Тональное средство с эффектом сияния, цветочно-древесный аромат и еще 7 впечатляющих бьюти-новинок июня

Дерматокосметическая линия для тела Tonic Lifter от DIBI Milano
Серия предназначена для комплексного домашнего ухода за кожей с признаками возрастных изменений, таких как потеря эластичности, плотности, появление дряблости и растяжек. Синергия высокоэффективных компонентов обеспечивает тройное воздействие: повышает тонус кожи, делая ее более увлажненной и упругой; осуществляет комплексный лифтинг; разглаживает кожу и борется с признаками старения. В серию для домашнего ухода входят омолаживающий укрепляющий крем для тела Firming youth cream и укрепляющая сыворотка для особых зон Firming treatment for specific areas.
Губная помада-кондиционер Lip Color Sheer от Tom Ford Beauty
Перед новой губной помадой из летней коллекции Tom Ford устоять нелегко: насыщенная цветовая палитра поражает разнообразием – в ней 15 оттенков на любой вкус, их все отличает прекрасный состав, в который входят комплекс из масла ши и витаминов С и Е, который увлажнят губы, сделают их мягкими. Все оттенки помад отлично сочетаются с легким загаром.
Крем для ног Velvet Feet Cream от Thalion
Крем обеспечивает ощущение комфорта и мгновенной мягкости ногам с сухой и поврежденной кожей. Его формула интенсивно увлажняет и питает огрубевшую кожу стоп, обеспечивая ее микроэлементами и морскими минералами, а также облегчает боль и чувство напряжения в ногах, смягчает мозоли и натоптыши, уменьшает потливость. В составе средства – коктейль из четырех видов морских водорослей, масло карите, экстракт алое вера, растительный глицерин.