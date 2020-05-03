Лаванда, бергамот и другие ароматы, которые помогут расслабиться и создать уют в доме

Если вы проводите время в помещении почти весь день, как сейчас, к выбору аромата для дома надо подходить очень тщательно. Назначение пространства имеет огромное значение: ароматы для кухни (например, аромат корицы) совсем не подойдут для спальни (хотя персональные предпочтения также исключать не стоит). А ароматы для спальни, которые помогают вам расслабиться и уснуть, не совсем уместны в кабинете или зоне рабочего пространства.

Что можно использовать для ароматизации пространства

Чаще всего для дома используются ароматические свечи или диффузоры, реже – аромолампы.

Ароматические свечи

Один из самых доступных вариантов сделать пространство уютным. Однако стоит учитывать важную вещь: практически 90% интерьерных свечей сделаны из парафина, который при сгорании токсичен для органов дыхания и аллергиков. Учитывайте особенности вируса, который бьет по дыхательной системе, и свои изначальные проблемы с легкими и бронхами. Если они есть, рекомендуется воздержаться от использования ароматических свечей на парафине в маленьких, плохо проветриваемых помещениях, либо, если есть возможность, покупайте свечи на натуральном воске с натуральными ароматическими добавками.

Аромолампы

Их несомненный плюс в том, что они очень красивы сами по себе и могут преобразить пространство или придать ему этнический колорит. Но важно найти натуральные масла для использования в них. Это, кстати, проще, чем найти свечи из воска. Можно один раз потратить время и составить себе личную коллекцию для дома и потом просто добавлять одну каплю любимого масла в аромолампу.