущность лета»: радостная, блистательная и сладострастная. Этот аромат подарит вам ощущение восторга и подлинные моменты удовольствия, а также наполнит вас яркими ощущениям. Одно нанесение его на кожу – и даже в хмурую погоду вокруг вас будто зажжется солнце.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Гороскоп на лето: июнь для Весов станет тяжелым месяцем, но оставшиеся 62 дня лета будут насыщенными на приятные события. В любом случае для всех, кто рожден под этим знаком зодиака, наступает время возможностей – как финансовых, так и личных. Если вы будете упорно трудиться и верить в себя, то сможете выйти на новый уровень развития. И не бойтесь меняться – для вас это станет источником вдохновения и энергии.
Идеальный аромат этого лета для Весов – Osmathus Blossom от Jo Malone London, в центре композиции которого мелкие и нежные экзотические цветы османтуса, дополненные сладостью абрикоса. Это действительно теплая и летняя композиция – легкая и чувственная – в облаке этого парфюма вы будете чувствовать себя энергичной и способной на все.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Гороскоп на лето: ближайшие 3 месяца для Скорпионов будут очень насыщенными по всем фронтам. И они могут стать весьма результативными и в плане улучшения финансового положения, и в плане работы, и в плане личной жизни. Но есть одно условие – нельзя переутомляться. В это время очень важно научиться планировать дела и делегировать обязанности. И конечно же, не забывайте отдыхать. Не собираетесь в отпуск? Тогда приобретите курс массажей или поход в спа, чтобы восполнить ресурсы и ринуться в бой с новыми силами.
Идеальный аромат на лето 2020 для Скорпионов – новый Lil Fleur от Byredo, который, по задумке его создателей, должен стать интерпретацией духа бунтарства, смелости и искренности. В его сердце – дамасская роза, обволакивающая своей сладостью. Она обрамлена взрывной свежестью кассии и мандарина и смягчена шафраном. Сложный и противоречивый аромат зарядит Скорпионов энергией и поможет восстановить силы и хорошее расположение духа.