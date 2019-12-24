Цитрусы, шоколад и еще 6 нот в парфюмерии, которые создадут праздничное настроение

Самое главное при выборе новогодних ароматов – выбрать те ноты, которые вам нравятся и вызывают улыбку. Балуйте себя чаще любимыми парфюмерными композициями, и не только в это время. Пусть ваша жизнь искрится и радует вас новыми ароматами, а в наступающем Новом году исполнятся все ваши мечты и желания!

Цитрусы

Апельсин поднимает настроение, дарит радость и активирует творческие способности. Мандарин также ассоциируется с Новым годом, потому его аромат способствует оптимизму, спонтанности, веселью.