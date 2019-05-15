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Жемчужная втирка, градиент и еще 5 актуальных тенденций свадебного маникюра

Каждая невеста мечтает в свой «главный день» выглядеть идеально до кончиков ногтей, потому помимо свадебного платья, макияжа и прически продумывает и еще и маникюр. И задача это непростая, ведь он должен быть стильным, актуальным и сочетаться с образом в целом. А тенденции в свадебном маникюре меняются практически молниеносно, и сегодня, по заверениям экспертов, здесь царствует эклектика, которая мастерски сочетается с минимализмом.

Но что скрывается за этим красивым словосочетанием? Редакция Passion.ru решила разобраться, какой свадебный маникюр в этом году будет особенно актуален и получила эту информацию из первых рук.

Татьяна Поверенная
Ведущий мастер Fedua Experience Centre

Мода свадебного маникюра постоянно меняется. Поспеть за ней – дело, прямо скажем, нелегкое, потому главное, на мой взгляд, чем нужно руководствоваться – это ваш вкус и целостность образа. Маникюр не должен выбиваться из общей картинки.

Жемчужная втирка

На мой взгляд, самое интересное решение свадебного маникюра сегодня – это жемчужная втирка. Благодаря мелким частичкам, которые содержит это покрытие, ногтевая пластина буквально сверкает. Втирка не перегружает дизайн, но при этом создает невероятно красивые блики.

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Фото: Instagram

Градиент

Очень гармонично в свадебном маникюре выглядит градиент (эффект омбре). Лучше выполнять его в нюдовых оттенках.

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Фото: vostock-photo/shutterstock

Геометрия

Если вы хотите выбрать для свадебного маникюра нейл-арт, советую присмотреться к простой геометрии в виде полосок и ромбов. Помним, про минимализм, который в этом сезоне особенно актуален.

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Фото: Instagram

Нюд и белый цвет

В целом самым популярным в этом году остается полупрозрачное однотонное покрытие нюдовых оттенков. Также маникюр в белом цвете идеально подходит к классическому свадебному платью. Такой вариант, с одной стороны, простой, но очень изящный.

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Фото: vostock-photo/shutterstock

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