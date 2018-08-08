Ароматы королев и принцесс: каким парфюмом пользуются особы из монарших семей

Королева Великобритании Елизавета II - L'Heure Bleue и Mitsouko от Guerlain
Самый долгоправящий монарх Англии Елизавета II на первый взгляд самая предсказуемая женщина на земле. Однако, как оказалось, личность королевы Елизаветы II таит не мало сюрпризов. Знали ли вы, например, что королева Англии служила в армии? Или, что во времена своей молодости Елизавета II успела совершить кругосветное путешествие? Уверены, что нет! Видимо, во время странствий английская тогда еще принцесса и успела полюбить пленительные ароматы Востока. Но при этом она остается верна классике.
Парфюмерный дом Guerlain некогда был официальным поставщиком французского императорского двора, теперь же два аромата от французских парфюмеров - L'Heure Bleue и Mitsouko - стали главными фаворитами королевы Англии. L'Heure Bleue - квинтэссенция роскоши и утонченности: в основе аромата - благородный ирис, который создает вокруг своей владелицы легкий пудровый ореол, и яркий восточные специи - анис, гвоздика, корица и кориандр, добавляют носителю первобытной агрессивности. Mitsouko - гораздо более сложный парфюм, свежий цитрус, теплые восточные пряности смешиваются с утонченным ароматом красной розы и амбры.
Королева Испании Летиция - Lâncòme Trésor
Королева Испании Летиция верна лишь одному парфюму вот уже на протяжении 6 лет - аромат Trésor французской марки Lâncòme занимает свое законное центральное место на туалетном столике в будуаре королевы. Говорят, что аромат Trésor - это квинтэссенция любви, заключенная в стеклянный флакончик. В сердце цветочно-пудрового аромата - мускус, янтарь(амбра) и сандал - именно эти ноты добавляют парфюму восточного шика, который отлично подходит королеве жаркой европейской страны. Благодаря аккордам абрикоса и персика Trésor раскрывается на коже смесью сладких тропических фруктов.
Княгиня Монако Грейс Келли - Creed Fleurissimo
Эталон стиля и безупречного вкуса голливудская актриса и по совместительству княгиня Монако Грейс Келли тоже не могла обойтись без своего собственного запаха. Специально ко дню ее свядьбы с князем Монако Ренье парфюмерный дом Creed создал аромат Fleurissimo. В основе этого пудрового аромата королевский ирис, фиалка, тубероза. Сразу после нанесения не сложно узнать лаймовую свежесть с легкой горчинкой. Грейс не раз говорила, что именно так пахнет резиденция княжеской семьи Монако.
Принцесса Диана - Hermes 24 Faubourg
У принцессы Дианы, жены кронпринца Англии в парфюмерном гардеробе значилось около 20 разных ароматов. Можно сказать, что Диана никогда не прекращала искать свой единственный идеальный парфюм. Роскошный аромат от Hermes стал постоянным спутником принцессы Дианы в последние годы ее жизни. Цветочный аромат парфюма умело дополнен сухими аккордами пачули и сандала, сладкой ванилью и при нанесении можно отчетливо услышать ноты персика и апельсинового цвета. Шипровые ноты - это представители голубых кровей в элегантном букете парфюма 24 Faubourg от французского дома Hermes.
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон - Dior Dune
Парфюмированная вода от французского дома Dior Dune - бессменный фаворит герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Восточные специи сплетаются с запахами пиона, жасмина, а горечь бергамота - вишенка на этом ароматном торте. Нежный и женственный французский парфюм непревзойденно передает уникальность Кейт.
Помимо него она питает слабость к английскому парфюмерному дому Illuminum. Именно ароматом White Gardenia Petals этого бренда она дополнила свой свадебный образ. С тех пор, в фирменном бутике марки этот парфюм днем с огнем не сыщешь: продавцы пожимают плечами и с понимающей улыбкой сообщают "Sold out, madame", что означает одно: аромат распродан.
Герцогиня Сассекская Меган Маркл - Jo Malone, Côte d’Azur от Oribe
Меган ориентальными и пудровыми ароматами не удивишь, она предпочитает ирису и специям свежие и шипровые ароматы. Один из ее самых любимых парфюмов - аромат унисекс от люксового бренда по уходу за волосами Oribe: Меган просто обожает окружать себя свежими цитрусовыми нотами, но при этом и про восточные мотивы не забывает. В сердце аромата Cote D'Azur - сандал, амбра и ветивер.
Впрочем, Меган стремится поддержать отечественного производителя - марку селективной парфюмерии Jo Malone. Ее любимые ароматы на данный момент Wood Sage& Sea Salt и Wild Bluebell. Кстати, колокольчик - один из самых любимых нот принцессы Дианы. Возможно, это поспособствовало завоеванию сердца британского принца.
Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Shutterstock, Getty, архивы пресс-служб