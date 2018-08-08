Ароматы королев и принцесс: каким парфюмом пользуются особы из монарших семей

Самый долгоправящий монарх Англии Елизавета II на первый взгляд самая предсказуемая женщина на земле. Однако, как оказалось, личность королевы Елизаветы II таит не мало сюрпризов. Знали ли вы, например, что королева Англии служила в армии? Или, что во времена своей молодости Елизавета II успела совершить кругосветное путешествие? Уверены, что нет! Видимо, во время странствий английская тогда еще принцесса и успела полюбить пленительные ароматы Востока. Но при этом она остается верна классике.

Парфюмерный дом Guerlain некогда был официальным поставщиком французского императорского двора, теперь же два аромата от французских парфюмеров - L'Heure Bleue и Mitsouko - стали главными фаворитами королевы Англии. L'Heure Bleue - квинтэссенция роскоши и утонченности: в основе аромата - благородный ирис, который создает вокруг своей владелицы легкий пудровый ореол, и яркий восточные специи - анис, гвоздика, корица и кориандр, добавляют носителю первобытной агрессивности. Mitsouko - гораздо более сложный парфюм, свежий цитрус, теплые восточные пряности смешиваются с утонченным ароматом красной розы и амбры.

Королева Испании Летиция - Lâncòme Trésor