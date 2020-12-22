Как выбрать идеальный аромат для новогодней ночи по восточному календарю
Астрологи уверяют, что наступающий 2021 год будет более богат на позитивные новости, потому неудивительно, что многие из нас возлагают на него большие надежды и всячески стремятся «умаслить» его хозяина. Итак, первый совет всем, кто прислушивается к советам астрологов, – оставить для других случаев не только алые наряды, но и ароматы в красных флаконах. Стоит воздержаться и от кожаных нот в их композиции. А вот обратить внимание стоит на парфюмы с так называемыми «металлическими» нотами (вы удивитесь, но таких довольно много, и все они отличаются и по темпераменту, и по звучанию).
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Стоит отметить, что Белый металлический Бык – товарищ сдержанный, потому стоит присмотреться к элегантным и утонченным ароматам без китча и безумств с фруктовыми или ягодными аккордами, не возникнет проблем у вас и с «зелеными» нотами – особенно в почете у хозяина года клевер, луговые травы, сено, также не стоит забывать о такой проверенной временем классике, как зеленый чай.
Еще один удачный вариант – гурманские ароматы, особенно актуальны будут кокосовые или миндальные ноты и любые восточные композиции, которые в целом прекрасно сочетаются с атмосферой праздника и волшебства. Главный совет – исключите все резкие и подчеркнуто агрессивные варианты, а вот нежные, пудровые с нотами хлопка, цикламенов, которые звучат спокойно, будут как нельзя кстати.
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Если вам все еще трудно определиться в парфюмерном многообразии и важно прислушаться к звездам, попробуйте другой подход: обратите свой взор на ароматные аккорды, которые лучше всего соотносятся с каждым из знаков зодиака.
Овнам больше всего подходят ноты кориандра, ладана, мяты, имбиря.
Тельцам – жимолость, иланг-иланг, яблоневый цвет, чабрец, магнолия.
Близнецам стоит присмотреться к душистому горошку, лаванде, бергамоту, ландышам.
Львам – к базилику, корице, можжевельнику, имбирю, лайму, розмарину.
Девам подойдут ноты кипариса, шалфея, пачули, мелиссы, жимолости.
Весы могут присмотреться к ванили, герани, перечной мяте, нарциссам и ромашке.
Скорпионы – к нотам гиацинта, кофе, кардамона, сосны.
Стрельцам – к бергамоту, гвоздике, мускатному ореху.
Фото: depositphotos
Козерогам астрологи рекомендуют обратить свои взоры на ноты кипариса, мимозы, мирры, тюльпанов.
Водолеям – к нотам пижмы, душистого горошка, лимонной вербены.
Рыбам – к аккордам гардении, жасмина, кардамона, ванили, иланг-иланга.
В 2021 году на смену Белой Крысе придет Белый металлический Бык, который характеризуется степенностью и благородством. Для того, чтобы год был особенно удачным, есть много рекомендаций для главной новогодней ночи – от места встречи до наряда и макияжа. Но если вы серьезно настроены следовать астрологическим рекомендациям, тогда стоит позаботиться и об аромате для главного праздника года.
Для любого важного события или мероприятия аромат стоит выбирать особенный: с необычными сочетаниями нот (хрустящий, водянистый огурец и плотная, маслянистая роза); аромат с акцентом (на звучание, на ощущение текстуры, цвета композиции); довольно насыщенные композиции, которые отметят важность события.
Чтобы подчеркнуть степенность и благородство Быка и торжественность момента, стоит обратиться к глубоким и статусным древесным нотам, к красивым цветочным аккордам и приправить их теплыми специями с каплей сладости.
Одно важное правило: чтобы праздник особенно удался, ограничьтесь одним распылением аромата. Нанесите выбранную композицию на заднюю часть шеи, по линии роста волос. Так аромат будет звучать очень деликатно и не отвлечет внимание от вашего роскошного образа.
В заключение хочется отметить, какой бы аромат вы ни выбрали и руководствовались ли при этом советами астрологов или нет, просто получайте удовольствие от того парфюмерного облака, которое вас окутает, как только вы нанесете на кожу первые капли душистой композиции. Чувствуйте себя счастливой и прекрасной в эту ночь, тогда и наступающий год будет для вас незабываемым!
Фото: depositphotos
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