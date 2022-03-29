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Парфюмерия
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Шэрон Стоун и другие звездные красавицы, предпочитающие носить мужские ароматы

Гендерное деление ароматов по типам — явление относительно недавнее, возникло оно примерно в конце XIX века. До этого мужская и женская категории парфюма имели более размытые границы. Сейчас каждый выбирает аромат, следуя личным вкусовым предпочтениям. Да и какая разница — мужской парфюм или женский, если он идеально тебе подходит? Рассказываем о звездах, которые без ума от мужских ароматов и с радостью их «носят».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дженнифер Энистон

Фото: GettyImages

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Фото: GettyImages

Голливудская актриса уже много лет отдает предпочтение таким ароматам, как Carolina Herrera For Men и Bulgari Black, которые были созданы для представителей сильного пола. Последний и вовсе относится к числу ее любимых. Являясь лицом этого бренда, Анджелина наносит этот аромат на запястья и зону декольте каждый раз, когда выходит на красную дорожку.

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг

Фото: GettyImages

Певица чаще всего выходит в свет, «надев» на себя Apom pour Homme от Maison Francis Kurkdjian. Парфюмерная композиция аромата состоит из нот освежающего апельсина, сладковатой амбры, мягкого, благородного кедра. Неудивительно, что он пришелся по душе яркой и энергичной Кайли, хоть и считается сугубо мужским.

Меган Маркл

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото: GettyImages

Вкусы герцогини Сассекской Меган Маркл внезапно совпали с предпочтениями ее вечной соперницы — герцогини Кембриджской. Главные ароматные спутники Меган — цветочный Wild Bluebell и древесно-морской Wood Sage & Sea Salt, оба от бренда Jo Malone London. Второй одеколон классифицируется как аромат для женщин и мужчин, то есть «унисекс».

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

Фото: GettyImages

Звезда «Друзей» отдает предпочтение вечной классике в современной интерпретации. В числе ее любимчиков пряный и при этом довольно оригинальный Concrete от Comme des Garcons, который она чередует с еще одним культовым запахом — Miss Dior. Concrete относится к древесной группе ароматов и, по задумке автора, подходит как мужчинам, так и женщинам.

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

Фото: Globallook

Eau Parfumee от Bulgari — любимый парфюм звезды «Основного инстинкта». Аромат — амбровый, что также относит его к категории «унисекс». Актриса редко изменяет своему вкусу и выбрала его уж точно не по описанию.

Калиста Флокхарт

Калиста Флокхарт

Калиста Флокхарт

Фото: GettyImages

Актриса, наиболее известная своими телевизионными ролями на американском телевидении и браком с Харрисоном Фордом, пользуется ароматом Jean Paul Gaultier Fleur De Male. Это аромат для мужчин, он принадлежит к группе «фужерные». Все в нем прекрасно: молочная округлость и мягкость, легкая травянистая горчинка; это позволяет носить его без стеснения и представительницам прекрасного пола.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм

Фото: GettyImages

Бывшая «Перчинка» очень любит духи, выпущенные ее мужем, Intimately Beckham от David Beckham. Этот аромат относится к категории «древесные» и обладает невероятной харизмой. Не факт, что Intimately Beckham подойдет каждому мужчине, но жене знаменитого футболиста они, определенно, пришлись по душе.

В современном мире существует огромное количество прекрасных неповторимых ароматов от мэтров парфюмерной индустрии. Выбирайте ароматы «мужские», «женские» или «унисекс» в зависимости от настроения, времени года, личных предпочтений и носите их с удовольствием.

Фото: Global Look Press, eastnews

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