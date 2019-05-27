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Как выбрать идеальный аромат на лето: 5 актуальных советов от парфюмерного эксперта

Аромат, как известно, может стать как завершающим штрихом, гармонично дополняющим образ, так и безнадежно испортить его. Все зависит лишь от того, насколько грамотно он подобран. Летом нам всем очень хочется перемен и новых парфюмерных впечатлений. Как же выбрать идеальный для теплого времени года аромат и какие факторы следует учесть, чтобы не ошибиться?

Ароматы способны передать наше настроение, желание и тонкие душевные вибрации. Однако мало кому из нас удается избежать ошибок при выборе. Неправильно выбранный парфюм может проявить себя с совершенно неожиданной стороны, стать причиной испорченного настроения и даже вызвать чувство неприятия и отторжения. Такие ароматы ждет незавидная участь: в лучшем случае они будут лишь украшать туалетный столик, а в худшем – пылиться в дальнем углу шкафа.

Именно выбрать парфюм – настоящее искусство, требующее терпения и знания некоторых правил. Есть несколько универсальных советов, которые надо иметь в виду при поиске абсолютно любого аромата.

Первый и самый главный из них – лучше всего выбирать аромат во второй половине дня: в это время обоняние находится в оптимальной форме.

Второе правило – те торопитесь покупать флакон, лишь мельком послушав его. Нанесите его на блоттер и погуляйте, чтобы его композиция полностью раскрылась.

Третье – помните о том, что человеческие возможности ограничены, это касается и обоняния. За один раз можно адекватно воспринять от трех до восьми ароматов, потому понравившиеся варианты нанесите на блоттеры и послушайте их вне парфюмерного магазина, где традиционно витает слишком много сопутствующих запахов, мешающих понять глубину выбранных вами композиций.

И последнее, но не менее важное – перед походом в магазин задайте себе несколько очень простых вопросов: какой образ вы хотите создать при помощи парфюма? Когда и с какой одеждой планируете его носить?

Фото: vostock-photo/shutterstock

Какие ароматы лучше выбрать на лето?

Светлана Лаферова
Аромаэксперт, маркетинг-директор ТД «Парфюм-Палас»

«Наверное, многие со мной согласятся: с наступлением весенне-летнего сезона большая часть женщин находится в поисках нового аромата, который бы соответствовал этому яркому времени года, наполнял позитивной энергией, освежал или напоминал о лазурных пляжах.

Так сложилось, что традиционный летний аромат - это либо облегченная версия вашего любимого парфюма, либо свежая цветочная новинка, либо бессменный в жаркое время летний бриз во всевозможных вариациях.

Чтобы удачно обновить свой парфюмерный гардероб и не промахнуться, рекомендую запомнить простые правила и рекомендации.

  • Говорим категорическое «нет» душным ароматам, в которых нам было так тепло и уютно зимой. Это, к примеру, все ярко выраженные амбровые парфюмы. Дело в том, что тепло вашей кожи и летний зной усиливают аромат. И он может просто «задушить» и вас, и окружающих. Кроме того, влажность, которая часто сопутствует российскому лету, убивает всю красоту масел и смол.

  • Не стоит выбирать на теплый период масла и аттары: при высоких температурах масляная основа станет липкой и может испачкать вашу одежду.

  • Аккуратнее с духами – отдайте предпочтение туалетным водам. Все потому, что высококонцентрированные ароматы могут вызвать мигрень на солнце.

  • В жару хочется охладиться, поэтому выбирайте ароматы, в состав которых входят такие составляющие парфюмерной пирамиды, как цитрусы, белые цветы или же альдегиды. В этих нотах часто нет загадок и тайн, но они отлично сконструированы и в жаркую погоду гарантируют свежесть, бодрят и дарят чувство (и ощущение) чистоты.

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Sundazed, Byredo. Аромат бесконечного лета. В композиции: мандарин, лимон , нероли, жасмин-самбак, хлопок, карамель, телесный мускус. Цена: 13 700 рублей.

Как и всегда, этим летом будут актуальны свежие морские, сладкие фруктовые и нежные цветочные аромаоттенки. Когда жарко и тело разгорячено, такие композиции звучат успокаивающе и дают иллюзию отдыха на берегу реки или озера. Кстати, обратите внимание на специальные лимитированные коллекции брендов, ведь часто они выпускают так называемые «Summer Edition», в которые входит туалетная вода, облегченная для «жарких» сезонов.

В 2019 году основная цель парфюмеров – создать естественные, свежие ароматы с природными нотками. Выбирайте травяные, цветочные и цитрусовые ароматы – они бодрящие и искристые, то, что нужно в жару. Не менее актуальны шипровые духи.

Если вы предпочитаете «тяжелые» ароматы, то присмотритесь к сочетаниям шоколада, ванили и пряностей.

К легким цветочным композициям относятся духи с жасминовыми и ландышевыми компонентами. Летом будут популярны ароматы с миндалем и ладаном. Они особенно хороши для путешествий: одновременно бодрят и успокаивают».

Кстати!

Как бы вы ни любили выбранный аромат, как бы вам ни хотелось надеть его на пляж, от этой идеи лучше воздержитесь: на ярком солнце на месте его нанесения может появиться ожог или пигментация, так как парфюмы усиливают фоточувствительность кожи. К тому же, смешавшись с запахом солнцезащитного средства, композиция может раскрыться весьма неожиданно и не всегда приятно. Если уж очень хочется, нанесите пару капель на одежду, не на тело либо используйте дымку/вуаль для волос.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo/shutterstock, предоставлены брендами

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