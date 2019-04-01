10 впечатляющих бьюти-новинок апреля, которые не оставят вас равнодушными

Парфюмерная вода Live Irrésistible Rosy Crush — это цветочный аромат, который станет идеальным спутником этой весной. В отличие от других свеже-цветочных композиций, этот парфюм приятно удивит дерзким сочетанием насыщенных тонов розы и ярких нот розового перца. Легкие аккорды ягод годжи и шипра с пачули придают аромату юный задор и неотразимую женственность. Иными словами, эта композиция создана для жизнерадостных представительниц прекрасного пола, таких же ярких и смелых, как изящный розовый флакон духов с множеством отражающих свет призм.

Кастомизированная система ухода от Clinique iD