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10 главных бьюти-новинок февраля, которые нельзя пропустить

Оттого, что февраль – самый короткий месяц в году, он не уступает остальным месяцам по количеству бьюти-новинок. Редакция Passion.ru собрала подборку самых впечатляющих продуктов месяца, пройти мимо которых будет преступлением!

Средства для сухой кожи Intensive Moisture от Dermalogica

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Эти два продукта от Dermalogica созданы для того, чтобы стать маст-хэвами для ухода за кожей в зимнее время года. Оба продукта не только борются с сухостью кожи, но и восстанавливают и укрепляют ее липидный барьер. Крем Intensive Moisture Balance Moisturizer, содержащий гиалуроновую кислоту и растительные экстракты, способствует удержанию влаги и укреплению эпидермиса. В свою очередь, средство для умывания Intensive Moisture Cleanser, в состав которого входят масла и экстракты цитрусовых, бережно очищает кожу и избавляет от ее тусклости.

Гель-скатка для лица с фруктовыми кислотами от AHA Sensitive

Этот гель-скатка для лица обладает целым рядом полезных свойств. Все благодаря содержанию яблочной и молочной кислот, экстрактов персика и груши, лецитина. Специальная текстура «скатывается» на коже, забирая вместе с собой ороговевшие клетки эпидермиса, черные точки и излишки себума. Результат – сужение пор, уменьшение акне, увлажнение и восстановление поврежденных клеток. Более того, фруктовые кислоты омолаживают кожу, способствуя выработке коллагена и эластина.

Жидкая матовая помада для губ Rouge Signature от L’Oreal Paris

Помада Rouge Signature – это ультрапигментированный матовый тинт для губ. Продукт приятно удивит своей феноменальной стойкостью и подарит комфортные ощущения во время нанесения и носки. Матовые текстуры необязательно сушат и стягивают кожу губ, и помада Rouge Signature – прямое тому подтверждение. Другая причина, по которой эта новинка от L’Oreal Paris, никого не оставит равнодушной – 12 невероятно модных оттенков от нюдовых до дерзких розовых и фиолетовых, открывающих широчайший простор для смелых бьюти-экспериментов!

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