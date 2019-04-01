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10 впечатляющих бьюти-новинок апреля, которые не оставят вас равнодушными

Апрель радует нас не только по-настоящему весенней погодой, но и вдохновляющими бьюти-новинками. Редакция Passion.ru собрала подборку лучших продуктов месяца. На какие средства стоит обратить пристальное внимание в апреле, читайте в нашем материале!

Парфюмерная вода Live Irrésistible Rosy Crush от Givenchy

Парфюмерная вода Live Irrésistible Rosy Crush, Givenchy, 9030 руб.

Парфюмерная вода Live Irrésistible Rosy Crush — это цветочный аромат, который станет идеальным спутником этой весной. В отличие от других свеже-цветочных композиций, этот парфюм приятно удивит дерзким сочетанием насыщенных тонов розы и ярких нот розового перца. Легкие аккорды ягод годжи и шипра с пачули придают аромату юный задор и неотразимую женственность. Иными словами, эта композиция создана для жизнерадостных представительниц прекрасного пола, таких же ярких и смелых, как изящный розовый флакон духов с множеством отражающих свет призм.

Кастомизированная система ухода от Clinique iD

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Увлажняющее желе + Концентрат против морщин Clinique iD, Clinique, 2775 руб.

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Clinique iD — это инновационный уход, ориентированный на индивидуальные потребности кожи лица. Каждая может создать собственную формулу, выбрав подходящую увлажняющую основу — лосьон, гель или желе — и активный концентрат, которых призван бороться с конкретными проблемами: неровным тоном кожи, раздражением, следами усталости, расширенными порами и неровной текстурой, морщинами.

Шампунь и бальзам для тонких и ослабленных волос от Schauma

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Шампунь Vita-Укрепление для тонких и ослабленных волос, Schauma, 130 руб.

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Новый дуэт от Schauma поможет вашим волосам оправиться от низких температур. Продукты не содержат парабенов и силиконов, а главное — обогащены биотином и комплексом полезных микроэлементов. Биотин участвует в трансформации белка кератина, необходимого для поддержания здоровья волос, а также стимулирует инсулиновый обмен, поставляя энергию к каждой волосяной луковице. В сочетании с другими микроэлементами и витаминами биотин творит чудеса: стимулирует рост волос, улучшает их состояние и белковую структуру.

Новая линейка Skin Love от Becca

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Эликсир с эффектом сияния Skin Love, Becca, 3430 руб.

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Средства из новой линейки Skin Love от Becca созданы для любительниц здоровой и сияющей изнутри кожи. Продукты обогащены натуральными экстрактами, витаминами и микроэлементами, а потому превосходно питают и увлажняют кожу, усиливая ее естественное свечение. Невесомый эликсир придаст вашему лицу свежесть и сияние, а также слегка осветлит кожу за счет содержания осветляющего комплекса. В свою очередь, легкий хайлайтер-бальзам поможет создать эффект влажной кожи.

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