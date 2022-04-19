Запахло весной: какие ароматы лучше всего носить в межсезонье

Весна — время, когда на смену теплым специям и деревяшкам приходят прохладные, свежие, нежные и цветочные ароматы. Прежде всего отдайте предпочтение весенним цветам — именно они моментально создадут романтическое, весеннее настроение, пробудят энергию цветения. Это могут быть классические ароматы с нотами сирени, гиацинтов, ландышей, мимозы или авангардные — например, с нотами тюльпанов (Tulip от Byredo). Любителям винтажного звучания самое время достать нарциссы. Чаще всего духи с парфюмерными вариациями на тему этих цветов слышатся достаточно плотными, иногда даже с индольными нотами.

Чтобы сбалансировать цветочную сладость, в весенних ароматах должны быть зеленые ноты — аромат свежескошенной травы, размятых в руках листьев, горчинка стеблей. Часто зеленый аккорд основан на запахе спирта листьев (цис-3-гексенола) и его производных.

Сочетание зеленых и цветочных нот хорошо звучит в еще прохладном, влажном весеннем воздухе: молекулы не перебивают друг друга и не «замыливаются», как это может происходить в жару.