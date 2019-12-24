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Цитрусы, шоколад и еще 6 нот в парфюмерии, которые создадут праздничное настроение

Скоро один из самых любимых многими с детства праздник – Новый год. Это время чудес, радости и веселья, время, которое принято проводить с близкими и родными. Но если праздничное настроение еще не посетило вас, стоит быстро исправить эту несправедливость. И помочь в этом может подходящая парфюмерия. В новом материале редакция Passion.ru расскажет, какие ноты в ароматах, вызывают стойкие ассоциации с рождественским чудом.

Ваниль

Нота ванили, как известно, одна из самых любимых в нашей стране. Что абсолютно закономерно, если учесть, что она очень теплая, чувственная, утонченная, а в нашей стране зима и холода длятся гораздо дольше заявленных в календаре трех месяцев. Кроме того, аромат домашней выпечки, маминых и бабушкиных пирогов прочно ассоциируется у нас с праздником и домашним уютом. Потому выбирайте любимый аромат с этой нотой – и новогоднее настроение придет к вам само собой.

Какао и шоколад

Фото: vostock-photo

Новый год с детства у многих ассоциируется именно с шоколадными конфетами, горячим шоколадом и какао. Потому ароматы, в которых присутствуют эти ноты, непременно создадут вам праздничное настроение. Всего одно нажатие на пульверизатор – и вы окажетесь в роскошном облаке кондитерских запахов. Ароматы с этими нотами могут быть прямолинейными, как уже ставший культовым Chocolate Greedy от Montale, или элегантно-пудровыми, как Choco Violet от Mancera, но соответствующее настроение создадут обязательно.

Вероника Бруховецкая
Парфюмер

Самое главное при выборе новогодних ароматов – выбрать те ноты, которые вам нравятся и вызывают улыбку. Балуйте себя чаще любимыми парфюмерными композициями, и не только в это время. Пусть ваша жизнь искрится и радует вас новыми ароматами, а в наступающем Новом году исполнятся все ваши мечты и желания!

Цитрусы

Апельсин поднимает настроение, дарит радость и активирует творческие способности. Мандарин также ассоциируется с Новым годом, потому его аромат способствует оптимизму, спонтанности, веселью.

Фото: vostock-photo

Специи и пряности

Корица, гвоздика, мускатный орех, черный перец обладают согревающим эффектом. Они придают бодрости, энергичности. Добавляют красок и позитива в окружающий мир, помогая нам чувствовать себя более счастливыми и удовлетворенными.

Хвоя

Конечно же, в преддверии Нового года нельзя не вспомнить и про хвойные ароматы кедра, сосны, пихты. Они также сопровождают этот чудесный праздник. Эти ноты в парфюмерии способствуют расслаблению и успокаивают нервную систему. Они помогают нам избавиться от навязчивых переживаний и подавленности. Но, несмотря на глубокий расслабляющий характер, они не делают нас пассивным. Скорее наоборот, станут сильнейшим тонизирующим средством – они прекрасно бодрят и побуждают проявлять жизненную активность.

Фото: vostock-photo

Ветивер

Ветивер имеет слегка дымный оттенок, его аромат вызывает в памяти воспоминания о камине, в котором потрескивают дрова, и то легкое медитативное состояние, которое дарит нам взгляд на огонь и неспешные душевные беседы с близкими с бокалом вина...

Татьяна Рождественских
Парфюмерный эксперт

Шампанское и коньяк

Как ни крути, Новый год – время, когда нас окружают напитки с градусом. Чтобы придать немного шального и терпкого настроения в праздничную ночь, выбирайте ароматы с алкогольной нотой: шампанского или коньяка. Например, легкое сладкое шампанское есть в аромате Dolce Vita от Dior. А брутальный теплый коньяк в паре с кедром и ароматом табака, который доносится с ресторанной веранды, можно найти в Black Walnut от Banana Republic.

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Аромат Inspiration, Emma Perfumes, первый аромат нового российского бренда элитной парфюмерии как нельзя лучше создаст праздничное настроение, ведь и его композиция, в которую входят ноты грейпфрута, сливы, розового перца, ванили, черной смородины, мускуса, амбры, сандала (в общем, всех тех нот, которые ассоциируются у нас с Новым годом и Рождеством), и стильная упаковка как нельзя лучше дают почувствовать праздничную атмосферу. Цена: 15 000 рублей. В продаже с 24 декабря.

Кожа

Если Новый год у вас ассоциируется с камином и курткой, в которую вас укутал папа или любимый мужчина, обязательно присмотритесь к кожаным нотам в парфюмерии. Они, как правило, очень уютные и согревающие. Вариант аромата: Tom Ford Ombre Leather – чудесная кожгалантерея в сопровождении горячей амбры и мха, которая предаст немного брутальности вашему образу и подарит то самое ощущение уюта, которое возникает, когда тихонько горит домашний огонь.

Фото: vostock-photo, предоставлены брендами

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