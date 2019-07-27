14 мифов об акне, которые не имеют ничего общего с действительностью: развенчивают эксперты

Миф 1. Акне – это лишь косметический дефект

Отнюдь! Это хроническое рецидивирующее заболевание, которое не имеет единственной причины. Проявляется акне в результате сочетания нескольких факторов. Ведущим является наследственная предрасположенность: особенности строения сальных желез, их чувствительность к гормону тестостерону, их размер, толщина кожи и диаметр пор. Все эти факторы благоприятны для развития хронического воспаления фолликула сальной железы. У всех пациентов с акне в анамнезе оно есть всегда, даже когда на коже нет высыпаний. Любой фактор может усилить воспаление и тем самым спровоцировать появление прыщей. И таких факторов очень много: снижение иммунитета при любой банальной простуде, нарушение диеты, механическое повреждение кожи или активная ее инсоляция. Обострить акне могут нарушения работы ЖКТ, обилие в рационе молочных продуктов и простых углеводов, погодные условия (высокая влажность и жаркий климат), а также неправильно подобранный домашний уход.

Миф 2. Чтобы подобрать лечение акне, достаточно посетить дерматолога

Поскольку это заболевание мультифакторное, не всегда достаточно лишь посетить врача-дерматолога. В лечении этой проблемы он тесно сотрудничает с эндокринологом, гинекологом, психоневрологом. Сначала вам действительно потребуется консультация косметолога-дерматолога: он соберет анамнез, расспросит вас о привычках и образе жизни в целом и сделает первичный вывод о той внутренней проблеме, которая проявляется появлением прыщей. Далее вас могут отправить на консультацию к врачу другой специализации и назначить анализы.

Из диагностических методов в случае акне часто назначают посев с кожи лица. Это важно, чтобы определить штамм бактерий, населяющих кожу, и в дальнейшем правильно подобрать наружный препарат для лечения. Женщинам важно пройти гормональное обследование – тест на репродуктивный статус. Могут назначить и УЗИ, в частности, щитовидной железы, органов малого таза.