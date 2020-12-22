Как выбрать идеальный аромат для новогодней ночи по восточному календарю

Стоит отметить, что Белый металлический Бык – товарищ сдержанный, потому стоит присмотреться к элегантным и утонченным ароматам без китча и безумств с фруктовыми или ягодными аккордами, не возникнет проблем у вас и с «зелеными» нотами – особенно в почете у хозяина года клевер, луговые травы, сено, также не стоит забывать о такой проверенной временем классике, как зеленый чай.

Еще один удачный вариант – гурманские ароматы, особенно актуальны будут кокосовые или миндальные ноты и любые восточные композиции, которые в целом прекрасно сочетаются с атмосферой праздника и волшебства. Главный совет – исключите все резкие и подчеркнуто агрессивные варианты, а вот нежные, пудровые с нотами хлопка, цикламенов, которые звучат спокойно, будут как нельзя кстати.