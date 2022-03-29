Шэрон Стоун и другие звездные красавицы, предпочитающие носить мужские ароматы
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Фото: GettyImages
Анджелина Джоли
Фото: GettyImages
Голливудская актриса уже много лет отдает предпочтение таким ароматам, как Carolina Herrera For Men и Bulgari Black, которые были созданы для представителей сильного пола. Последний и вовсе относится к числу ее любимых. Являясь лицом этого бренда, Анджелина наносит этот аромат на запястья и зону декольте каждый раз, когда выходит на красную дорожку.
Кайли Миноуг
Фото: GettyImages
Певица чаще всего выходит в свет, «надев» на себя Apom pour Homme от Maison Francis Kurkdjian. Парфюмерная композиция аромата состоит из нот освежающего апельсина, сладковатой амбры, мягкого, благородного кедра. Неудивительно, что он пришелся по душе яркой и энергичной Кайли, хоть и считается сугубо мужским.
Меган Маркл
Фото: GettyImages
Вкусы герцогини Сассекской Меган Маркл внезапно совпали с предпочтениями ее вечной соперницы — герцогини Кембриджской. Главные ароматные спутники Меган — цветочный Wild Bluebell и древесно-морской Wood Sage & Sea Salt, оба от бренда Jo Malone London. Второй одеколон классифицируется как аромат для женщин и мужчин, то есть «унисекс».
Дженнифер Энистон
Фото: GettyImages
Звезда «Друзей» отдает предпочтение вечной классике в современной интерпретации. В числе ее любимчиков пряный и при этом довольно оригинальный Concrete от Comme des Garcons, который она чередует с еще одним культовым запахом — Miss Dior. Concrete относится к древесной группе ароматов и, по задумке автора, подходит как мужчинам, так и женщинам.
Шэрон Стоун
Фото: Globallook
Eau Parfumee от Bulgari — любимый парфюм звезды «Основного инстинкта». Аромат — амбровый, что также относит его к категории «унисекс». Актриса редко изменяет своему вкусу и выбрала его уж точно не по описанию.
Калиста Флокхарт
Фото: GettyImages
Актриса, наиболее известная своими телевизионными ролями на американском телевидении и браком с Харрисоном Фордом, пользуется ароматом Jean Paul Gaultier Fleur De Male. Это аромат для мужчин, он принадлежит к группе «фужерные». Все в нем прекрасно: молочная округлость и мягкость, легкая травянистая горчинка; это позволяет носить его без стеснения и представительницам прекрасного пола.
Виктория Бекхэм
Фото: GettyImages
Бывшая «Перчинка» очень любит духи, выпущенные ее мужем, Intimately Beckham от David Beckham. Этот аромат относится к категории «древесные» и обладает невероятной харизмой. Не факт, что Intimately Beckham подойдет каждому мужчине, но жене знаменитого футболиста они, определенно, пришлись по душе.
В современном мире существует огромное количество прекрасных неповторимых ароматов от мэтров парфюмерной индустрии. Выбирайте ароматы «мужские», «женские» или «унисекс» в зависимости от настроения, времени года, личных предпочтений и носите их с удовольствием.
Фото: Global Look Press, eastnews