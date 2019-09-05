Овнам – сексуальный, а Тельцам – восточный: как выбрать идеальный осенний аромат по знаку зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: архив пресс-службы
Черты характера: Овны, как истинные огненные знаки, дамы дерзкие, энергичные, импульсивные, умеющие настоять на своем. Астрологи обещают, что первая половина осени для людей, рожденных под этим знаком зодиака, будет довольно напряженной. Потому им лучше проводить больше времени с друзьями и близкими и воздержаться от желания пуститься в путешествие. Вторая половина сезона будет более позитивной.
Идеальный аромат этой осени для Овнов – DesirToxic из коллекции Jewel Collection от M.Micallef. Этот дерзкий, сексуальный аромат – как раз то, что нужно, чтобы стать еще увереннее в себе и собственных силах, он придаст сил и поможет с легкостью преодолеть те небольшие трудности, которые могут встретиться на вашем пути.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Фото: архив пресс-службы
Черты характера: Тельцы – натуры на редкость верные, честные и принципиальные. Они надежны, как сейфовая ячейка в банке, и удивительно терпеливые. Звезды говорят, что эта осень пройдет у вас в режиме «все спокойно». Никакой турбулентности или внезапных вспышек на работе и в личной жизни. А с возможными мелкими неприятностями вы с легкостью справитесь, а возможно, просто не заметите их.
Идеальный аромат этой осени для Тельцов – романтичный Beautiful Belle Love от Estee Lauder, который предлагает по-новому взглянуть на восточные композиции. Соблазнительный, чувственный и глубокий, он окутает вас своей дымкой и подарит хорошее настроение в любую, даже ненастную погоду.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Фото: архив пресс-службы
Черты характера: Близнецов отличают острый ум, гибкость в общении, активная жизненная позиция и желание оказаться в центре внимания, если это возможно. Эта осень для рожденных под знаком Близнецов окажется очень яркой и насыщенной положительными эмоциями. Никаких финансовых затруднений, проблем на работе и в личной жизни, все проблемы, которые появились у вас в последнее время, в течение трех ближайших месяцев благополучно разрешатся.
Идеальный аромат этой осени для Близнецов – Poppy & Barley от Jo Malone London. Он нестандартный, яркий, как цветы мака, легкий, как летний ветер, и очень-очень теплый, так как композиция дополнена нотами отрубей и ячменя, в общем, то, что нужно, чтобы продлить так любимое вами лето.
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: архив пресс-службы
Черты характера: заботливые, нежные, романтичные, очень эмоциональные, решения принимают, чаще всего руководствуясь чувствами, а не разумом. Раки по натуре своей натуры творческие, но домашние. Осень пройдет для Раков пройдет под знаком заботы о себе, своем теле и духе. В связи с этим вы решите заняться спортом или вернуться к позабытым в последнее время тренировкам, пройдете профилактический осмотр, чтобы убедиться в крепости вашего здоровья. И это очень правильные начинания, ведь активность – залог ярких эмоций, новых впечатлений и положительных эмоций от того, что вы видите, как меняетесь к лучшему.
Идеальный аромат этой осени для Раков – новая версия известного парфюма Stories от DKNY. Он нежный, легкий, свежий и гармоничный, как и представительницы этого знака зодиака. В нем искусно сочетаются сочные фруктовые ноты персика, дополненные акцентами из розовой гуавы и оттененные аккордами розы, розового ириса и белого жасмина, которые непременно подарят вам заряд оптимизма и хорошего настроения в эти осенние дни и обязательно напомнят о лете, что всегда приятно.
Лев (23 июля – 22 августа)
Фото: архив пресс-службы
Черты характера: Львы славятся своей амбициозностью, энергичностью,, страстностью, свободолюбием и даже некоторой самонадеянностью. Однако осень для них, согласно астрологическим прогнозам, станет временем затишья, когда можно будет спокойно заниматься своими делами, уделять время семье и без спешки обдумывать те решения, принятие которых давно откладывалось. В эти месяцы лучше не делать резких телодвижений и не поддаваться эмоциям.
Идеальный парфюм этой осени для Львов – Goldea Blossom Delight от Bvlgari, который несет в себе непринужденность, дерзость и заряжает лучезарным оптимизмом. Этот парфюм очень живой, яркий и женственный, как сама роза, которая солирует в этом аромате.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Фото: архив пресс-службы
Черты характера: рассудительные и практичные Девы любят порядок во всем. Они обожают планирование и уделяют огромное внимание деталям. Стабильность для них на первом месте. Часто бывают перфекционистами. Астрологи уверяют, что эта осень – лучшее время всего года для Дев. Им будет невероятно везти во всем – и в работе, и в личных делах, и в любых, даже самых дерзких начинаниях. И раз удача сопутствует вам, пользуйтесь этим по полной: экспериментируйте – со стилем, прической, работой. В общем, забудьте на время о том, что вы так любите стабильность.
Идеальный аромат этой осени для Дев – Good Girl Dot Drama от Carolina Herrera. Он одновременно свежий и легкий, капризный и насыщенный. Сладкие ноты жасмина придают парфюму яркость, а ноты какао и бобов тонка, миндаль и кофе привносят в него энергичность, которые так необходимы, чтобы подчеркнуть вашу женственность.