Сотрите это немедленно! Маникюр, который испортит любой образ

Неаккуратный маникюр - первое, что бросается в глаза и портит весь образ. Идеальная укладка и макияж в сочетании с облупившимся гель-лаком производят на собеседника неизгладимое впечатление. Жаль, что совсем непозитивное.

Итак, неаккуратный маникюр - это в первую очередь облупившийся лак, сломанные ногти, неухоженная кутикула и слишком длинные ногти без покрытия и дефектами ногтевой пластины. Если вы фанатка салонного маникюра, тогда запомните: первое, что выдает маникюр, который вы делили самостоятельно - необработанная кутикула. Для домашнего маникюра используй специальные средства, смягчающие кутикулу.

Конечно, лишь на очевидной неаккуратности критика наша не остановится. Ведь в любом салоне профессиональный мастер маникюра готов воплотить самые смелые фантазии клиента в реальность. Только вот на результат таких экспериментов с неоднозначными дизайнами без слез и не взглянешь, поэтому представляем вашему вниманию стоп-лист прозведений нейл-арта, которые никогда не должны украсить ваши ногти.

Французский маникюр в сочетании с другими дизайнами