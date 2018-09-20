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9 самых дорогих ароматов, которые вы вряд ли себе позволите

Все любят носить изысканные ароматы, которые заставляют чувствовать себя счастливыми, элегантными, сексуальными, и задают тон настроению. Иногда увлечение эксклюзивным парфюмом может влететь в копеечку. Редакция Passion.ru собрала топ-9 самых дорогих ароматов в мире. О каждом из них подробнее читайте в нашем материале!

Eau d'Hadrien от Annick Goutal

Eau d'Hadrien был создан еще в 1981 году в результате сотрудничества между Энником Гуталом и Фрэнсисом Камаилом. Этот унисекс-аромат представляет собой цитрусовый букет, который содержит ноты лимона, мандарина, сицилийского лайма, грейпфрута, цитрона, кипариса, альдегиды и драгоценный экстракт Мадагаскарского иланг-иланга. Духи приобрели известность и популярность в 2008 году, когда он были представлены в Зале славы Фонда ароматов на церемонии FiFi Awards.

Цена: 441 $ за 30 мл

Bolt of Lightning от JAR

Этот элегантный женский парфюм от JAR основан на сочетании восточных и цветочных нот. Аромат Bolt of Lightning был выпущен в 2001 году и по-прежнему остается одним из самых популярных ароматов среди самых дорогих. Сам аромат построен на сочетании туберозы и зеленых нот и заключен в эллегантный флакон, который станет украшением любого туалетного столика. При желании потешить свое тщеславие, вы сможете купить этот аромат, однако за него придется выложить кругленькую сумму.

Цена: 765 $ за 30 мл

Joy от Jean Patou

Этот парфюм был создан в 1929 году основателем французского одноименного бренда Жаном Пато и парфюмером Анри Альмерасом. Он был выпущен в 1936 году и стал одним из самых уважаемых ароматов из когда-либо созданных. На церемонии награждения FiFi Awards 2000 года он был признана Фондом ароматов «Запахом столетия», победив более популярную Chanel № 5. Joy — образец цветочного парфюма, который должен был поднять настроение американским клиентам Жана Пато во время Великой Депрессии. Для создания всего одной унции необходимо собрать 10 000 цветов жасмина и 336 роз, поэтому высокая цена парфюма вполне оправдана.

Цена: 800 $ за 30 мл

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