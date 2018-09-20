9 самых дорогих ароматов, которые вы вряд ли себе позволите

Этот парфюм был создан в 1929 году основателем французского одноименного бренда Жаном Пато и парфюмером Анри Альмерасом. Он был выпущен в 1936 году и стал одним из самых уважаемых ароматов из когда-либо созданных. На церемонии награждения FiFi Awards 2000 года он был признана Фондом ароматов «Запахом столетия», победив более популярную Chanel № 5. Joy — образец цветочного парфюма, который должен был поднять настроение американским клиентам Жана Пато во время Великой Депрессии. Для создания всего одной унции необходимо собрать 10 000 цветов жасмина и 336 роз, поэтому высокая цена парфюма вполне оправдана.

Цена: 800 $ за 30 мл