Оставьте в 2021 году: 13 вариантов маникюра, которые безнадежно устарели

Оставьте в 2021 году: 13 вариантов маникюра, которые безнадежно устарелиЗабудьте об этих нейл-дизайнах раз и навсегда
Тамара Исаченко
Ведущий технолог Kinetics Nail Академии
Антитренд 1. Огромная длина ногтей
Фото: Instagram
Поговорим о длинных натуральных ногтях и вспомним, что они растут не всегда идеально ровно. На определенной длине они начинают скручиваться, расти вверх или вниз с эффектом «кошачьих коготков». На большой длине эту проблему исправить запилом невозможно без выстраивания архитектуры искусственным материалом (базой, материалами для моделирования), но все равно такие ногти смотрятся неэстетично. Лучший выход из этой ситуации — моделирование. Только оно может исправить деформацию ногтей и сделать их изящными. Так что длинные натуральные ногти — это один из «стремных» антитрендов, не следуйте ему, если вы следите за модой.
Антитренд 2. Объемная лепка
Фото: Instagram
Украшение ногтей «богатым» декором наконец-то вышло из моды из-за своей непрактичности и громоздкости. Этот нейл-дизайн уже несколько сезонов висит в списке антитрендов. Такой объемный, богатый на стразы и камни маникюр испортит любой, даже совершенный образ. Но если вы хотите «блистать» в этом году и обойтись без этого не можете, воспользуйтесь сверкающими оттенками со слюдой или светоотражающими покрытиями. Они сейчас в тренде.
Антитренд 3. Кошачий глаз
Фото: Instagram
Этот вид дизайна тоже устарел и канул в «модную Лету». Кошачий глаз на всех десяти ногтях считается моветоном. Если вы очень любите этот эффект, то нанесите его в виде акцента на несколько ногтей, а остальные покройте однотонным лаком.
Антитренд 4. Втирка на всех ногтях
Фото: Instagram
Любому тренду приходит конец, и не исключение маникюр с втиркой. В 2022-м надо уметь блистать элегантно и стильно. Ногти в стиле «хромированной сантехники, жемчужных бус» — неуместная демонстрация безвкусицы. Современные тенденции предлагают использовать втирку максимум на один-два пальчика и обязательно миксовать ее с матовыми покрытиями.
Екатерина Гинц
Мастер-наставник федеральной сети салонов «Пальчики»
Антитренд 5. Форма «стилеты» на натуральных ногтях
Фото: Instagram
Во-первых, сделать такую форму красиво на натуральных ногтях нереально. Во-вторых, это немодно, неудобно и почти всегда неуместно. Так что лучше забудьте о кошачьих коготках.
Антитренд 6. Комбинирование нескольких дизайнов в одном маникюре
Фото: Instagram
Очень дешево смотрится маникюр, когда для дизайна используются разные техники — например, геометрия, блестки, френч и рисунок. Для того чтобы иметь красивый и стильный маникюр, достаточно одного вида дизайна, а иногда и просто однотонного покрытия.
Антитренд 7. Аквариумный дизайн
Фото: Instagram
Его пора уже давно оставить в прошлом. Утяжеляет ногти и создает нелепое впечатление о вашем маникюре.
Наталья Иванова
Мастер ногтевого сервиса и управляющая салона красоты Beauty Club
Антитренд 8. Красота и роскошь на безымянном пальце
Фото: Instagram
Пик этого тренда пришелся на 2015-2017 годы. В то время его нещадно эксплуатировали любительницы минимализма, разбавляя спокойный маникюр декором на одном пальчике. Они выделяли его с помощью рисунка или акцентного цвета, иногда дублируя на среднем пальце. Вся эта красота гордо именовалась «дизайном по фэншуй». Более смелые дамы создавали по-настоящему королевские инкрустации стразами и клепками, демонстрируя шедевры ногтевого дизайна. Но этот тренд навсегда ушел в небытие — просто сотрите его из памяти.
Антитренд. Геометрические принты
Фото: Instagram
Геометрические рисунки перестали быть актуальными еще год назад, принты стали более изящными и плавными. Теперь фигуры не имеют четких границ, приветствуются плавные переходы. Чтобы не отстать от актуальных тенденций, откажитесь от геометрии.
Антитренд 10. Стразы
Фото: Instagram
Независимо от формы, цвета и размера, стразы — антитренд номер один. Как бы ни расстроила эта новость любительниц украшать свои ногти россыпью искусственных камней, дизайн со стразами надолго вышел из моды. Если вы не хотите расставаться с эффектными объемными деталями, попробуйте новые 3D-декорации.
Антитренд 11. Классический френч
Фото: Instagram
Увы, но даже классика может устареть. Конечно, френч продолжает оставаться популярным, но это уже не совсем классический дизайн. Актуальным его делают интересные оттенки, асимметрия, косые линии, оригинальные детали.
Антитренд 12. Фольга
Фото: Instagram
Ногтевой дизайн с использованием фольги тоже потеснили минималистичные тренды, поэтому в новом сезоне использовать его не стоит. Чтобы привлечь внимание оригинальным маникюром, можно использовать необычный френч.
Антитренд 13. Цветочный принт
Фото: Instagram
Цветочный орнамент выглядит нежно и женственно на изящных тонких пальчиках, не спорю. Но это невероятно скучно! «Цветочки» пополнили список модных антитрендов 2022 года.
Фото: freepik.com