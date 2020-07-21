Померанец, клубника и другие фруктовые ноты в парфюмерии, которые притягательны для мужчин

Можно ли с помощью ароматов влиять на людей

Аромапсихология — древняя наука, которой владели многие известные красавицы. Например, Клеопатра каждый день принимала аромаванны и пользовалась эфирными маслами, поэтому ее запястья пахли жасмином, бедра — сандалом, а живот — мускусом. Когда она проходила мимо своих подданных, за ней тянулся ароматный шлейф, который заставлял людей называть ее живым воплощением великой богини Изиды. Еще один известный факт: мореплаватель, перевозя морем богиню Афродиту на остров Лесбос, не взял с нее платы, за что получил в награду чудесное снадобье — божественную эссенцию, сделавшую его юным и прекрасным, так что все женщины в него влюблялись.

Для кого-то ароматы — это до сих пор что-то магическое, страшное, для кого-то — лишь вода с приятным запахом, для парфюмеров и ароматерапевтов — это известный рабочий инструмент.

Ежедневные бытовые запахи — талого снега, мокрого асфальта, яблок, специй, автомобильных выхлопов — попадают человеку в нос, улавливаются обонятельным эпителием и отправляются в лимбическую систему — самую древнюю часть мозга, которая заведует неосознанными реакциями, инстинктами, желаниями. Здесь сигнал связывается с воспоминаниями и эмоциями. Запах мы ощущаем исключительно в такой связке, поэтому если в магазине ароматизировать часть одежды запахом печенья и теплого молока, многие выберут именно ее, потому что возникнет приятная ассоциация из детства. С помощью запахов человека можно заставить купить что угодно. Обонятельный импульс достигает мозга быстрее, чем болевой, и руководит нами, осознаем мы это или нет.

Что можно узнать о человеке по его ароматным предпочтениям

Начнем, пожалуй, с простого примера: вспомните свое сегодняшнее утро, чем оно пахло? Какой аромат у дома ваших родителей? У вашего любимого? Чем пахнет ваша постель?