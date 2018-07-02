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10 самых интересных бьюти-новинок июля

Мы не могли оставить вас без ежемесячной подборки самых заметных новинок месяца. На этот раз мы собрали в нашей подборке все самое необходимое: от санскринов с высокой степенью защиты до многофункциональных продуктов для губ и щек. Идеальные средства, за которыми стоит охотится в июле, - в нашем материале!

Тинт для губ и щек Rouge Tint от Erborian

Свежий и цветущий вид - главное украшение женины. Что может лучше создать эффект отдохнувшей кожи, как не красивый румянец и ухоженные губы. Мы подобрали для вас мультифункционаьное средство, которое просто незаменимо при создании "ленивого" макияжа за 15 мин. Нанесите немного тинта кончиками пальцев на яблочки щек и хорошо растушуйте. Пара капель на губы - и вы уже выглядите отдохнувшей.

Микрокапсулы масла в сочетании с пигментами в водной формуле подарят вашим губам вкусный, чувственный и естественный оттенок, а щечки приобретут натуральный румянец. Кроме того, благодаря масляной текстуре средство абсолютно не сушит нежную кожу губ.

Коллекция премиальных парфюмов Le Gemme Reali от Bvlgary

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Le Gemme Reali, Nylaia, Bvlgary

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Новая премиальная коллекция ароматов от Bvlgary переносит нас в самое сердце древней Византии и окружает пленительными восточными ароматами. В линейке представлены три аромата, названные в честь драгоценных камней - сапфир, изумруд и рубин.

Nylaia - синий сапфир - воплощение королевской стати и благородства. Утонченный восточные пудовый аромат с отчетливо слышимыми нотами драгоценного ириса придется по душе нежным и утонченным натурам.

Veridia - изумруд - древесный аромат загипнотизируют вас с первого вздоха и перенесет в мир сказочных восточных садов Константинополя. КЛючевые ноты ароматы - драгоценная бурбонская ваниль, ладан и эссенция гальбанума.

Rubinia - рубин - страстный, огненный цитрусовый аромат. Только смелые натуры отважатся носить на себе искрящиеся ноты красного сандала, сицилийского мандарина и абсолютностях бобов тонка.

Millennialskin от Dolce&Gabbana

В июле итальянский бренд люксовой косметики порадовал своих поклонников самым легким тональным средством из всей линейки. Кроме того, Millennialskin оснащен высоким фактором защиты от UV-излучения - SPF 30, этого более чем достаточно для солнечных городских деньков.

Стойкая формула защищает кожу от негативных факторов окружающей среды, в том числе лучей спектра A и B благодаря комбинации особых фильтров, которые помогают сохранить сияние и молодость надолго. Этот невесомый тон легко подстраивается под цвет лица, смягчает, увлажняет и наполняет кожу естественным сиянием, так что проблем с подбором оттенка точно не возникнет. Оттенков у средства, кстати, целых 10. Уверены, вы без труда отыщите подходящий!

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