Тональное средство с эффектом сияния, цветочно-древесный аромат и еще 7 впечатляющих бьюти-новинок июня

Лето, наконец, официально вступило в свои права, и кажется, что оно будет длиться вечно. Несмотря на то, что вместе с июнем наступила и пора отпусков, косметические бренды не дремлют и продолжают выпускать огромное количество интересных и полезных бьюти-новинок. 10 самых интересных из них – в нашей статье.