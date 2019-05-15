Жемчужная втирка, градиент и еще 5 актуальных тенденций свадебного маникюра

Но что скрывается за этим красивым словосочетанием? Редакция Passion.ru решила разобраться, какой свадебный маникюр в этом году будет особенно актуален и получила эту информацию из первых рук.
Мода свадебного маникюра постоянно меняется. Поспеть за ней – дело, прямо скажем, нелегкое, потому главное, на мой взгляд, чем нужно руководствоваться – это ваш вкус и целостность образа. Маникюр не должен выбиваться из общей картинки.
Жемчужная втирка
На мой взгляд, самое интересное решение свадебного маникюра сегодня – это жемчужная втирка. Благодаря мелким частичкам, которые содержит это покрытие, ногтевая пластина буквально сверкает. Втирка не перегружает дизайн, но при этом создает невероятно красивые блики.
Градиент
Очень гармонично в свадебном маникюре выглядит градиент (эффект омбре). Лучше выполнять его в нюдовых оттенках.
Геометрия
Если вы хотите выбрать для свадебного маникюра нейл-арт, советую присмотреться к простой геометрии в виде полосок и ромбов. Помним, про минимализм, который в этом сезоне особенно актуален.
Нюд и белый цвет
В целом самым популярным в этом году остается полупрозрачное однотонное покрытие нюдовых оттенков. Также маникюр в белом цвете идеально подходит к классическому свадебному платью. Такой вариант, с одной стороны, простой, но очень изящный.