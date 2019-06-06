От дерзкого диско до нежного нюда: 7 актуальных идей маникюра для коротких ногтей

Не бойтесь экспериментировать с цветом и текстурами, главное – придерживайтесь принципа «не более двух трендов в одном маникюре». При выборе оттенков лаков будьте смелее – рядом друг с другом хорошо будут смотреться даже контрастные цвета, но лучше если в одном дизайне будет либо холодная, либо теплая гамма, микс того и другого не всегда бывает удачным, хотя в любом правиле всегда есть исключения.

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