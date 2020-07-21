Померанец, клубника и другие фруктовые ноты в парфюмерии, которые притягательны для мужчин
Можно ли с помощью ароматов влиять на людей
Аромапсихология — древняя наука, которой владели многие известные красавицы. Например, Клеопатра каждый день принимала аромаванны и пользовалась эфирными маслами, поэтому ее запястья пахли жасмином, бедра — сандалом, а живот — мускусом. Когда она проходила мимо своих подданных, за ней тянулся ароматный шлейф, который заставлял людей называть ее живым воплощением великой богини Изиды. Еще один известный факт: мореплаватель, перевозя морем богиню Афродиту на остров Лесбос, не взял с нее платы, за что получил в награду чудесное снадобье — божественную эссенцию, сделавшую его юным и прекрасным, так что все женщины в него влюблялись.
Для кого-то ароматы — это до сих пор что-то магическое, страшное, для кого-то — лишь вода с приятным запахом, для парфюмеров и ароматерапевтов — это известный рабочий инструмент.
Ежедневные бытовые запахи — талого снега, мокрого асфальта, яблок, специй, автомобильных выхлопов — попадают человеку в нос, улавливаются обонятельным эпителием и отправляются в лимбическую систему — самую древнюю часть мозга, которая заведует неосознанными реакциями, инстинктами, желаниями. Здесь сигнал связывается с воспоминаниями и эмоциями. Запах мы ощущаем исключительно в такой связке, поэтому если в магазине ароматизировать часть одежды запахом печенья и теплого молока, многие выберут именно ее, потому что возникнет приятная ассоциация из детства. С помощью запахов человека можно заставить купить что угодно. Обонятельный импульс достигает мозга быстрее, чем болевой, и руководит нами, осознаем мы это или нет.
Что можно узнать о человеке по его ароматным предпочтениям
Начнем, пожалуй, с простого примера: вспомните свое сегодняшнее утро, чем оно пахло? Какой аромат у дома ваших родителей? У вашего любимого? Чем пахнет ваша постель?
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Ученые выделяют ароматные якоря: позитивные и негативные. Если запах ассоциируется с хорошим, радостным событием — то это позитивный якорь. Если аромат вызывает у вас чувство тревоги, страха — это негативный якорь. Яркий пример негативного ароматного якоря — запах дыма, потому что чаще всего, чувствуя его, мы вспоминаем о пожаре (но далеко не всегда).
Как видите, ароматы влияют на нас каждую секунду. Они везде, мы не можем выключить их, чтобы какой-то запах нам больше никогда не встретился, если он, конечно, не редко встречающийся, как например, известный всем дуриан — очень пахучий фрукт Таиланда (хотя и он некоторым очень нравится).
Почему фруктовые ароматы нравятся мужчинам и женщинам
Все фрукты будоражат мозг и базовые инстинкты, потому фруктовые ноты в парфюмерии сводят с ума мужчин, но не ждите, что это залог того, что «вы будете жить долго и счастливо». Аромат, когда он синтетический или работает только на инстинкты (как например, феромоны), дает результат только в тот момент, когда вы его носите и ваш партнер чувствует его, как только парфюм улетучивается — улетучатся и чувства избранника. Кроме того, фруктовые ноты пробуждают аппетит и буквально говорят «съешь меня».
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Какие фруктовые ноты сводят с ума мужчин сильнее всего
Легкие ноты спелых ягод
Летом многие чаще всего выбирают более легкие, свежие фруктовые ноты, например, аккорды ежевики, клубники, дыни, ананаса, малины и другие. Они очень вкусные, напоминают о лете, отпуске, курортных романах — а это, согласитесь, всегда сочные и яркие воспоминания. А значит, мы попадем в позитивные ароматные якоря, наше тело и разум начнут расслабляться. Именно поэтому фруктовые ноты притягивают мужчин.
Томные ноты сладких фруктов
Томные ноты инжира, бескомпромиссная груша и провоцирующая черная смородина очень ярко раскрываются на коже и звучат сладострастно, что очень нравится мужчинам.
Свежие ноты кислых фруктов
Невинный дуэт зеленого чая, лимона и клюквы — исключение из сладкого правила. Они представляют ту, которая носит подобный парфюм, мягкой, нежной, нуждающейся в заботе, что, естественно, взывает к первобытной природе мужчины-защитника.
Апельсин
Если сделать ставку на цитрусовые ноты, можно не только привлечь мужчину, но еще и разговорить его и повысить свою самооценку! Да-да! Цитрусовые ноты — лучшие для переговоров, заключения контрактов, поиска компромиссов и просто приятного общения! Если вы продолжаете работать или потеряли контакт с супругом и давно не говорили по душам — скорее за цитрусовым парфюмом! А мужчина обязательно присоединится.
Можжевеловые ягоды
Безусловно, это один из лидеров среди всего парфюмерного многообразия. Этот аромат еще называют ароматом здоровья. Масло можжевеловых ягод поможет устранить воздействие негативных энергий, очистит ауру, отгонит страхи и влияние чужой энергии. В древности женщины носили бусы из можжевеловых ягод для привлечения любви.
Померанец (нероли)
Еще один любимец мужчин. И неудивительно, ведь цветы красного апельсина — символ девственной чистоты. В Древней Греции цветами померанца украшали волосы невесты на свадьбе. Для жениха также плели венок и надевали его на голову. Свадебную процессию на всем пути до церкви посыпали цветами померанца — это символизировало пожелание молодым счастья, любви на долгие годы и рождение здоровых детей. А еще аромат нероли — аромат богатства. Им пользовались только знатные и состоятельные вельможи. Это шлейф роскоши, а не просто запах презренного металла.
Выбирать настроение лета, конечно же, только вам! Ароматы могут быть томные, нежные, бескомпромиссные — главное, чтобы они были вам по душе. Вас никто не ограничивает только одним флаконом — пусть их будет много!
Фото: depositphotos
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