Близнецам — ориентальный парфюм, а Ракам — энергичный: как выбрать идеальный летний аромат по знаку зодиака

Гороскоп на лето: для Близнецов ближайшие месяцы – это время возможностей. Если у вас есть планы, даже амбициозные и на первый взгляд невыполнимые, дерзайте – удача, определенно, будет на вашей стороне. Звезды рекомендуют представителям этого знака чаще слушать свою интуицию и доверять ей. Чаще выезжайте за город, наслаждайтесь природой и не забывайте проводить время с родными и близкими: общение зарядит вас энергией, а прогулки на свежем воздухе помогут улучшить самочувствие.

Идеальный аромат лета 2020 для Близнецов – это культовый Shalimar от Guerlain в лимитированной версии, в котором сошлись очарование и мудрость Востока и современность. Эта оригинальная парфюмерная композиция с ее уникальным балансом прохладной свежести и естественной чувственности просто идеальна для жарких дней и прохладных ночей.

Рак (22 июня – 22 июля)