14 мифов об акне, которые не имеют ничего общего с действительностью: развенчивают эксперты

Акне на лице и теле традиционно считается визитной карточкой подростков. Но не только молодые люди сталкиваются этой проблемой. Случается, что подростковый возраст далеко позади, а воспаления продолжают появляться на коже с определенной регулярностью и в больших количествах.
Миф 1. Акне – это лишь косметический дефект
Отнюдь! Это хроническое рецидивирующее заболевание, которое не имеет единственной причины. Проявляется акне в результате сочетания нескольких факторов. Ведущим является наследственная предрасположенность: особенности строения сальных желез, их чувствительность к гормону тестостерону, их размер, толщина кожи и диаметр пор. Все эти факторы благоприятны для развития хронического воспаления фолликула сальной железы. У всех пациентов с акне в анамнезе оно есть всегда, даже когда на коже нет высыпаний. Любой фактор может усилить воспаление и тем самым спровоцировать появление прыщей. И таких факторов очень много: снижение иммунитета при любой банальной простуде, нарушение диеты, механическое повреждение кожи или активная ее инсоляция. Обострить акне могут нарушения работы ЖКТ, обилие в рационе молочных продуктов и простых углеводов, погодные условия (высокая влажность и жаркий климат), а также неправильно подобранный домашний уход.
Миф 2. Чтобы подобрать лечение акне, достаточно посетить дерматолога
Поскольку это заболевание мультифакторное, не всегда достаточно лишь посетить врача-дерматолога. В лечении этой проблемы он тесно сотрудничает с эндокринологом, гинекологом, психоневрологом. Сначала вам действительно потребуется консультация косметолога-дерматолога: он соберет анамнез, расспросит вас о привычках и образе жизни в целом и сделает первичный вывод о той внутренней проблеме, которая проявляется появлением прыщей. Далее вас могут отправить на консультацию к врачу другой специализации и назначить анализы.
Из диагностических методов в случае акне часто назначают посев с кожи лица. Это важно, чтобы определить штамм бактерий, населяющих кожу, и в дальнейшем правильно подобрать наружный препарат для лечения. Женщинам важно пройти гормональное обследование – тест на репродуктивный статус. Могут назначить и УЗИ, в частности, щитовидной железы, органов малого таза.
Фото: vostock-photo
В лечении акне важно устранить причину его появления. Поэтому параллельно с коррекцией внешних проявлений заболевания, назначаются и лекарственные препараты, которые направлены на коррекцию работы того или иного эндокринного органа: яичников, щитовидной железы, гипофиза.
Миф 3. В косметологии нет способов, которые помогут успешно справиться с акне раз и навсегда
Это не так. С помощью современных косметологических методик можно успешно бороться с проявлениями акне. Одним из самых эффективных методов лечения воспалений считается фототерапия. Это воздействие на кожу световой волны определенного спектра. Назначить процедуру могут как в начале лечения акне, так и на завершающей стадии. Когда именно – зависит от тех препаратов, которые вы принимаете. Например, эта процедура несовместима с приемом системных ретиноидов.
Отлично работают в комплексной терапии акне и инъекционные процедуры, в частности, мезотерапия и плазмотерапия. Они снимают воспаление, улучшают восстановление и заживление кожи.
Миф 4. Прием системных ретиноидов поможет избавиться от акне раз и на всегда
Такие препараты могут быть действенны при лечении тяжелых форм акне (3-4 стадия), когда повреждена большая площадь кожи. Их могут назначать и в тех случаях, когда обычные кремы, аптечные мази и наружные формы витамина А не дают нужного эффекта. После приема таких препаратов уходят воспаления, выравнивается кожа, регулируется деятельность сальных желез. В 80-90 % случаев достаточно одного курса. Но если случаются рецидивы, системные ретиноиды могут назначить повторно.
Фото: vostock-photo
Миф 5. В случае акне следует пользоваться косметикой для жирной кожи
Это в корне не верно! Действительно, обладательницы жирной кожи чаще сталкиваются с такой проблемой. Но акне может беспокоить и обладательниц кожи сухой, чувствительной. И если в данном случае использовать для ухода средства для проблемной кожи с той же салициловой кислотой, можно лишь обострить проблему. Именно поэтому в случае с акне подбирать косметику следует только вместе с врачом-косметологом.
Если вы столкнулись с проблемой акне, важно убрать их ухода все камедогенные вещества. К таковым относятся минеральные и некоторые растительные масла (авокадо, ши, какао).
