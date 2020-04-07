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Ландыш, зеленый чай и еще 9 нот в парфюмерии для создания весеннего настроения

Несмотря на то, что мы заперты в стенах наших домов и дач и редко выбираемся во внешний мир, на улице в свои права медленно, но верно вступает в свои права. И чтобы создать себе соответствующее настроение, нужно даже дома пользоваться красивыми ароматами, ведь парфюмерные композиции, как ничто другое могут взбодрить вас и помочь справиться с неизбежной хандрой и повышенной тревожностью. Главное – выберите парфюмы с правильными – весенними – нотами. С какими именно – читайте в новой статье на Passion.ru.

Апельсиновый цвет

Глубокий, сладкий со свежими травяными акцентами – так можно охарактеризовать ноту флердоранжа, он же апельсиновый цвет. Чем-то напоминает аромат жасмина, только с более терпкими, будто медовыми оттенками. Это одна из самых распространенных нот в парфюмерии, которая особенно красиво звучит в весеннее время года, когда в воздухе разлито предчувствие весны. Нота флердоранж символизирует чистоту и женственность, не зря же этот цветок называют «цветком невесты».

Ирис

Землистое, теплое, с легким древесным оттенком и вместе с тем цветочно-медовое – странно, но именно так благоухает масло ириса. Благодаря ему аромат приобретает характерную пудровость и вместе с тем загадочность, таинственность и гармоничность. Идеально подойдет для романтичного весеннего свидания или вечерних прогулок (сейчас слабо верится, но они в нашу посткарантинную жизнь обязательно вернутся).

Тюльпан

Этот цветок у нас прочно ассоциируется с весной. Более того, он знаменует нам ее приход. Его аромат настолько тонкий, что практически неуловим, как и сама весна, которая незаметно подкрадывается и постепенно вступает в свои права. К сожалению, из-за этого масло тюльпана практически невозможно добыть, потому в парфюмерии запах тюльпана воссоздают искусственно, однако это совсем не сказывается на наших чувствах и ощущениях, когда мы вдыхаем туалетную воду с нотами этого вестника весны.

Фото: depositphotos

Пион

Этот ароматный и нежный цветок обладает потрясающим, легко узнаваемым запахом, который прочно ассоциируется у всех с весной и теплом. В парфюмерии его очень ценят, причем с давних времен. Первые душистые композиции с нотами пиона появились еще в викторианскую эпоху и стоили очень дорого. С тех пор в лабораториях научились синтезировать искусственные молекулы аромата пиона, благодаря чему теперь парфюмеры могут создавать изящные весенние композиции с аккордами этого цветка, который характеризуется деликатной сладостью и свежестью с оттенком легкой кислинки.

Ландыш

Этот символ чистоты, невинности и любви с толикой легкой грусти с тонким и мягким ароматом. Услышав его один раз, вы уже никогда не сможете его забыть. Именно потому ландыш так ценится в парфюмерном деле. Этому цветку посвящены легендарные ароматные композиции, которые характеризуются звенящей красотой и нежностью. Нота ландыша – это ода женственности и любви, это особенно важно весной, когда хочется быть прекрасной дамой и музой.

Цикламен

Нежный цветок с утонченным запахом, который неопытный нос иногда может принять за аромат ландыша. Это неудивительно, потому что оба аккорда тонкие и деликатные, а еще настраивающие на романтичный лад. А что весной нужно больше, чем предчувствие любви? Очень красиво ноты цикламена раскрываются в соседстве с цитрусовыми или другими цветочными аккордами.

Сирень

Аромат сирени сложно спутать с чем-то другим и еще сложнее его забыть. Для многих этот цветок – подлинный символ разгара весны, первых майских гроз и звенящей свежести, разлитой в воздухе, прогретом солнцем, выглянувшим после дождя. И в парфюмерии этот масло сирени на вес золота, ведь каждый аромат, в состав которого входит натуральный, а не синтетический ингредиент, возведен в ранг шедевра и стоит очень дорого.

Тубероза

Нежнейший цветок с томным запахом, который в былые времена сравнивали со сладким ядом. Тубероза – настоящая королева ночи и королева ароматов, она кружит голову, пьянит и очаровывает. В парфюмерии она идеально сочетается с жасмином и иланг-илангом, и вместе они создают идеальный букет весны.

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Аромат Explicite, Ex Nihilo, открывается запахом эфирного масла мускатного ореха и специево-пряным акцентом нежного розового перца, которые переплетаются с изысканным цветочным дуэтом водяной лилии, медового пиона и сладкими соблазнительными оттенками пирожного пралине. Тонкий, освежающий аромат амбры, сливочные акценты сандала и восточно-сладкие оттенки пудровой ванили завершают неординарный женский парфюм, формируя долгий и невероятно красивый ароматический шлейф. Цена: 29 000 рублей.

Вербена лимонная

Представьте себе слегка горьковатый и сочный запах лимонной корочки? Именно так и благоухают молодые побеги вербены лимонной. В парфюмерии она раскрывается терпкими и освежающими аккордами, которые сродни афродизиаку. Ноты вербены лимонной отлично дополняют цветочно-фруктовые композиции, которые так популярны в теплое время года.

Яблоневый цвет

Цветение яблонь в России символизирует апофеоз весны, расцвет природы и жизни. Их тонкий аромат – воздушный, очень бодрящий, тонизирующий, поднимающий настроение и умиротворяющий. Чистая женственность с ноткой прохладной свежести. И парфюмеры вовсю пользуются этим свойством яблоневого цвета, чтобы подчеркнуть чувственность и обворожительность той, кто носит аромат с этой нотой. Идеально для весны!

Зеленый чай

Аромат зеленого чая очень характерный: его тонкие и вместе с тем бодрящие ноты с легким древесным оттенком вы вряд ли с чем-то спутаете. Он великолепно подходит для создания легких весенних парфюмов – и душистых дел мастера, несомненно, в курсе этого. Ноты зеленого чая прекрасно сочетаются с цитрусовыми, акватическими и зелеными аккордами, усиливая их свежесть.

Фото: depositphotos, предоставлены брендами

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