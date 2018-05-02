11 бьюти-новинок мая, на которые следует обратить внимание

Хайлайтер рекомендуем наносить по центру верхнего века, на скулы, галочку над губой и ключицы, чтобы выгодно подчеркнуть рельеф. Формула не содержит парабенов и обогащена кокосовой водой и маслом орехов макадамии, которые питают и защищают кожу.

Особый шарм этому средству придает нежный, едва слышимый тропический аромат франжипани, а маленький размер делает его идеальным вариантом для дорожной косметички.

Крем дневной моделирующий IGF от Kora