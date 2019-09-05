Овнам – сексуальный, а Тельцам – восточный: как выбрать идеальный осенний аромат по знаку зодиака

Черты характера: Овны, как истинные огненные знаки, дамы дерзкие, энергичные, импульсивные, умеющие настоять на своем. Астрологи обещают, что первая половина осени для людей, рожденных под этим знаком зодиака, будет довольно напряженной. Потому им лучше проводить больше времени с друзьями и близкими и воздержаться от желания пуститься в путешествие. Вторая половина сезона будет более позитивной.

Идеальный аромат этой осени для Овнов – DesirToxic из коллекции Jewel Collection от M.Micallef. Этот дерзкий, сексуальный аромат – как раз то, что нужно, чтобы стать еще увереннее в себе и собственных силах, он придаст сил и поможет с легкостью преодолеть те небольшие трудности, которые могут встретиться на вашем пути.

Телец (21 апреля – 20 мая)