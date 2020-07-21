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Померанец, клубника и другие фруктовые ноты в парфюмерии, которые притягательны для мужчин

Ароматы… Как же много их вокруг! И если одни будоражат и вдохновляют, то другие заставляют бежать и прятаться от невыносимого запаха. И зачастую наши предпочтения разнятся: один и тот же аромат для одних может стать символом наслаждения, для других — невыносимым зловонием. Причем порой многое зависит не только от вкусовых предпочтений, но и от пола человека. В общем, это целая наука, постичь которую, впрочем, вполне по силам. Редакция Passion.ru решила разобраться в психологии ароматов и узнала, какие фруктовые ноты особенно соблазнительны для мужчин.
Ангелина Куликова
Аромапсихолог и основатель бренда ресурсной косметики YouTerra

Можно ли с помощью ароматов влиять на людей

Аромапсихология — древняя наука, которой владели многие известные красавицы. Например, Клеопатра каждый день принимала аромаванны и пользовалась эфирными маслами, поэтому ее запястья пахли жасмином, бедра — сандалом, а живот — мускусом. Когда она проходила мимо своих подданных, за ней тянулся ароматный шлейф, который заставлял людей называть ее живым воплощением великой богини Изиды. Еще один известный факт: мореплаватель, перевозя морем богиню Афродиту на остров Лесбос, не взял с нее платы, за что получил в награду чудесное снадобье — божественную эссенцию, сделавшую его юным и прекрасным, так что все женщины в него влюблялись.

Для кого-то ароматы — это до сих пор что-то магическое, страшное, для кого-то — лишь вода с приятным запахом, для парфюмеров и ароматерапевтов — это известный рабочий инструмент.

Ежедневные бытовые запахи — талого снега, мокрого асфальта, яблок, специй, автомобильных выхлопов — попадают человеку в нос, улавливаются обонятельным эпителием и отправляются в лимбическую систему — самую древнюю часть мозга, которая заведует неосознанными реакциями, инстинктами, желаниями. Здесь сигнал связывается с воспоминаниями и эмоциями. Запах мы ощущаем исключительно в такой связке, поэтому если в магазине ароматизировать часть одежды запахом печенья и теплого молока, многие выберут именно ее, потому что возникнет приятная ассоциация из детства. С помощью запахов человека можно заставить купить что угодно. Обонятельный импульс достигает мозга быстрее, чем болевой, и руководит нами, осознаем мы это или нет.

Что можно узнать о человеке по его ароматным предпочтениям

Начнем, пожалуй, с простого примера: вспомните свое сегодняшнее утро, чем оно пахло? Какой аромат у дома ваших родителей? У вашего любимого? Чем пахнет ваша постель?

Фото: depositphotos

Ученые выделяют ароматные якоря: позитивные и негативные. Если запах ассоциируется с хорошим, радостным событием — то это позитивный якорь. Если аромат вызывает у вас чувство тревоги, страха — это негативный якорь. Яркий пример негативного ароматного якоря — запах дыма, потому что чаще всего, чувствуя его, мы вспоминаем о пожаре (но далеко не всегда).

Как видите, ароматы влияют на нас каждую секунду. Они везде, мы не можем выключить их, чтобы какой-то запах нам больше никогда не встретился, если он, конечно, не редко встречающийся, как например, известный всем дуриан — очень пахучий фрукт Таиланда (хотя и он некоторым очень нравится).

Почему фруктовые ароматы нравятся мужчинам и женщинам

Все фрукты будоражат мозг и базовые инстинкты, потому фруктовые ноты в парфюмерии сводят с ума мужчин, но не ждите, что это залог того, что «вы будете жить долго и счастливо». Аромат, когда он синтетический или работает только на инстинкты (как например, феромоны), дает результат только в тот момент, когда вы его носите и ваш партнер чувствует его, как только парфюм улетучивается — улетучатся и чувства избранника. Кроме того, фруктовые ноты пробуждают аппетит и буквально говорят «съешь меня».

Фото: depositphotos

Какие фруктовые ноты сводят с ума мужчин сильнее всего

Легкие ноты спелых ягод

Летом многие чаще всего выбирают более легкие, свежие фруктовые ноты, например, аккорды ежевики, клубники, дыни, ананаса, малины и другие. Они очень вкусные, напоминают о лете, отпуске, курортных романах — а это, согласитесь, всегда сочные и яркие воспоминания. А значит, мы попадем в позитивные ароматные якоря, наше тело и разум начнут расслабляться. Именно поэтому фруктовые ноты притягивают мужчин.

Томные ноты сладких фруктов

Томные ноты инжира, бескомпромиссная груша и провоцирующая черная смородина очень ярко раскрываются на коже и звучат сладострастно, что очень нравится мужчинам.

Свежие ноты кислых фруктов

Невинный дуэт зеленого чая, лимона и клюквы — исключение из сладкого правила. Они представляют ту, которая носит подобный парфюм, мягкой, нежной, нуждающейся в заботе, что, естественно, взывает к первобытной природе мужчины-защитника.

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Аромат Oceania, Roja Parfums, открывается смесью цитрусовых, где бергамот, лайм, мандарин, лимон, грейпфрут и перец кубеба дополнительно освежаются розмарином, тимьяном, лавандином и листовым гальбаном. Композиция подслащена букетом герани, жасмина, иланг-иланга и фиалки, подчеркнутых теплым звучанием сандалового и кедрового лесов, ветивера, можжевеловой ягоды и нот мха. Цена: 32 250 рублей.

Апельсин

Если сделать ставку на цитрусовые ноты, можно не только привлечь мужчину, но еще и разговорить его и повысить свою самооценку! Да-да! Цитрусовые ноты — лучшие для переговоров, заключения контрактов, поиска компромиссов и просто приятного общения! Если вы продолжаете работать или потеряли контакт с супругом и давно не говорили по душам — скорее за цитрусовым парфюмом! А мужчина обязательно присоединится.

Олеся Пелагеина
Продюсер, бьюти-эксперт

Можжевеловые ягоды

Безусловно, это один из лидеров среди всего парфюмерного многообразия. Этот аромат еще называют ароматом здоровья. Масло можжевеловых ягод поможет устранить воздействие негативных энергий, очистит ауру, отгонит страхи и влияние чужой энергии. В древности женщины носили бусы из можжевеловых ягод для привлечения любви.

Померанец (нероли)

Еще один любимец мужчин. И неудивительно, ведь цветы красного апельсина — символ девственной чистоты. В Древней Греции цветами померанца украшали волосы невесты на свадьбе. Для жениха также плели венок и надевали его на голову. Свадебную процессию на всем пути до церкви посыпали цветами померанца — это символизировало пожелание молодым счастья, любви на долгие годы и рождение здоровых детей. А еще аромат нероли — аромат богатства. Им пользовались только знатные и состоятельные вельможи. Это шлейф роскоши, а не просто запах презренного металла.

Выбирать настроение лета, конечно же, только вам! Ароматы могут быть томные, нежные, бескомпромиссные — главное, чтобы они были вам по душе. Вас никто не ограничивает только одним флаконом — пусть их будет много!

Фото: depositphotos

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