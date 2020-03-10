Тельцам – гламурный парфюм, Скорпионам – страстный: как выбрать идеальный весенний аромат по знаку зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: архив пресс-службы
Ближайшие три месяца главной темой для вас будет любовь. Именно ей будут подчинены все ваши мечты и чаяния. Вы будете искать ее и вдохновляться ее предчувствием. И если вы еще одиноки, ваши шансы высоки как никогда при условии, что вы немного снизите и без того высокие требования к потенциальному избраннику. А вот карьера и отношения с близкими этой весной могут забуксовать, чтобы преодолеть возможные трудности, вам придется приложить много труда и усердия, однако ваши усилия непеременно будут оценены по достоинству.
Идеальным парфюмом этой весны для женщин-Овнов станет сдержанно-элегантный Elegance Cuirée от нового бренда Plume Impression, в котором виртуозно сочетаются микс нот кожи и дымные нюансы, которые захватывают и будоражат воображение. Он, будто свежее утро, когда в воздухе разлит аромат только-только пробудившихся растений и деревьев, зарядит вас бодростью и хорошим настроением.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Фото: архив пресс-службы
С первыми солнечными днями Тельцы буквально очнутся от зимней спячки и захотят приключений. Вам захочется новых знакомств, нежности, романтических прогулок и уютных посиделок в кафе с друзьями. Не сдерживайте себя и не сидите дома – ваши близкие тоже жаждут получить немного вашего внимания. Однако будьте готовы к тому, что романтичное настроение может стать помехой при исполнении профессиональных обязанностей, потому мечтайте, но все же не отрывайтесь от земли полностью, чтобы не заработать проблемы на работе.
Идеальный парфюм этой весны для Тельцов – Omnia Golden Citrine от Bvlgari, который воспевает гламур в его самых чистых и избыточных проявлениях. Это аромат мечты и приключений. А еще в его пирамиде – ноты персика и сицилиского мандарина, которые создадут вам праздничное настроение даже в переменчивую осеннюю погоду.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Фото: архив пресс-службы
Близнецам звезды пророчат интересные знакомства и волнующие встречи, которые могут полностью изменить их жизнь. Весна для вас – время действовать: не бойтесь проявлять инициативу в рабочих и личных делах, это «грозит» вам лишь позитивными последствиями в виде повышения по службе или головокружительного романа. Единственное условие успеха – держите свои мысли и чувства в секрете, не стоит тратить запас энергии на пустые разговоры.
Идеальным парфюмом для Близнецов станет цветочно-фруктовый Dolce Shine от Dolce&Gabbana, в котором яркие и сочные ноты манго и сияющий жасмин причудливо переплетаются с ароматом согретого итальянским солнцем белого дерева. Это удивительно сочный аромат, будто специально созданный для привлекательных и жизнерадостных женщин-Близнецов.
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: архив пресс-службы
Весна – время, когда просыпаются бурные эмоции и страсти, что для закрытых и стремящихся к внутреннему равновесию Раков всегда становится серьезным испытанием на прочность. Но не переживайте в ближайшие три месяца вашему душевному спокойствию ничто не будет угрожать. Именно поэтому самое время сосредоточиться на карьере, сходить на выставку, на которую давно собирались, но все откладывали или заняться творчеством – вдохновение добавит в вашу жизнь новые оттенки и поможет избавиться от накопившегося стресса на работе. Кстати, есть шанс, что все ваши «бывшие» проснутся и захотят встретиться с вами – не поддавайтесь, совсем скоро вы встретите того самого.
Идеальный парфюм этой весны для Раков – Le Parfum Essentiel от Elie Saab, который подарит вам то самое чувство безмятежности, которого вы жаждете. Вы точно знаете, что именно для вас важно, и этот шипровый аромат с нотами белых цветов лишь подчеркнет вашу силу и оставит после себя загадочный шлейф.
Лев (23 июля – 22 августа)
Фото: архив пресс-службы
Для Львов эта весна станет временем взлета карьеры. Вы будете полностью отдаваться работе, и ваши усилия не пройдут даром. Вполне возможно, вам удастся существенно поправить свое материальное положение или получить хорошую премию. Однако будьте благоразумны в финансовых тратах, излишняя щедрость может обернуться для вас боком. И не забывайте отдыхать от дел насущных и не забывайте о том, что надо больше гулять и вести здоровый образ жизни (если вы еще не начали этого делать).
Идеальный парфюм весны для Львов – Gucci Guilty Edition pour femme от Gucci, в сердце которого нота нарцисса, цветка, достойного этого гордого знака зодиака. Этот аромат свободы и ярких эмоций идеально впишется в парфюмерный гардероб столь независимой особы, как женщина-Лев.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Фото: архив пресс-службы
Для Девы события весной будут развиваться с бешеной скоростью. Вы захотите перемен во всех сферах жизни. И звезды будут вам благоволить в этих начинаниях, так что самое время «выбросить хлам из дома и старых позвать друзей». Это значит, что пора сделать генеральную уборку и сменить работу, если текущая вам уже надоела – это позволит вам почувствовать себя намного счастливее и гармоничнее. Кстати, в личной жизни также возможны перемены – не противьтесь им!
