Пчелы, средство для очистки стекол, снежный шар и еще 6 флаконов духов, которые вас впечатлят

Имперские пчелы – аромат Le Secret de La Reine от Guerlain
Парфюм, заключенный в хрустальный сосуд-пчелу, выпускается ежегодно ограниченным тиражом, начиная с 2010 года. Флакон изготавливают мастера фирмы Bacarat вручную и сам по себе имеет коллекционную ценность. Парфюмеры Дома Guerlain каждый год изобретают изысканный уникальный аромат для этого роскошного произведения искусства из хрусталя. Стоит отметить, что цена одного такого флакона объемом 254 мл настолько заоблачная (17 000 евро), что позволить его себе могут разве что арабские шейхи и баснословно богатые коллекционеры.
Снежный шар – аромат Fragile от Jean Paul Gaultier
Дом Jean Paul Gaultier подходит к созданию ароматов основательно, ведь даже флакон – это настоящее произведение искусства. Парфюм Fragile заключен в необычный сосуд, напоминающий рождественский снежный шар со хрупкой девушкой в центре, окруженной золотыми блестками. Аромат не уступает в уникальности изящному флакону: богатство и чувственность туберозы закутаны в смесь листьев малины, апельсина и вибрирующих специй – стручкового и розового перца.
Чистящее средство – аромат Fresh Couture от Moschino
Итальянский Дом Moschino, а в частности его креативный директор Джереми Скотт, обожают эпатажные вещи: нет ничего удивительно в том, что даже парфюм получил экстравагантный дизайн. Флакон духов легко спутать с моющим средством. Впрочем, и аромат тоже не отстает: дерзкий и свежий парфюм раскрывается пленительным сочетанием бергамота, иланг-иланга и мандарина. Свежее и сладковатое трио постепенно дополняется романтичным благоуханием прекрасных цветов. В сердце аромата заключены чувственные нотки пиона, спелой малины и вечнозеленого османтуса. К вечеру вас окутает теплый шлейф, пронизанный звучанием аккордов пачули, амброксана и древесной дымки.