10 бьюти-новинок сентября, которые стоят своих денег

Гамма экстремального восстановления волос The Re-BOND от Matrix
Гамма экстремального восстановления волос от Matrix состоит из трех продуктов. С нашей стороны было бы преступлением рассказать лишь про один из них. Особенность линейки заключается в том, что для эффективного восстановления необходимо пошаговое использование всех продуктов. Первым вы используете очищающий шампунь, который удаляет остатки стайлинговых средств и кожного сала и подготавливает волосы к последующему нанесению восстанавливающих составов. Пре-кондиционер Total Results Re-Bond — это второй шаг в системе Re-Bond. Ультраинтенсивная формула необходима для восстановления связей внутри волоса. После пре-кондиционера необходимо нанести обычный кондиционер. Данная серия подходит для волос, поврежденных химическими процедурами с применением любого красителя, осветляющего порошка и прочих добавок, а также для восстановления после термического агрессивного воздействия.
Сахарный скраб для губ Flower Scrub All about lips от Mixit
Достичь эффекта напитанных влагой и ухоженных губ легко с помощью скраба из новой коллекции All About Lip от российской марки Mixit. Ароматный сахарный скраб с натуральными растительными экстрактами подарит ощущение лета и обеспечит полноценный уход. Гранулы тростникового сахара, содержащего гликолевую кислоту, являются мягким эксфолиантом, нежно отшелушивают верхний слой эпидермиса, выравнивают тон, придают коже бархатистость и здоровое сияние. Оливковое и масло ши смягчают, насыщают кожу губ влагой, способствуя защите от высыхания, обезвоживания и шелушения. Богатый витаминами и микроэлементами растительный комплекс (лимона, облепихи, календулы) ускоряет процессы обновления и регенерации, питает и увлажняет кожу.
Коллагеновый крем-лифтинг от SB-26
Пчелиный воск смягчает и защищает кожу от неблагоприятных внешних погодных воздействий, предотвращает сухость и шелушение. Кофеин разглаживает, повышает упругость, оказывает выраженное тонизирующее действие, улучшает микроциркуляцию в тканях. Растительные триглицериды оказывают восстанавливающее и смягчающее действие, препятствуют трансмембранной потере влаги. Коллаген — основной белок соединительной ткани, отвечающий за эластичность кожи. Соприкасаясь с дермой, под действием температуры коллаген распадается на низкомолекулярные фрагменты, которые легко проникают через роговой слой. Этот натуральный компонент способствует заживлению тканей, выполняет роль матрицы для регенерации кожи, является кондиционирующим и влагоудерживающим агентом.
Продукт обладает шелковистой текстурой и тонким, изысканным ароматом. Благодаря натуральному коллагену и маслам ши и оливы оказывает мощное омолаживающее действие, глубоко питает и увлажняет кожу тела. Прямо-таки салонный уход на дому.