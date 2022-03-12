Режим экономии: как сделать качественный маникюр дома без ошибок

Давайте рассмотрим этапы домашней процедуры и исключим все ошибки, которые у вас могут возникнуть:

Ошибка 1. Не обрабатывать руки антисептиком перед началом процедуры

Это неотъемлемая часть обработки рук, так как на нашей коже находятся миллионы бактерий и вирусов. Обязательно нужно обезопасить себя от проникновения различных инфекций, поэтому обрабатывайте руки антисептиком.

Ошибка 2. Запиливать форму ногтей грубообразивными пилками

Это может привести к травматизации ногтя. У пилок для опила формы есть абразивность. Она маркируется цифрами в гриттах. Можно использовать разные варианты: 180х200, 200х200, 200х220 грит. Меньше 180 – слишком грубая, а больше 220 – это уже шлифовщик.

После выбора пилки возникает вопрос: «Как же запилить форму?»

Начнем с азов: