Розовый перец, мед и еще 8 уютных нот в ароматах, которые согреют вас в холода

Бобы тонка

Их аромат острый, звонкий и вместе с тем изящный и изысканный, за что бобы тонка часто называют «мексиканской ванилью». Ноты бобов тонка придадут любому аромату утонченность, теплоту и изысканное очарование. А если найти парфюм, в котором они соседствуют, например, с кокосом и легкими фруктовыми нотами (такие есть, мы знаем точно), в вашем распоряжении окажется композиция, достойная английских клубов для аристократов, согреющая долгими холодными вечерами.

Розовый перец

Эта пикантная специя распространена не только в кулинарии, но и пользуется заслуженным успехом и уважением в парфюмерии. Розовый перец «пахнет» одновременно и прохладной древесиной, и теплыми сладковатыми фруктами. Парфюмерные композиции, благодаря ноте розового перца, звучат терпко и пряно. Ощущение уюта и тепла от ношения такого аромата гарантировано.

Ром

Нота этого одного из самых романтичных напитков – сладковатая, карамельно-медовая. Она одновременно освежает и согревает, навевая грезы о безумных пиратах и дальних морских путешествиях. Нота рома выгодно оттеняет благородные, немного терпкие парфюмерные композиции с кожей и специями или табачно-древесные и придает им тягучесть и горячат кровь.