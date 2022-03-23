Пахнет разумной экономией: как купить духи с удовольствием и выгодой
Мила Кретова
Парфюмерный психолог
Ароматы — это огромный ресурс, остаться без которого сейчас не хотелось бы. И не надо. Еще до кризиса парфюмерные маньяки нашли множество разных способов пополнять свой парфюмерный гардероб без ущерба для кошелька. Теперь эти способы могут стать актуальными для многих.
Духи на «распив»
В социальных сетях до сих пор живет большое количество парфюмерных баров, в которых можно приобрести отливанты совершенно разных парфюмов — от неубиваемых хитов типа «Императрицы» до нишевых ароматов на любителя. «Распив» — это когда кто-то покупает флакон и продает его по миллилитрам. Духи в небольших объемах, отлитые из общего флакона, называются отливанты. Некоторые продавцы готовы продать хоть 1 мл, другие начинают от 5 мл. Но в любом случае это отличная возможность за небольшие деньги купить любимый аромат или познакомиться с новым. В профилях обязательно есть информация о парфюме, но даже если нет, почитать о духах всегда можно на русскоязычной Fragrantica.
Чтобы избежать риска покупки подделки, нужно почитать комментарии в постах или попросить знакомых парфманьяков посоветовать, у кого стоит покупать отливанты.
Искать парфюмерные бары можно в соцсетях по хештегам #духинараспив #парфманьяк #распивдухов #отливанты. Скорее всего, часть парфюмерных баров уже переехала в VK и Telegram.
Фото: freepik.com
Импортозамещение
Самое время сейчас обратить внимание на авторскую российскую парфюмерию. Наши мастера действительно умеют творить чудеса. Но из-за законодательных ограничений им совершенно невыгодно заниматься полноценным производством. Поэтому о звездах российской парфюмерии до сих пор знали немногие любители.
Теперь ситуация может поменяться. Знакомиться с творчеством соотечественников можно на специализированных выставках VAST, Russian nishe fest (Москва) или «Парфпосиделки» в Питере.
В Москве есть частный музей «Дома парфюмера», в котором работает постоянная выставка-продажа духов от российских авторов. В соцсетях все еще можно найти проекты вроде #Парфюмерныйвояж: организаторы отправляют пробники с разными духами российских авторов, участники проекта несколько дней тестируют их и пересылают дальше. Так за небольшую сумму можно познакомиться с разными ароматами. Кстати, неплохой способ сэкономить на духах — это аромабоксы с пробниками. Такие, например, предлагает Randewoo. Подборки совершенно разные: от популярных хитов до работ одного парфюмерного бренда. Можно искать частные парфюмерные ателье в соцсетях по хештэгам #авторскаяпарфюмерия #парфюмерноеателье #частныйпарфюмер.
Каталожная парфюмерия
И снова на сцену выходят популярные в нулевых каталоги с косметикой. Духи тогда заказывали по описанию, иногда в глянцевых каталогах предлагалось потереть страничку, чтобы услышать запах духов.
В новой реальности, где с соцсетями все стало довольно сложно, вполне возможно возрождение «дедовских» методов маркетинга. Безусловный плюс каталожных духов — цена. И да, надо признать, что иногда там попадались очень интересные ароматы.
Номерная парфюмерия
Точно будет предлагать конкурентные цены и привычные ароматы. Покупать ли, спорный этический вопрос. Несмотря на официальный статус некоторых фирм, занимающихся номерной парфюмерией, по сути, это скопированные формулы брендовых ароматов. То есть в лучшем случае хорошая подделка известного парфюма. Рассказы о том, что компании-создатели парфюмов продают свои формулы, не выдерживают никакой критики. Кто будет продавать интеллектуальную собственность, чтобы ее потом перепродавали задешево, в то время как эти же духи продаются в магазинах по обычной цене?
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
С юридической точки зрения приобретение номерной парфюмерии совершенно безопасно. Найти различие между оригиналом и копией не всегда удается даже профессионалам. Но мысль о покупке очевидной подделки может испортить удовольствие.
В фильме «Эквилибриум» женщина из мира, в котором запретили и уничтожили все эмоции, тайно хранит миниатюрный флакон из-под духов. Они напоминают ей о том, что она все еще живая. Что бы ни происходило дальше с экономикой и доходами, не экономьте на том, что заставляет вас чувствовать радость. Даже если эта радость мимолетна.
Фото: freepik.com