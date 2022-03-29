Шэрон Стоун и другие звездные красавицы, предпочитающие носить мужские ароматы

Бывшая «Перчинка» очень любит духи, выпущенные ее мужем, Intimately Beckham от David Beckham. Этот аромат относится к категории «древесные» и обладает невероятной харизмой. Не факт, что Intimately Beckham подойдет каждому мужчине, но жене знаменитого футболиста они, определенно, пришлись по душе.

В современном мире существует огромное количество прекрасных неповторимых ароматов от мэтров парфюмерной индустрии. Выбирайте ароматы «мужские», «женские» или «унисекс» в зависимости от настроения, времени года, личных предпочтений и носите их с удовольствием.