Тельцам – гламурный парфюм, Скорпионам – страстный: как выбрать идеальный весенний аромат по знаку зодиака

Ближайшие три месяца главной темой для вас будет любовь. Именно ей будут подчинены все ваши мечты и чаяния. Вы будете искать ее и вдохновляться ее предчувствием. И если вы еще одиноки, ваши шансы высоки как никогда при условии, что вы немного снизите и без того высокие требования к потенциальному избраннику. А вот карьера и отношения с близкими этой весной могут забуксовать, чтобы преодолеть возможные трудности, вам придется приложить много труда и усердия, однако ваши усилия непеременно будут оценены по достоинству.

Идеальным парфюмом этой весны для женщин-Овнов станет сдержанно-элегантный Elegance Cuirée от нового бренда Plume Impression, в котором виртуозно сочетаются микс нот кожи и дымные нюансы, которые захватывают и будоражат воображение. Он, будто свежее утро, когда в воздухе разлит аромат только-только пробудившихся растений и деревьев, зарядит вас бодростью и хорошим настроением.

Телец (21 апреля – 20 мая)