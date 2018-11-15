Пчелы, средство для очистки стекол, снежный шар и еще 6 флаконов духов, которые вас впечатлят

Итальянский Дом Moschino, а в частности его креативный директор Джереми Скотт, обожают эпатажные вещи: нет ничего удивительно в том, что даже парфюм получил экстравагантный дизайн. Флакон духов легко спутать с моющим средством. Впрочем, и аромат тоже не отстает: дерзкий и свежий парфюм раскрывается пленительным сочетанием бергамота, иланг-иланга и мандарина. Свежее и сладковатое трио постепенно дополняется романтичным благоуханием прекрасных цветов. В сердце аромата заключены чувственные нотки пиона, спелой малины и вечнозеленого османтуса. К вечеру вас окутает теплый шлейф, пронизанный звучанием аккордов пачули, амброксана и древесной дымки.