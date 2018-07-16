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Сотрите это немедленно! Маникюр, который испортит любой образ

Чтобы после вам не пришлось сожалеть и краснеть за нелепый маникюр, мы собрали для вас подборку самых неудачных, но при этом популярных нейл-артов, которых стоит избегать при создании элегантного образа!

Неопрятность

Неаккуратный маникюр - первое, что бросается в глаза и портит весь образ. Идеальная укладка и макияж в сочетании с облупившимся гель-лаком производят на собеседника неизгладимое впечатление. Жаль, что совсем непозитивное.

Итак, неаккуратный маникюр - это в первую очередь облупившийся лак, сломанные ногти, неухоженная кутикула и слишком длинные ногти без покрытия и дефектами ногтевой пластины. Если вы фанатка салонного маникюра, тогда запомните: первое, что выдает маникюр, который вы делили самостоятельно - необработанная кутикула. Для домашнего маникюра используй специальные средства, смягчающие кутикулу.

Конечно, лишь на очевидной неаккуратности критика наша не остановится. Ведь в любом салоне профессиональный мастер маникюра готов воплотить самые смелые фантазии клиента в реальность. Только вот на результат таких экспериментов с неоднозначными дизайнами без слез и не взглянешь, поэтому представляем вашему вниманию стоп-лист прозведений нейл-арта, которые никогда не должны украсить ваши ногти.

Французский маникюр в сочетании с другими дизайнами

Когда классический элегантный французский маникюр уже совсем приелся, некоторые пытаются дополнить его флористическими орнаментами, стразами и прочим нелепым декором. Если все же душа жаждет разнообразия, поэкспериментируйте с цветом и формой ногтей. К примеру, красный френч отлично смотрится на миндалевидной ногтевой пластине.

Не стоит превращать ногти в цветочную клумбу, посторонние рисунки на френче выглядят неуместно и по-деревенски.

Лепнина

Лепнина - декор уместный только на потолке и интерьерах в стиле барокко, но никак не на ваших ногтях. Объем 3D - это хорошо, только если речь идет о ресницах или губах, но никак не о ногтях. Розочки из акрила - канувший в лету тренд из 90-ых, однако некоторые мастера маникюра до сих пор предлагают клиенткам слепить любой цветочек, ракушку или другую фигуру на их вкус и украсить этим "великолепием" ногти. Причем, сразу все десять: если уж встали на скользкую акриловую дорожку, то ни один ноготь не должен остаться обделенным лепным дизайном.

Особо экстравагантные девушки одной лишь лепниной в дизайне не ограничиваются: в тандеме с ней выступают стразы и цвета из палитры "вырви глаз". Кроме того, стоит отметить, что лепнина на ногтях крайне непрактична в повседневной жизни: работа по дому превращается в сущий ад, а мытье головы оборачивается неминуемой потерей волос, которым не посчастливилось застрять в акриловых произведениях искусства.

Радуга на ногтях

При одном взгляде на ногти, разукрашенные в 4 и более цветов нас охватывает паника. На ум приходят единственнное оправдание столь вычурному нейл-арту: девушка просто не могла определиться с цветом и поэтому решила покрыть ногти всеми цветами одновременно. Используйте в маникюре не более двух цветов, и отдавайте предпочтение устоявшимся сочетаниям.

Конечно, иногда сочетание

Логомания

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Еще один абсолютно недопустимый маникюрный прием - использование брендовых логотипов в дизайне. Поверьте нам на слово, монограмма бренда Louis Vuitton выглядит уместно исключительно на их фирменных сумках, но уж точно не на ногтях.

Преданные поклонницы спортшика даже доходят до того, что всем известная галочка Nike перекочевала с любимых кроссовок на ногти. Если только вы не амбассадор брендов Louis Vuitton, Nike и прочих, тогда откажитесь от этого вульгарного дизайна.

Яхтсменка

Маникюр с морской тематикой - еще один наш антифаворит. Якоря, тельняшки, золотые цепи и канаты неуместны даже в морском путешествии, что уж говорить повседневной жизни или офисном дресс-коде.

Кроме круизных дизайнов некоторые девушки отдают предпочтению образу Русалочки, и тогда рядом с якорем на ногтях рисуют рыбок, крабиков, водоросли и прочих представителей морской экосистемы. Лепнина в форме ракушки еще больше усугубляет и без того плачевное положение дел.

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock, Instagram

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