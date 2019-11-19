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Розовый перец, мед и еще 8 уютных нот в ароматах, которые согреют вас в холода

Раскрасить серость осенних будней, поднять настроение и окутать теплом – все это под силу хорошей парфюмерии. Главное – выбрать аромат с правильными – согревающими – нотами, которые сделают конец осени и зиму уютными. В арсенале парфюмеров – бобы тонка, розовый перец мед и другие секретные ингредиенты, а какие именно – узнайте из нового обзора на Passion.ru.

Бобы тонка

Их аромат острый, звонкий и вместе с тем изящный и изысканный, за что бобы тонка часто называют «мексиканской ванилью». Ноты бобов тонка придадут любому аромату утонченность, теплоту и изысканное очарование. А если найти парфюм, в котором они соседствуют, например, с кокосом и легкими фруктовыми нотами (такие есть, мы знаем точно), в вашем распоряжении окажется композиция, достойная английских клубов для аристократов, согреющая долгими холодными вечерами.

Розовый перец

Эта пикантная специя распространена не только в кулинарии, но и пользуется заслуженным успехом и уважением в парфюмерии. Розовый перец «пахнет» одновременно и прохладной древесиной, и теплыми сладковатыми фруктами. Парфюмерные композиции, благодаря ноте розового перца, звучат терпко и пряно. Ощущение уюта и тепла от ношения такого аромата гарантировано.

Ром

Нота этого одного из самых романтичных напитков – сладковатая, карамельно-медовая. Она одновременно освежает и согревает, навевая грезы о безумных пиратах и дальних морских путешествиях. Нота рома выгодно оттеняет благородные, немного терпкие парфюмерные композиции с кожей и специями или табачно-древесные и придает им тягучесть и горячат кровь.

Фото: vostock-photo

Ваниль

Давно известно: аромат ванили – один из самых популярных и нежно любимых в нашей стране. И это вполне объяснимо: чувственный, утонченный, пьянящий и очень-очень теплый, он одинаково красиво звучит и летом, и зимой. Ваниль в ароматах всегда узнаваема, но при этом звучит абсолютно по-разному в зависимости от окружения. Однако даже легкий «ванильный акцент» способен подарить его носительнице ощущение праздника и тепла на душе.

Фиалка

Запах этого нежного цветка – совершенно потрясающий: сладкий, пудровый и даже будуарный, с легким намеком на свежесть ночной прохлады. Чаще всего в парфюмерии фиалку используют в компании с розой, анисом и гвоздикой, отчего она звучит сочно, очень тепло и немного в стиле ретро, но от этого не менее уютно.

Кстати, интересно, что для создания ароматных композиций в ход идут не только цветы, но и зеленые листья цветка, которые задают совершенно иное настроение – дарят парфюму сочность и влажность, пронзительную свежесть летнего утра.

Пряности

Корица, кардамон, гвоздика, мускатный орех, лакричник – специи, ценимые истинными гурманами. Они и сами по себе создают отличное настроение в любую погоду, согревают и прогоняют прочь депрессию, а их аромат, заключенный в флакончик духов, окутает вас шлейфом, будто завернет в пушистый плед. Специи придают любому парфюму бархатистость, сексуальность, «остроту» и теплоту. Вдохнув такой аромат, вы моментально почувствуете себя спокойно – как дома, даже если в это время находитесь на деловой встрече.

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Парфюмерная вода Secret 4 Rituel D’ Orient, Eisenberg, относится к восточно-пряным ароматам В пирамиде - мягкие медовые аккорды зеленого бергамота, растворенного в свежем нектаре из сочного лимона, терпкое удовое дерево, горьковатый весенний жасмин и сладковатая чайная роза, пряные ноты восточного пачули, гваяка и таинственной амбры. Завершает композицию изысканный шлейф из янтарного мускуса и карамельной ванили. Цена: 16 900 рублей.

Имбирь

Этот корень характеризуется необыкновенно ярким и искрящимся ароматом, с обязательной легкой остринкой, без которой имбирь не был бы имбирем. Запах у масла, полученного из экзотического корневища – пробуждающий и даже возбуждающий. Таковы и ароматы с нотами имбиря – настоящие афродизиаки, согревающие даже в лютые морозы.

Ладан

Ладаном принято называть смолу дерева олибанум, которая относится к самым древним ароматическим компонентам, получаемым естественным путем. И без него невозможно представить ориентальные ароматы, которым он придает характерное звучание курящихся фемиамов. Ладан выгодно оттеняет ноты амбры, табака, кожи и придает парфюмам терпкость, теплоту и сексуальность. Восточные ароматы довольно насыщенные, для лета они тяжелы, а вот для промозглой погоды – самое оно.

Мед

Нота меда – одна из самых теплых в парфюмерии, в нее буквально можно закутаться, как в шерстяное одеяло. Она потрясающе согревает, успокаивает, окунает в грезы о будущем лете, она сладкая, но при этом абсолютно не приторная – не зря римляне называли мед «божественной амброзией». Медовые ноты в ароматах могут быть доминирующими, очень явными и различимыми с первого контакта парфюма с кожей, а может – деликатной, едва заметной, как блики заходящего солнца на воде. Мед многолик и гармонично звучит как в цветочно-фруктовых ароматах, так и в тягучих восточных композициях, но эффект он него всегда один – тепло и уют.

Шафран

Янтарный шафран – одна из самых дорогих пряностей в мире и один из самых ценных компонентов в парфюмерии. Аромат шафрана узнать очень легко, настолько он характерный и красивый. Он невероятно роскошен, сладковато-горек, и, если парфюмеру удается раскрыть его невероятный потенциал, композиция начинает звучать по-королевски великолепно и очень тепло, напоминая о жарких ночах Востока.

Фото: vostock-photo, предоставлены брендами

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