Тенденция на естественную красоту за последние несколько лет захлестнула мир: ушли в прошлое наращенные волосы и ногти, девушки перестали поголовно увеличивать грудь и уменьшать носы. Единственное, что осталось неизменным, — желание иметь красивые пухлые губы. Но для этого вовсе не обязательно бежать к косметологу за уколами гиалуроновой кислоты. В нашем видео эксперт разбирает упражнения, которые помогут сделать губы чувственными.