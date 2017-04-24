Современная индустрия ароматов так активно развивается, что даже мы иногда не успеваем следить, что еще считается селективом, а что коммерческим парфюмом, какие сейчас лидирующие ноты в композициях. Но начнем мы, пожалуй, с азов — главных мифов, которые нужно непременно развеять.

Ароматы делятся на мужские и женские

По каким-то причинам ветивер и ландыш оказались на противоположных берегах, а ароматы по неведомым причинам стали делиться на мужские и женские. Но это давно не так! Более того, сама идея гендерно делить ароматы появилась сравнительно недавно — лишь в начале XX века. И сделал это сам Жак Герлен, выпустив Voilette de Madame и Mouchoir de Monsieur.

Нет ни одного исследования, которое достоверно бы доказывало, что запах тела мужчины и женщины как-то особенно реагирует на определенные ноты. Более того, большинство современных парфюмеров, например, магистр парфюмерии и создатель собственной марки Роже Дав смело заявляет, что та же роза способна звучать мужественно на мужчине и очень нежно и деликатно — на женщине. Смело носите то, что вам нравится, пусть даже это будет тяжелый и обволакивающий табачный парфюм!