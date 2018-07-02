10 самых интересных бьюти-новинок июля

Свежий и цветущий вид - главное украшение женины. Что может лучше создать эффект отдохнувшей кожи, как не красивый румянец и ухоженные губы. Мы подобрали для вас мультифункционаьное средство, которое просто незаменимо при создании "ленивого" макияжа за 15 мин. Нанесите немного тинта кончиками пальцев на яблочки щек и хорошо растушуйте. Пара капель на губы - и вы уже выглядите отдохнувшей.

Микрокапсулы масла в сочетании с пигментами в водной формуле подарят вашим губам вкусный, чувственный и естественный оттенок, а щечки приобретут натуральный румянец. Кроме того, благодаря масляной текстуре средство абсолютно не сушит нежную кожу губ.

Коллекция премиальных парфюмов Le Gemme Reali от Bvlgary