5 бьюти-привычек, которые выдают ваш возраст без паспорта

Пусть даже сейчас почти на каждой улице есть Лэтуаль, Иль де Боте, Рив Гош или Золотое Яблоко (нужное подчеркнуть), сорокалетние дамы все еще закупают косметику и парфюмерию в переходе у своих "проверенных поставщиков". Тени не идут ни в какое сравнение с теми, что продаются в больших сетях, ароматы Dior, Chanel, и прочих брендов - конечно же, подделки, но ведь это все не важно. Бюджетная цена и впечатление от тестирования лака на обычной бумаге или поверх своего маникюра действуют как наркотик, а значит и киоски в подземных переходах будут жить еще очень долго на всем постсоветском пространстве.

Салон на дому

Несмотря на то, что в СССР были и парикмахерские, и косметологические кабинеты, многие ходили на процедуры прямо домой к своему мастеру. Маникюр, окрашивание, стрижка, чистка лица - все эти процедуры можно было сделать у "стилиста-универсала", который жил по соседству. А главное - за целый день вы проводите все необходимые процедуры, проходите сеанс психологической терапии, узнаете все последние сплетни и платите за все это удовольствие гораздо меньше, чем в парикмахерской.

Конечно, есть и свои минусы. Идеальную чистоту "косметологического кабинета" в квартирных условиях никто гарантировать все же не может, да и у мастера, скорее всего, вы не одна такая клиентка. Прошло вот уже столько лет, а женщины, покупающие филлеры непонятно где, все еще идут к "проверенным" косметологам домой за уколами красоты. Просто-таки советская экономия в действии!

Кудрявые головы

Кудрявые волосы - это главная одержимость женщин СССР. А все почему? Кудри - первый шаг к созданию невероятного объема, совсем как у героинь советского кино. Химическую завивку, к счастью, прекрасная половина населения нашей страны оставила в лихих 90-ых, ведь волосы она портила раз и на всегда. А вот бигуди живы до сих пор: сегодня их можно купить в любом хозяйственном магазине, супермаркете, китайском рынке и прочих не вызывающих доверия местах.