Сами с носами: какие ароматы делают российские парфюмерные ателье
Мила Кретова
Парфюмерный психолог, автор Telegram-канала @kre_mila
Ароматы для тех, кто любит сложно и статусно
Любителям винтажа в современном прочтении, сложных, многослойных композиций в стиле Dusita, Amouage, Guerlain стоит познакомиться с брендом Osmogenes. Есть несколько разных линеек: Modern Antique — вечерние ароматы, выполненные в стиле старой французской школы; отдельные коллекции, например «Чайная коллекция» или «Моя Россия» и номерная коллекция. Это ни в коем случае не копии известных ароматов, это менее сложные к восприятию ароматы, кстати, хорошо подходящие тем, кто только знакомится с нишевой парфюмерией. Начать можно с номера 1 — легкого белого мускуса с привкусом подтаявшего йогуртового мороженого.
Поклонникам Tom Ford стоит обратить внимание на питерский бренд Incarna. Работу Натальи Витковской Sacral oud часто сравнивают с Oud Wood и Ebene fume. Но дело даже не в похожести ароматов, а в стилистике и атмосфере создаваемых парфюмов. Роднит Tom Ford и Incarna, пожалуй, глубина звучания. Однако Incarna, являясь продуктом не маркетинга, но вдохновения, может позволить себе милые шалости в виде откровенной гурманики. Если вам близок образ ведьмы Геллы, оцените одноименные духи с нотами коньяка, шоколадного печенья и ягод на древесно-пачулиевой подложке.
Фото: freepik.com
Ароматы для тех, кто любит вкусно и смело
Однако за гурманикой ценители авторской российской парфюмерии чаще всего идут к Odetu. Тут вкусно почти все: вариации на тему белого и ягодного вина, шоколадных конфет и десертов, чая со специями и кофе с коньяком… Но, по словам парфюмера Андрея Чибисова, его аудитория пересекается с аудиторией Serge Lutens. Композиции Odetu схожи с Serge Lutens по мягкости переходов нот и точной передаче идеи. Возможно, дело еще в неординарной подаче ингредиентов — у одного теплые круассаны на сандаловой дощечке, молоко и абрикосовый джем (Jeux de peau Serge Lutens), у другого — свежая голубика на подложке из кокосового бисквита с нежнейшим ванильным кремом и терпкой лавандой. У Serge Lutens La Fille de Berlin — странная роза с металлическим привкусом, у Odetu — Flower&Knife, он тоже про металл и розу, но с альдегидами, черным и розовым перцем и терпкой смородиной. Как говорится, почувствуйте разницу.
Смело (и затейливо) в стиле провокаторов Etat Libre d'Orange работают московские ребята The Theme. Прямых параллелей со звучанием тут не будет, но про похожесть подачи говорить можно. Etat Libre d'Orange дразнит названиями и кажущимся безумием нот (кровь, пот, сперма, слюна в Sécrétions Magnifiques), The Theme обыгрывает БДСМ-эстетику — от оформления флаконов (к каждому прилагается зарисовка с эпизодом из жизни доминанта и сабмиссив) до нюансов звучания: расплавленный воск, капающий на тело, кожаные аксессуары, пронзительно нежные цветы и тяжесть мокрой земли.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Ароматы для тех, кто любит ясно и понятно
Скажем честно, не все люди любят нишевую парфюмерию с ее стремлением сотворить нечто невообразимое. Иногда хочется просто красивых, понятных ароматов, хорошо скроенных и предсказуемо ведущих себя на коже. Тогда стоит идти к Kamila Robinson. Ее конек — лаконичные ароматы с нежным звучанием для женщин и мужественным для мужчин. Цветущие розовые пионы, терпкий, бодрящий лайм, крепко заваренный кофе, золотая осень с яркой, оранжевой тыквой, искрящаяся «Пина колада» — что ни аромат, то позитивная эмоция во флаконе. Это почти Juliette has a gun, только без акцента на Iso E Super, которой бренд последнее время сильно увлекся.
Парфюмерия бывает не только лаконичной, но и графичной, например, как Comme des Garcons или Vilhelm parfumerie. Вот, вроде все понятно — тут вам древесность, а тут базилик или манго, но не все так просто. Дьявол кроется в деталях, и они адски притягательны. На этом же поле играет питерский бренд Le Re Noir — PLVN («Пелевин») с ананасом и коноплей, милейшая слива Prêt à pruner, а новинку бренда Fumée sur le lait оценят поклонники By The Fireplace Maison Margiela и Encre noire Lalique.
Говорить о полном импортозамещении в парфюмерной отрасли точно рано. Российские ателье работают с небольшими партиями и физически не могут заполнить рынок. Но интерес к русским парфюмерам явно увеличился, и купить себе авторскую работу успеют самые шустрые покупатели.
Фото: freepik.com