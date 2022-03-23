Пахнет разумной экономией: как купить духи с удовольствием и выгодой

Ароматы — это огромный ресурс, остаться без которого сейчас не хотелось бы. И не надо. Еще до кризиса парфюмерные маньяки нашли множество разных способов пополнять свой парфюмерный гардероб без ущерба для кошелька. Теперь эти способы могут стать актуальными для многих.

Духи на «распив»

В социальных сетях до сих пор живет большое количество парфюмерных баров, в которых можно приобрести отливанты совершенно разных парфюмов — от неубиваемых хитов типа «Императрицы» до нишевых ароматов на любителя. «Распив» — это когда кто-то покупает флакон и продает его по миллилитрам. Духи в небольших объемах, отлитые из общего флакона, называются отливанты. Некоторые продавцы готовы продать хоть 1 мл, другие начинают от 5 мл. Но в любом случае это отличная возможность за небольшие деньги купить любимый аромат или познакомиться с новым. В профилях обязательно есть информация о парфюме, но даже если нет, почитать о духах всегда можно на русскоязычной Fragrantica.

Чтобы избежать риска покупки подделки, нужно почитать комментарии в постах или попросить знакомых парфманьяков посоветовать, у кого стоит покупать отливанты.

Искать парфюмерные бары можно в соцсетях по хештегам #духинараспив #парфманьяк #распивдухов #отливанты. Скорее всего, часть парфюмерных баров уже переехала в VK и Telegram.