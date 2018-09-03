10 бьюти-новинок сентября, которые стоят своих денег

Пчелиный воск смягчает и защищает кожу от неблагоприятных внешних погодных воздействий, предотвращает сухость и шелушение. Кофеин разглаживает, повышает упругость, оказывает выраженное тонизирующее действие, улучшает микроциркуляцию в тканях. Растительные триглицериды оказывают восстанавливающее и смягчающее действие, препятствуют трансмембранной потере влаги. Коллаген — основной белок соединительной ткани, отвечающий за эластичность кожи. Соприкасаясь с дермой, под действием температуры коллаген распадается на низкомолекулярные фрагменты, которые легко проникают через роговой слой. Этот натуральный компонент способствует заживлению тканей, выполняет роль матрицы для регенерации кожи, является кондиционирующим и влагоудерживающим агентом.

Продукт обладает шелковистой текстурой и тонким, изысканным ароматом. Благодаря натуральному коллагену и маслам ши и оливы оказывает мощное омолаживающее действие, глубоко питает и увлажняет кожу тела. Прямо-таки салонный уход на дому.