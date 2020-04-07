Ландыш, зеленый чай и еще 9 нот в парфюмерии для создания весеннего настроения

Пион

Этот ароматный и нежный цветок обладает потрясающим, легко узнаваемым запахом, который прочно ассоциируется у всех с весной и теплом. В парфюмерии его очень ценят, причем с давних времен. Первые душистые композиции с нотами пиона появились еще в викторианскую эпоху и стоили очень дорого. С тех пор в лабораториях научились синтезировать искусственные молекулы аромата пиона, благодаря чему теперь парфюмеры могут создавать изящные весенние композиции с аккордами этого цветка, который характеризуется деликатной сладостью и свежестью с оттенком легкой кислинки.

Ландыш

Этот символ чистоты, невинности и любви с толикой легкой грусти с тонким и мягким ароматом. Услышав его один раз, вы уже никогда не сможете его забыть. Именно потому ландыш так ценится в парфюмерном деле. Этому цветку посвящены легендарные ароматные композиции, которые характеризуются звенящей красотой и нежностью. Нота ландыша – это ода женственности и любви, это особенно важно весной, когда хочется быть прекрасной дамой и музой.

Цикламен

Нежный цветок с утонченным запахом, который неопытный нос иногда может принять за аромат ландыша. Это неудивительно, потому что оба аккорда тонкие и деликатные, а еще настраивающие на романтичный лад. А что весной нужно больше, чем предчувствие любви? Очень красиво ноты цикламена раскрываются в соседстве с цитрусовыми или другими цветочными аккордами.

Сирень

Аромат сирени сложно спутать с чем-то другим и еще сложнее его забыть. Для многих этот цветок – подлинный символ разгара весны, первых майских гроз и звенящей свежести, разлитой в воздухе, прогретом солнцем, выглянувшим после дождя. И в парфюмерии этот масло сирени на вес золота, ведь каждый аромат, в состав которого входит натуральный, а не синтетический ингредиент, возведен в ранг шедевра и стоит очень дорого.

Тубероза

Нежнейший цветок с томным запахом, который в былые времена сравнивали со сладким ядом. Тубероза – настоящая королева ночи и королева ароматов, она кружит голову, пьянит и очаровывает. В парфюмерии она идеально сочетается с жасмином и иланг-илангом, и вместе они создают идеальный букет весны.