Идеальный парфюм для обычно сдержанных Дев – Nina Rouge от Nina Ricci, который окрасит вашу жизнь в красный цвет страсти. Он, как яблоко в карамели, искушает и манит. Парфюм дерзкий и насыщенный, а еще аппетитный – как и женщина-Дева, носящая его – устоять перед ней решительно невозможно.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Фото: архив пресс-службы
Этой весной Весам удастся проявить всю многогранность своей личности. С одной стороны, вы захотите погрузиться в самоанализ и разложить по полочкам все, что происходит в вашей жизни, с другой – захотите добавить немного хаоса и сменить вектор развития. Возможно, вам захочется сменить работу или добиться повышения на нынешней. Если вы все еще одиноки, есть шанс встретить свою вторую половину, и будьте уверены – страстный роман вам гарантирован.
Идеальный весенний парфюм для женщин-Весов – Secret V Ambre d’Orient от Eisenberg. Этот теплый и таинственный эликсир не оставит вас равнодушной и идеально будет подчеркивать вашу индивидуальность. А ключик, которым украшен флакон, возможно, откроет двери – в ваше сердце или в новую жизнь. Вы ведь именно этого хотите?
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Фото: архив пресс-службы
Весна для Скорпионов – это время, когда они чувствуют себя в своей стихии. Пробуждение природы и пробуждение страстей – то, что нужно для такой роковой женщины, как Скорпион. До наступления тепла постарайтесь немного отдохнуть и набраться сил, чтобы броситься в бой с новыми силами. В ближайшие три месяца возможны встречи со старыми друзьями и новые знакомства, ваша карьера тоже будет идти в нужном направлении. Однако будьте осторожны: если окунетесь в омут страстей, есть шанс, что это помешает вашей работе. И будьте внимательны к своему здоровью.
Идеальный парфюм весны для Скорпиона– чувственный Métallique от Tom Ford Beauty, который открывается взрывом невесомых альдегидов и «распускается» бодрящими нотами зеленого бергамота и искрящимися аккордами розового перца, за которыми прячутся ноты белых цветов боярышника. Ослепительный аромат лишь подчеркнет природную чувственность женщины-Скорпиона.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Фото: архив пресс-службы
Эта весна для женщины-Стрельца будет очень напряженной: огромное количество проблем и срочных дел навалится одновременно, работать придется много и на пределе сил. Однако в ближайшее время и много хорошего: возможно значительное увеличение финансового положения и предвидятся встречи с людьми, которых вы давно не видели. Не обойдется и без приятных путешествий и романтических свиданий.
Идеальный парфюм для Стрельца на весну 2020 – блистательный Black Opium Neon от YSL Beauty, который поможет вам оставаться сильной и триумфом преодолеть все сложности, с которыми придется столкнуться. В аромате гармонично сочетается нежность белых цветов и терпкость черного кофе, потому этот парфюм отлично подойдет независимой женщине-Стрельцу.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Фото: архив пресс-службы
Козерогам весной 2020 года будет сопутствовать удача. Причем во всем. Так что не бойтесь попытаться реализовать даже самые авантюрные свои планы – фортуна на вашей стороне. К лучшему может измениться и ваша интимная жизнь: либо у вас начнутся новые отношения, либо мощный импульс страсти получат старые. В целом, вы будете чувствовать себя бесконечно счастливой и в гармонии с самой собой. Единственное, не забывайте отдыхать и заботиться о себе – это не менее важно, чем безудержные страсти.
Идеальным парфюмом для Стрельцов этой весной станет чувственный Moon Glory от The Harmonist с его манящими нотами гавайского жасмина и страстными аккордами пассифлоры и личи. Этот нежный букет согреет вас в ветреную погоду и будет как нельзя лучше соответствовать вашему настроению.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Фото: архив пресс-службы
Весна для Водолеев станет временем наведения глобального порядка в мыслях, чувствах и шкафах. Вас ждут грандиозные перемены, но чтобы впустить их, вам требуется освободить место и обрести внутреннее равновесие, которое невозможно без «расчистки мусора» в голове и в доме. В ближайшие три месяца звезды советуют воздержаться от путешествий, больше заботиться о себе и регулярно отдыхать. Также не стоит брать кредиты и участвовать в рискованных финансовых операциях – скорее всего, они успехом не увенчаются. К лету жизнь должна измениться к лучшему.
Идеальный парфюм весны для Водолеев – Musc Ravageur от Frederic Malle – гармоничная композиция со сладкими нотами мандарина, амбры, чувственными аккордами бобов тонка, гвоздики, корицы и ванили.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Фото: архив пресс-службы
Нежным и чувствительным Рыбам стоит посвятить эту весну заботе о себе. Сходите в спа или к косметологу, купите новую косметику, наведите порядок в доме, сделав интерьер более гармоничным, или начните наконец заниматься делом, которое вам по душе, но которое вы все время откладываете, потому что есть тысяча отговорок, почему нет. Поверьте, у вас все получится, и первые успехи подарят вам заряд сил и энергии, чтобы продолжать и добиваться еще больших успехов.
Идеальным парфюмом для Рыб станет новая инкарнация аромата Mon Guerlain Bloom of Rose от Guerlain, который создан именно для таких чувствительных и нежных барышень, как вы, ведь акцент в нем сделан именно на женственности. В центре композиции – пылкая красная роза, которую оттеняют ноты груши и акценты ванили и сандалового дерева. Парфюм подчеркнет вашу индивидуальность днем и подарит заряд страсти вечером.
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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