Оставьте в 2021 году: 13 вариантов маникюра, которые безнадежно устарели

Поговорим о длинных натуральных ногтях и вспомним, что они растут не всегда идеально ровно. На определенной длине они начинают скручиваться, расти вверх или вниз с эффектом «кошачьих коготков». На большой длине эту проблему исправить запилом невозможно без выстраивания архитектуры искусственным материалом (базой, материалами для моделирования), но все равно такие ногти смотрятся неэстетично. Лучший выход из этой ситуации — моделирование. Только оно может исправить деформацию ногтей и сделать их изящными. Так что длинные натуральные ногти — это один из «стремных» антитрендов, не следуйте ему, если вы следите за модой.

Антитренд 2. Объемная лепка