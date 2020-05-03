Лаванда, бергамот и другие ароматы, которые помогут расслабиться и создать уют в доме
Сейчас, когда мы много времени проводим дома, создание успокаивающей атмосферы в местах обитания – задача первостепенная. Не теряет она актуальности и без режима самоизоляции, ведь стресс, рабочие и личные проблемы никто не отменял, потому особенно важно, чтобы дом был вашей крепостью, где вы можете отрешиться от всех забот.
Прежде чем определиться с решающими эту задачу запахами, для начала ответьте себе на вопросы: сколько времени вы планируете находиться в пространстве, для которого выбираете аромат; каково назначение этого пространства (гостиная, спальня, кабинет), а также какая задача стоит перед ароматом, ведь при помощи соответствующих нот можно создать как расслабиться, так и взбодриться.
Если вы проводите время в помещении почти весь день, как сейчас, к выбору аромата для дома надо подходить очень тщательно. Назначение пространства имеет огромное значение: ароматы для кухни (например, аромат корицы) совсем не подойдут для спальни (хотя персональные предпочтения также исключать не стоит). А ароматы для спальни, которые помогают вам расслабиться и уснуть, не совсем уместны в кабинете или зоне рабочего пространства.
Что можно использовать для ароматизации пространства
Чаще всего для дома используются ароматические свечи или диффузоры, реже – аромолампы.
Ароматические свечи
Один из самых доступных вариантов сделать пространство уютным. Однако стоит учитывать важную вещь: практически 90% интерьерных свечей сделаны из парафина, который при сгорании токсичен для органов дыхания и аллергиков. Учитывайте особенности вируса, который бьет по дыхательной системе, и свои изначальные проблемы с легкими и бронхами. Если они есть, рекомендуется воздержаться от использования ароматических свечей на парафине в маленьких, плохо проветриваемых помещениях, либо, если есть возможность, покупайте свечи на натуральном воске с натуральными ароматическими добавками.
Аромолампы
Их несомненный плюс в том, что они очень красивы сами по себе и могут преобразить пространство или придать ему этнический колорит. Но важно найти натуральные масла для использования в них. Это, кстати, проще, чем найти свечи из воска. Можно один раз потратить время и составить себе личную коллекцию для дома и потом просто добавлять одну каплю любимого масла в аромолампу.
Фото: depositphotos
Диффузоры
Сегодня в магазинах действительно огромный выбор диффузоров. Как не растеряться при выборе? Для начала изучите состав: предпочтение отдавайте органике. Если нет времени разбираться или финансовые возможности ограничены, придется выбирать наугад и ориентируясь на свои ароматные предпочтения и далее тестировать дома. Купили, открыли – нет никаких реакций? Отлично!
Какие ароматы помогут расслабиться и снять стресс
Конечно, в данном вопросе все очень индивидуально, но есть определенные «правила игры».
Левзея сафлоровидная
Он устраняет депрессивный синдром, снижает уровень тревожности и снимает последствия стрессовых реакций и переутомления. Нормализует сон, устраняя гипер- и инсомнии, оптимизирует процессы возбуждения и торможения, купирует приступы неврозов, истерии.
Кроме того, немаловажно, что аромат левзеи оптимизирует процессы мышления, умственную и физическую активность, коммуникабельность, а также помогает сконцентрироваться и настроиться на рабочий лад.
Фото: depositphotos
Бергамот
Его еще называют «витамином солнца», так как именно это растение стимулирует синтез витамина D (бергамотовые ванны быстро восполняют недостаток солнечного света, снимают усталость). А мы сейчас все страдаем от недосыпа. Также он помогает справиться с сезонной депрессией, повышает работоспособность и устойчивость к стрессам. Это идеальный аромат для спальни.
Цитрусовые
Этот аромат создает прекрасное настроение и способен повысить его. Поверьте, это всегда беспроигрышный вариант. Особенно рекомендуем масло цветков горького апельсина, или прекрасный померанец. Кстати, масло нероли, названое в честь итальянской принцессы Неролы, которая любила использовать его в качестве духов.
Этот аромат помогает избавиться от чувства беспокойства, стресса и депрессии. Успокаивает в состоянии эмоционального напряжения, истерии и шока. Вселяет чувство умиротворения.
Лаванда
А вы знали, что лаванда – наиболее популярное в мире эфирное масло? Древние манускрипты свидетельствуют о том, что эфирное масло лаванды (в его понимании нашими предками, конечно) уже использовалось в лечебных и религиозных целях более 2500 лет назад. Еще в Древнем Египте его использовали для мумификации, а также в качестве парфюма. А древних римлян и вовсе можно называть первыми интерьерными дизайнерами. Они всячески развивали способы применения эфирного масла лаванды – использовали его для ванн, выпечки и первыми додумались до ароматизации воздуха в помещении с помощью него.
Для создания релаксирующей атмосферы в спальне, сбрызните эфирным маслом лаванды подушки и одеяла. Данный метод можно применять и в ванной, распыляя эфирное масло лаванды на полотенца.
Фото: depositphotos, предоставлены брендами
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