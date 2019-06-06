От дерзкого диско до нежного нюда: 7 актуальных идей маникюра для коротких ногтей

Для тех, кто все время находится в поиске новых идей маникюра, редакция Passion.ru собрала модные и интересные варианты, которые будут роскошно смотреться на коротких ногтях. Сохраняете понравившиеся варианты и смело просите мастера сделать вам красиво.
Принты
На коротких ногтях в этом сезоне будут уместны как нежные растительные, так и дерзкие анималистические принты – они, без сомнений, будут выглядеть свежо и интересно. Самые рисковые могут сделать дизайн на каждом из 10 ноготков, сторонницы сдержанности ограничатся рисунктом только на одном-двух пальчиках, но и тот, и другой вариант более чем актуален этим летом.
Глиттер, металлик и блестки
Да-да, они снова более чем актуальны. И если на длинных ногтях блестки и глиттер могут смотреться слегка старомодно, в духе 90-х, на коротких ногтях можно смело изобразить небо в алмазах, мириады звезд без риска показаться неуместной или безвкусной.
Сочетание оттенков и текстур
Не бойтесь экспериментировать с цветом и текстурами, главное – придерживайтесь принципа «не более двух трендов в одном маникюре». При выборе оттенков лаков будьте смелее – рядом друг с другом хорошо будут смотреться даже контрастные цвета, но лучше если в одном дизайне будет либо холодная, либо теплая гамма, микс того и другого не всегда бывает удачным, хотя в любом правиле всегда есть исключения.
Графика
В этом году в моде минимализм, но на коротких ногтях будут прекрасно смотреться и более смелые и даже размашистые графичные детали. Геометрические узоры, квадраты, круги, треугольники, горизонтальные, вертикальные, диагональные и перекрещивающиеся полосы – такие дизайны не останутся незамеченными и могут визуально скорректировать форму ногтевой пластины и ее длину.
Диско и поп-арт
Не советуем делать дизайны в стиле Энди Уорхолла на длинных ногтях – очень часто они смотрятся немного вульгарно, а вот на коротких можно оторваться по полной, благо источников вдохновения очень много и единственным ограничителем может стать только ваша фантазия.
Дуохром
Всего два цвета с четкой или размытой границей – один из главных трендов высокой моды этого года, но сколько за этой, казалось бы, простой идеей стоит вариантов воплощения.
Нюд
Нюд и сдержанные молочные оттенки на коротких ногтях звучат совершенно иначе, чем на длинных ногтях. Такой вариант маникюра отлично подойдет тем, кто не хочет привлекать внимание к маникюру и при этом заботится о красоте рук. Однако не забываем, сдержанность нынче в моде, потому покрытие, максимально деликатное по тону, которое нанесено на короткие ногти овальной формы, станет прекрасным и в то же время остромодным вариантом для отдыха.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo/shutterstock, Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!