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Лаванда, бергамот и другие ароматы, которые помогут расслабиться и создать уют в доме

Как выбрать цветы или духи все мы уже примерно понимаем. Слова «композиция», «пирамида», «ноты» уже прочно вошли в наш лексикон, однако далеко не все знают, что существует целая отдельная категория так называемых интерьерных ароматов или ароматов для дома, главная цель которых – создать приятную атмосферу и помочь расслабиться. К этой категории относятся свечи, ароматические масла и собственно парфюмерные композиции. Как же выбрать их?

Сейчас, когда мы много времени проводим дома, создание успокаивающей атмосферы в местах обитания – задача первостепенная. Не теряет она актуальности и без режима самоизоляции, ведь стресс, рабочие и личные проблемы никто не отменял, потому особенно важно, чтобы дом был вашей крепостью, где вы можете отрешиться от всех забот.

Прежде чем определиться с решающими эту задачу запахами, для начала ответьте себе на вопросы: сколько времени вы планируете находиться в пространстве, для которого выбираете аромат; каково назначение этого пространства (гостиная, спальня, кабинет), а также какая задача стоит перед ароматом, ведь при помощи соответствующих нот можно создать как расслабиться, так и взбодриться.

Олеся Пелагеина
Продюсер, бьюти-эксперт

Если вы проводите время в помещении почти весь день, как сейчас, к выбору аромата для дома надо подходить очень тщательно. Назначение пространства имеет огромное значение: ароматы для кухни (например, аромат корицы) совсем не подойдут для спальни (хотя персональные предпочтения также исключать не стоит). А ароматы для спальни, которые помогают вам расслабиться и уснуть, не совсем уместны в кабинете или зоне рабочего пространства.

Что можно использовать для ароматизации пространства

Чаще всего для дома используются ароматические свечи или диффузоры, реже – аромолампы.

Ароматические свечи

Один из самых доступных вариантов сделать пространство уютным. Однако стоит учитывать важную вещь: практически 90% интерьерных свечей сделаны из парафина, который при сгорании токсичен для органов дыхания и аллергиков. Учитывайте особенности вируса, который бьет по дыхательной системе, и свои изначальные проблемы с легкими и бронхами. Если они есть, рекомендуется воздержаться от использования ароматических свечей на парафине в маленьких, плохо проветриваемых помещениях, либо, если есть возможность, покупайте свечи на натуральном воске с натуральными ароматическими добавками.

Аромолампы

Их несомненный плюс в том, что они очень красивы сами по себе и могут преобразить пространство или придать ему этнический колорит. Но важно найти натуральные масла для использования в них. Это, кстати, проще, чем найти свечи из воска. Можно один раз потратить время и составить себе личную коллекцию для дома и потом просто добавлять одну каплю любимого масла в аромолампу.

Фото: depositphotos

Диффузоры

Сегодня в магазинах действительно огромный выбор диффузоров. Как не растеряться при выборе? Для начала изучите состав: предпочтение отдавайте органике. Если нет времени разбираться или финансовые возможности ограничены, придется выбирать наугад и ориентируясь на свои ароматные предпочтения и далее тестировать дома. Купили, открыли – нет никаких реакций? Отлично!

Какие ароматы помогут расслабиться и снять стресс

Конечно, в данном вопросе все очень индивидуально, но есть определенные «правила игры».

Левзея сафлоровидная

Он устраняет депрессивный синдром, снижает уровень тревожности и снимает последствия стрессовых реакций и переутомления. Нормализует сон, устраняя гипер- и инсомнии, оптимизирует процессы возбуждения и торможения, купирует приступы неврозов, истерии.

Кроме того, немаловажно, что аромат левзеи оптимизирует процессы мышления, умственную и физическую активность, коммуникабельность, а также помогает сконцентрироваться и настроиться на рабочий лад.

Фото: depositphotos

Бергамот

Его еще называют «витамином солнца», так как именно это растение стимулирует синтез витамина D (бергамотовые ванны быстро восполняют недостаток солнечного света, снимают усталость). А мы сейчас все страдаем от недосыпа. Также он помогает справиться с сезонной депрессией, повышает работоспособность и устойчивость к стрессам. Это идеальный аромат для спальни.

Цитрусовые

Этот аромат создает прекрасное настроение и способен повысить его. Поверьте, это всегда беспроигрышный вариант. Особенно рекомендуем масло цветков горького апельсина, или прекрасный померанец. Кстати, масло нероли, названое в честь итальянской принцессы Неролы, которая любила использовать его в качестве духов.

Этот аромат помогает избавиться от чувства беспокойства, стресса и депрессии. Успокаивает в состоянии эмоционального напряжения, истерии и шока. Вселяет чувство умиротворения.

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Свеча Ormonde, Ormonde Jayne, расслабляющая и согревающая композиция свечи скроена из нот кардамона, можжевеловых ягод, болиголова. Цена: 8850 рублей.

Лаванда

А вы знали, что лаванда – наиболее популярное в мире эфирное масло? Древние манускрипты свидетельствуют о том, что эфирное масло лаванды (в его понимании нашими предками, конечно) уже использовалось в лечебных и религиозных целях более 2500 лет назад. Еще в Древнем Египте его использовали для мумификации, а также в качестве парфюма. А древних римлян и вовсе можно называть первыми интерьерными дизайнерами. Они всячески развивали способы применения эфирного масла лаванды – использовали его для ванн, выпечки и первыми додумались до ароматизации воздуха в помещении с помощью него.

Для создания релаксирующей атмосферы в спальне, сбрызните эфирным маслом лаванды подушки и одеяла. Данный метод можно применять и в ванной, распыляя эфирное масло лаванды на полотенца.

Фото: depositphotos, предоставлены брендами

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