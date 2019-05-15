Жемчужная втирка, градиент и еще 5 актуальных тенденций свадебного маникюра

Мода свадебного маникюра постоянно меняется. Поспеть за ней – дело, прямо скажем, нелегкое, потому главное, на мой взгляд, чем нужно руководствоваться – это ваш вкус и целостность образа. Маникюр не должен выбиваться из общей картинки.

Жемчужная втирка

На мой взгляд, самое интересное решение свадебного маникюра сегодня – это жемчужная втирка. Благодаря мелким частичкам, которые содержит это покрытие, ногтевая пластина буквально сверкает. Втирка не перегружает дизайн, но при этом создает невероятно красивые блики.