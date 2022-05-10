Сами с носами: какие ароматы делают российские парфюмерные ателье

Ароматы для тех, кто любит ясно и понятно

Скажем честно, не все люди любят нишевую парфюмерию с ее стремлением сотворить нечто невообразимое. Иногда хочется просто красивых, понятных ароматов, хорошо скроенных и предсказуемо ведущих себя на коже. Тогда стоит идти к Kamila Robinson. Ее конек — лаконичные ароматы с нежным звучанием для женщин и мужественным для мужчин. Цветущие розовые пионы, терпкий, бодрящий лайм, крепко заваренный кофе, золотая осень с яркой, оранжевой тыквой, искрящаяся «Пина колада» — что ни аромат, то позитивная эмоция во флаконе. Это почти Juliette has a gun, только без акцента на Iso E Super, которой бренд последнее время сильно увлекся.

Парфюмерия бывает не только лаконичной, но и графичной, например, как Comme des Garcons или Vilhelm parfumerie. Вот, вроде все понятно — тут вам древесность, а тут базилик или манго, но не все так просто. Дьявол кроется в деталях, и они адски притягательны. На этом же поле играет питерский бренд Le Re Noir — PLVN («Пелевин») с ананасом и коноплей, милейшая слива Prêt à pruner, а новинку бренда Fumée sur le lait оценят поклонники By The Fireplace Maison Margiela и Encre noire Lalique.

Говорить о полном импортозамещении в парфюмерной отрасли точно рано. Российские ателье работают с небольшими партиями и физически не могут заполнить рынок. Но интерес к русским парфюмерам явно увеличился, и купить себе авторскую работу успеют самые шустрые покупатели.