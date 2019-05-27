Как выбрать идеальный аромат на лето: 5 актуальных советов от парфюмерного эксперта

Ароматы способны передать наше настроение, желание и тонкие душевные вибрации. Однако мало кому из нас удается избежать ошибок при выборе. Неправильно выбранный парфюм может проявить себя с совершенно неожиданной стороны, стать причиной испорченного настроения и даже вызвать чувство неприятия и отторжения. Такие ароматы ждет незавидная участь: в лучшем случае они будут лишь украшать туалетный столик, а в худшем – пылиться в дальнем углу шкафа.

Именно выбрать парфюм – настоящее искусство, требующее терпения и знания некоторых правил. Есть несколько универсальных советов, которые надо иметь в виду при поиске абсолютно любого аромата.

Первый и самый главный из них – лучше всего выбирать аромат во второй половине дня: в это время обоняние находится в оптимальной форме.

Второе правило – те торопитесь покупать флакон, лишь мельком послушав его. Нанесите его на блоттер и погуляйте, чтобы его композиция полностью раскрылась.

Третье – помните о том, что человеческие возможности ограничены, это касается и обоняния. За один раз можно адекватно воспринять от трех до восьми ароматов, потому понравившиеся варианты нанесите на блоттеры и послушайте их вне парфюмерного магазина, где традиционно витает слишком много сопутствующих запахов, мешающих понять глубину выбранных вами композиций.

И последнее, но не менее важное – перед походом в магазин задайте себе несколько очень простых вопросов: какой образ вы хотите создать при помощи парфюма? Когда и с какой одеждой планируете его носить?