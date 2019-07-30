Ванночки, йод, акриловая пудра и еще 6 способов получить длинные ногти без наращивания

Способ 1. Придать ногтям правильную форму

Чтобы ногти росли и не ломались, их края не должны быть сильно спилены и тем более перепилены. Отслоение края ногтя снимается движениями сверху-вниз от роста кутикулы к свободному краю. И если делаете маникюр самостоятельно, используйте исключительно мягкие пилочки с абразивностью 200-240 грит, не больше.

Способ 2. Делать ванночки для укрепления и питания

Вы ведь наверняка замечали, что на море ногти растут быстрее? Во всем «виновата» морская вода. Но если океан за окном не плещется, вполне подойдут ванночки с морской солью, маслами или лимоном 1-2 раза в неделю. Они окажут благотворное действие на ногтевую пластину, укрепят ее и даже ускорят рост. Длительность одной процедуры – 15-15 минут.