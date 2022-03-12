Режим экономии: как сделать качественный маникюр дома без ошибок
Сложность проведения маникюра зависит от особенности вашей кутикулы, и не всегда маникюр самой себе можно сделать также качественно, как если бы его вам сделал мастер-профессионал в салоне красоты, который должен уметь определять вид кутикулы и найти индивидуальный подход к каждому клиенту. Все эти факторы учитываются во время обработки. Но научиться ухаживать за своими руками до профессиональной процедуры вполне возможно.
Тамара Исаченко
Технолог Kinetics Nail Academy
Давайте рассмотрим этапы домашней процедуры и исключим все ошибки, которые у вас могут возникнуть:
Ошибка 1. Не обрабатывать руки антисептиком перед началом процедуры
Это неотъемлемая часть обработки рук, так как на нашей коже находятся миллионы бактерий и вирусов. Обязательно нужно обезопасить себя от проникновения различных инфекций, поэтому обрабатывайте руки антисептиком.
Ошибка 2. Запиливать форму ногтей грубообразивными пилками
Это может привести к травматизации ногтя. У пилок для опила формы есть абразивность. Она маркируется цифрами в гриттах. Можно использовать разные варианты: 180х200, 200х200, 200х220 грит. Меньше 180 – слишком грубая, а больше 220 – это уже шлифовщик.
После выбора пилки возникает вопрос: «Как же запилить форму?»
Начнем с азов:
Самая простая для опила форма бывает 3 видов:
- Мягкий квадрат
- Четкий квадрат
- Квадратный овал
Чтобы запилить эту форму, нужно представить прямоугольник. Свободный край ногтя нужно выровнять пилкой (движения из стороны в сторону) в прямоугольную форму с двумя параллельными сторонами и прямым кончиком свободного края.
При четком квадрате оставляем четкие углы, но не острые. При мягком – они слегка скруглены, но без нарушения перпендикулярности. Квадратный овал имеет четкие параллельные стенки и закругленную часть свободного края, он должен напоминать чуть-чуть овал.
Более сложная форма – это овал. Он также имеет две прямые стороны, но со скругленным кончиком. Чтобы придать кончику закругленность, возьмите пилку в руку, как смычок, и двигайтесь ею по свободному краю движениями по дуге.
Ошибка 3. Использовать кусачки для маникюра, не умея ими пользоваться
Это очень распространенная ошибка. Мы с вами понимаем, что справиться с недостатками необработанной кутикулы и боковыми валиками самостоятельно очень сложно. Только профессионал, прошедший обучение, может вам в этом помочь должным образом. Не используйте обрезной инструмент самостоятельно, если вы им не умеете работать. Это может привести к ранам, огрубевшей коже и заусенцам. Только профессионал знает, что точно нужно удалить инструментом и на какую глубину можно производить срез.
Но поддержать внешний вид маникюра возможно. Для этого воспользуйтесь препаратами, размягчающими и растворяющими кожу и птеригий. В основном они называются ремуверами, и у них разный состав. Самые продуктивные – на основе щелочи (их обязательно после процедуры нужно смывать водой). Другая разновидность – с АНА-комплексами на основе фруктовых кислот (минус они не так тщательно растворяют омертвевшие клетки и плохо справляются со сложной и огрубевшей кутикулой).
Фото: freepik.com
Ошибка 4. Неправильно подбирать покрытие
Это в первую очередь может привести к травме ногтя и его истончению. Лучше использовать профессиональные лаки, а не гель-лаки, когда делаешь покрытие себе самой. Профессиональными лаками легко работать. Их удобно наносить, и они держаться до 10 дней на хороших ногтях.
Как правильно наносить:
После маникюра обработайте ноготь дегидратором, если его нет под рукой, можно использовать жидкость для снятия лака без ацетона. Далее 1-й слой наносим очень тонко – от мизинца к мизинцу. Даем просохнуть в течение 2-3 минут. Второй слой также наносим тонко и даем просохнуть в течение 2-3 минут. После просыхания нанесите топовое покрытие. Время полного высыхания всех слоев составляет от 10 до 15 минут.
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Фото: архив пресс-служб
Ошибка 5. Не использовать масло для кутикулы
А, это очень важно. Сухая кутикула может быть сущей головной болью для своей обладательницы. Пересохшая, неувлажненная, хуже защищает область вокруг ногтя, и на ней чаще появляются заусенцы, а это может создавать угрозу воспаления кожи. Да и ногти выглядят просто неаккуратно.
Степан Тютюнник
Сертифицированный тренер-технолог бренда ORLY
Ошибка №6. Убирать длину ногтей любым подручным предметом
Это не так. Лучше скорректировать ее пилкой. Причем максимально мягкой. Использование других предметов может привести к расслоению ногтей.
Ошибка №7. Подпиливать влажные ногти
Подпил длины нужно делать можно делать только на сухих ногтях. Даже если вы мыли руки пол часа назад, то есть большая вероятность расслоения кончиков ногтей.
Ошибка №8. При использовании покрытия не обезжиривать ногтевую пластину
Эту процедуру необходимо выполнять, потому что в этот момент с ногтевой пластины удаляются остатки кремов и масел, которые способствуют отслоению покрытия.
Фото: freepik