Миф 6. Если на лице часто появляются воспаления, ее нужно чаще и тщательней очищать
Это заблуждение! Нередко при склонности к акне женщина постоянно умывается с гелем, протирает кожу различными лосьонами, смазывает ее… Это приводит лишь к нарушению естественной защитной гидролипидной мантии кожи и усугубляет проблему.
Отдельно хочется сказать о самостоятельном «очищении» кожи от прыщей. Вскрывая очаг воспаления в нестерильных условиях, вы способствуете лишь распространению инфекции. В результате вы выдавили один прыщ, а на лице появилась еще россыпь… К таким же последствиям приводит использование скрабов с жесткими абразивными частицами и щеток для очищения лица.
Миф 7. Загар уменьшает акне
Ультрафиолет действительно может на некоторое время уменьшить проявление акне, однако эффект носит краткосрочный характер. Приблизительно через 2 недели может наступить обострение, и состояние кожи резко ухудшится. Это связано с гиперкератозом – утолщением рогового слоя эпидермиса. Как следствие, поры закрываются и создаются благоприятные условия для бактерий, вызывающих акне. Солнце также может вызвать постакне пигментацию – кожа покроется коричневыми пятнами, от которых также очень трудно избавиться.
Миф 8. Макияж вызывает акне
Очередная популярная причина, которую связывают с появлением акне. Отчасти это правда, но проблема возникает только при использовании некачественной косметики, которая провоцирует образование комедонов, раздражений и других проблем с кожей. Чтобы этого избежать, нужно в первую очередь обратится к косметологу, который поможет подобрать косметику, подходящую по типу кожи и по возрасту. Также следует тщательно очищать свою кожу по вечерам от косметики.
Фото: vostock-photo
Миф 9. Диета не влияет на течение акне
На этот миф можно ответить пословицей «Мы – то, что мы едим». От правильного питания во многом зависит состояние как нашего организма в целом, так и кожи – самого большого органа. Если есть много сладкого или жирного, может ухудшиться метаболизм, появятся лишние килограммы. Как следствие, возможно обострение акне из-за усиленной выработки кожного сала сальными железами. Именно поэтому необходимо сделать выбор в пользу сбалансированного питания и есть как можно больше свежих овощей и фруктов.
Миф 10. Чем больше лекарственных препаратов, тем эффективнее лечение акне
Усиленное втирание лекарственных препаратов в кожу вряд ли поможет быстрее вылечить акне. Очень важно придерживаться только тех доз средства, которые рекомендованы и назначены специалистом. В противном случае возможно еще большее раздражение кожи, шелушение и развитие воспалений.
Миф 11. Акне бывает только в подростковом возрасте
Действительно, акне чаще всего возникает в подростковом возрасте, поскольку уровень гормонов зашкаливает. Однако угревые высыпания могут развиться на любом этапе жизни. У некоторых людей первые прыщи появляются уже в зрелом возрасте. В таких случаях причины лежат в индивидуальных нарушениях работы организма – изменениях в гормональном фоне, проблемах с желудочно-кишечным трактом, стрессе и т. д. В любом случае лечение болезни должно протекать под тщательным наблюдением врача.
Миф 12. Акне возникает из-за плохой гигиены
Не существует четкой связи между личной гигиеной и возникновением прыщей. Регулярное умывание утром и вечером, конечно, уменьшает количество высыпаний, но это не значит, что эффективное очищение навсегда решит эту проблему. Необходимо правильно подбирать средства, которые будут эффективны именно для вашего типа кожи. Тогда проблему решить будет намного проще.
Миф 13. Потребление большого количества воды избавляет от акне
Так же, как с ситуацией с пищей, поддержание водного баланса очень важно для здоровья кожи. Однако обильное питье не станет единственным способом избавиться от акне, а будет лишь частью соблюдения многих других мер.
Миф 14. Солнцезащитный крем вызывает прыщи
Если человек хочет защитить кожу от ультрафиолетовых лучей, увеличивающих риск гиперпигментации или рака кожи, то солнцезащитным кремом можно и нужно пользоваться. И не стоит верить в миф о негативном воздействии крема на состояние кожи лица. Важно покупать средство с минимальным содержанием масел, тогда оно не будут забивать поры. А лучше всего обратиться к специалисту для подбора солнцезащитного крема в зависимости от типа и уровня чувствительности кожи.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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