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Тенденция на естественную красоту за последние несколько лет захлестнула мир: ушли в прошлое наращенные волосы и ногти, девушки перестали поголовно увеличивать грудь и уменьшать носы. Единственное, что осталось неизменным, — желание иметь красивые пухлые губы. Но для этого вовсе не обязательно бежать к косметологу за уколами гиалуроновой кислоты. В нашем видео эксперт разбирает упражнения, которые помогут сделать губы чувственными.
Виктория Цепляева,
косметолог, основательница школы самомассажа «Скульптурное лицо», сертифицированный специалист по точечному массажу шиацу, по безоперационной подтяжке лица и тейпированию
  • Указательными и большими пальцами обеих рук захватываем верхнюю губу и аккуратно выворачиваем ее наверх. Оказывая сопротивление пальцами, пытаемся напрягать мышцы так, чтобы вернуть губу в исходное положение. Повторяем упражнение 15 раз и делаем то же самое с нижней губой. Данное упражнение следует выполнять три раза в день.
  • Указательным и большим пальцем одной руки выворачиваем верхнюю губу. Другой рукой прижимаем уголки рта к верхним зубам и с усилием пытаемся вернуть губу в исходное положение. Повторяем движение 15 раз. Упражнение выполняем три раза в день.

  • Нажмите указательным пальцем на впадинку над верхней губой и удерживайте в течение семи секунд. Выполняйте упражнение один раз в день.

  • Поставьте указательные пальцы на точки в уголках рта и направляйте давящее движение немного вверх. Удерживайте нажим в течение семи секунд. Данное упражнение также следует делать один раз в день.

  • После выполнения всех упражнений активно разотрите губы тыльной стороной ладони до их легкого покраснения.

Достаточно регулярно выполнять несколько эффективных упражнений, и скоро вы сами удивитесь своему отражению в зеркале. Данный комплекс упражнений позволит вам придать форму губам, увеличить их объем, приподнять уголки и избавиться от складочек вокруг губ.

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock/VOSTOK

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