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11 бьюти-новинок мая, на которые следует обратить внимание

Косметические бренды не стоят на месте и всегда готовы радовать своих фанаток новыми продуктами и лимитированными линейками. Самые эффективные косметические инновации и сногсшибательно красивые упаковки мая ищите в нашем материале.

Хайлайтер Bouncy Highlighter Pearly Light Gold Shade от Givenchy

Все мы хотим, чтобы наша кожа сияла. С новым хайлайтером из лимитированной летней серии от Givenchy это под силу каждой. Наверное, вам известно, что Южная Африка — главный специалист по драгоценным камням. Марка Givenchy, видимо, тоже об этом наслышана, именно поэтому использует этнические мотивы в дизайне продукта, который может подарить вам благородное сияние, сравнимое лишь с блеском бесценных минералов.

Хайлайтер рекомендуем наносить по центру верхнего века, на скулы, галочку над губой и ключицы, чтобы выгодно подчеркнуть рельеф. Формула не содержит парабенов и обогащена кокосовой водой и маслом орехов макадамии, которые питают и защищают кожу.

Особый шарм этому средству придает нежный, едва слышимый тропический аромат франжипани, а маленький размер делает его идеальным вариантом для дорожной косметички.

Крем дневной моделирующий IGF от Kora

Универсальный дневной крем от Kora обладает выраженным антивозрастным эффектом и подходит для ежедневного использования.

Средство работает не только на поверхности кожи, но и на более глубоких ее слоях, что обеспечивает эффективное увлажнение и поддержание гидробаланса. Морщины становятся менее выраженными, а благодаря моделирующему эффекту уже через некоторое время вы заметите укрепление овала лица и подтяжку контуров.

Приятный бонус: крем помогает клеткам восстановить высокую способность к регенерации и сопротивляемость факторам окружающей среды, что особенно важно летом, когда все мы страдаем от пагубного воздействия солнечных лучей.

Спрей для волос с аргановым маслом WEIGHTLESS HEALING DRY OIL от OGX

Волосы в теплый сезон тоже нуждаются в поддержке и интенсивном увлажнении. Можно радоваться, ведь в Россию наконец-то пришла культовая американская марка OGX, соединяющая в себе как ценные природные ингредиенты, так и современные салонные практики. У OGX есть несколько линеек, различающихся по главному действующему компоненту: от легкой кокосовой воды до ультрапитательного масла гавайского ореха кукуи.

Мы не могли обойти стороной спрей с аргановым маслом, которому под силу восстановить самые сухие кончики и придать волосам здоровый блеск.

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