10 самых интересных бьюти-новинок июля

Тинт для губ и щек Rouge Tint от Erborian
Свежий и цветущий вид - главное украшение женины. Что может лучше создать эффект отдохнувшей кожи, как не красивый румянец и ухоженные губы. Мы подобрали для вас мультифункционаьное средство, которое просто незаменимо при создании "ленивого" макияжа за 15 мин. Нанесите немного тинта кончиками пальцев на яблочки щек и хорошо растушуйте. Пара капель на губы - и вы уже выглядите отдохнувшей.
Микрокапсулы масла в сочетании с пигментами в водной формуле подарят вашим губам вкусный, чувственный и естественный оттенок, а щечки приобретут натуральный румянец. Кроме того, благодаря масляной текстуре средство абсолютно не сушит нежную кожу губ.
Коллекция премиальных парфюмов Le Gemme Reali от Bvlgary
Новая премиальная коллекция ароматов от Bvlgary переносит нас в самое сердце древней Византии и окружает пленительными восточными ароматами. В линейке представлены три аромата, названные в честь драгоценных камней - сапфир, изумруд и рубин.
Nylaia - синий сапфир - воплощение королевской стати и благородства. Утонченный восточные пудовый аромат с отчетливо слышимыми нотами драгоценного ириса придется по душе нежным и утонченным натурам.
Veridia - изумруд - древесный аромат загипнотизируют вас с первого вздоха и перенесет в мир сказочных восточных садов Константинополя. КЛючевые ноты ароматы - драгоценная бурбонская ваниль, ладан и эссенция гальбанума.
Rubinia - рубин - страстный, огненный цитрусовый аромат. Только смелые натуры отважатся носить на себе искрящиеся ноты красного сандала, сицилийского мандарина и абсолютностях бобов тонка.
Millennialskin от Dolce&Gabbana
В июле итальянский бренд люксовой косметики порадовал своих поклонников самым легким тональным средством из всей линейки. Кроме того, Millennialskin оснащен высоким фактором защиты от UV-излучения - SPF 30, этого более чем достаточно для солнечных городских деньков.
Стойкая формула защищает кожу от негативных факторов окружающей среды, в том числе лучей спектра A и B благодаря комбинации особых фильтров, которые помогают сохранить сияние и молодость надолго. Этот невесомый тон легко подстраивается под цвет лица, смягчает, увлажняет и наполняет кожу естественным сиянием, так что проблем с подбором оттенка точно не возникнет. Оттенков у средства, кстати, целых 10. Уверены, вы без труда отыщите подходящий!