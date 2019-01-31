10 главных бьюти-новинок февраля, которые нельзя пропустить

Эти два продукта от Dermalogica созданы для того, чтобы стать маст-хэвами для ухода за кожей в зимнее время года. Оба продукта не только борются с сухостью кожи, но и восстанавливают и укрепляют ее липидный барьер. Крем Intensive Moisture Balance Moisturizer, содержащий гиалуроновую кислоту и растительные экстракты, способствует удержанию влаги и укреплению эпидермиса. В свою очередь, средство для умывания Intensive Moisture Cleanser, в состав которого входят масла и экстракты цитрусовых, бережно очищает кожу и избавляет от ее тусклости.

Гель-скатка для лица с фруктовыми кислотами от AHA Sensitive