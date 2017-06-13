Летом особенно часто хочется менять цвет ногтей и выбирать при этом новые и яркие решения. В теплое время годы мы всегда готовы к бьюти-экспериментам, например, к ярко-голубой подводке или розовым прядкам. Почему бы не попробовать что-то новое и на ногтях? Мы попросили нейл-мастера придумать специально для вас шесть свежих идей для маникюра!

Марина Селютина нейл-мастер Mrs.Right Natural Beauty

Мраморный эффект

Мраморный маникюр одинаково интересно смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях. Всевозможные разводы, создаваемые с помощью контрастных цветов, всегда выглядят по-новому, так как невозможно сделать все ногти идентичными. Этот маникюр еще называют водным, так как разводы без главного ингредиента просто не получить. Попробуйте летом все светлые оттенки, а если понравится, то к осени перейдете и на более темный мрамор!

Мнение эксперта: Instagram просто пестрит маникюром, имитирующим натуральные камни. Для такого дизайна хорошо подойдут естественные коричневые, серые, голубые и изумрудные оттенки. Для создания «мраморного» маникюра используется кусочек пищевой пленки. Главное, удалить потом излишки лака вокруг ногтя.

Металлический отблик

Balmain, Dior и Chanel признались в любви к металлическим отблискам в своих последних коллекциях. Подчеркнуть знакомство с ведущими брендами мира можно и с помощью ногтей – выбирайте бледную сталь и розовое золото на ногти и будете выглядеть очень модно!

Мнение эксперта: Маникюр с металлическим покрытием уже не первый сезон появляется на модных показах. Отлично смотрятся на ногтях серебристые, золотые, синие и черные металлические цвета.