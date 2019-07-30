Ванночки, йод, акриловая пудра и еще 6 способов получить длинные ногти без наращивания

Домашние способы ускорить рост ногтей
Способ 1. Придать ногтям правильную форму
Чтобы ногти росли и не ломались, их края не должны быть сильно спилены и тем более перепилены. Отслоение края ногтя снимается движениями сверху-вниз от роста кутикулы к свободному краю. И если делаете маникюр самостоятельно, используйте исключительно мягкие пилочки с абразивностью 200-240 грит, не больше.
Способ 2. Делать ванночки для укрепления и питания
Вы ведь наверняка замечали, что на море ногти растут быстрее? Во всем «виновата» морская вода. Но если океан за окном не плещется, вполне подойдут ванночки с морской солью, маслами или лимоном 1-2 раза в неделю. Они окажут благотворное действие на ногтевую пластину, укрепят ее и даже ускорят рост. Длительность одной процедуры – 15-15 минут.
Фото: vostock-photo
Способ 3. Использовать масло для кутикулы
Наносите масло на кутикулу ежедневно, а лучше 2-3 раза в день. Тогда она не будет сохнуть, и боковые валики не огрубеют, что в дальнейшем приведет к минимальной необходимости удаления кутикулы или ее вообще не придется удалять во время маникюра.
Фото: vostock-photo
Способ 4. Найти своего мастера
Это сложная, но вполне выполнимая задача. Особенно важно найти своего мастера, если вы регулярно покрываете ногти гель-лаком. С опытным специалистом вы сможете избежать пропилов и повреждений ногтевой пластины. Если покрытие гель-лаком осуществляется технически правильно, то перерывы между таким маникюром не обязательны, что позитивно скажется на скорости роста ногтей.
Способ 5. Пропить курс витаминов
На качество ногтей часто влияют состояние здоровья, гормональный фон и авитаминоз. Потому так важно регулярно сдавать анализы и принимать витамины. Выбирайте комплексы, специально созданные для укрепления ногтей и волос. Но прежде чем назначать их себе самостоятельно, проконсультируйтесь с врачом.
Фото: vostock-photo
Способ 6. Накрасить ногти йодом
Если вас беспокоит проблема слоящихся ногтей, накрасьте их йодом. Это процедура, доказавшая свою эффективность еще на ногтях наших бабушек. Достаточно провести курс из 5 процедур. Мазать ногти йодом надо через день. И не переживайте, желтизна не останется на ногтях долго, но в качестве подстраховки можете нанести средство на ночь.
Салонные способы ускорить рост ногтей
Способ 7. Пройти курс лечения ногтей системой восстановления IBX System
Один из профессиональных способов укрепления и лечения ногтей – IBX система. Это салонная процедура, которая эффективна для лечения сильно поврежденных ногтей. Благодаря ей вы можете получить видимый результат уже после первой процедуры. Ногти станут более крепкими. Расслоения значительно уменьшатся. Эффект долговременный, но необходимо курсовое лечение. Процедуру можно совмещать с покрытием лаком или гель-лаком. Она вполне доступна по цене, что также объясняет ее большую популярность.
Способ 8. Восстановить ногти при помощи Vitagel Strength и Vitagel Recovery
Это своеобразная «скорая помощь» для ногтей. В средствах содержится комплекс витаминов, необходимых для быстрого роста и укрепления ногтей. Оно разработано для лечения ногтевой пластины с явными повреждениями. Можно использовать в качестве прозрачного покрытия. Ногти выглядят сияющими и опрятными, а сам «маникюр без маникюра» смотрится очень эстетично. Можно использовать как базу под гель-лак.
Способ 9. Укрепить ногти акриловой пудрой и жестким гелем
Акриловая пудра подойдет тем, кто не может отрастить длинные ногти, или хочет восстановить структуру своей ногтевой пластины после продолжительного «ношения» наращенных ногтей. Она делает ногти заметно плотнее и придает им дополнительную прочность, как бы создавая каркас, из-за чего исчезает такая расслоения.
Укрепление жестким гелем подойдет обладательницам сложных – слоящихся, с трещинами и сломами – ногтей. Гель поможет укрепить ногтевую пластину, сделать ее более ровной, уберет ломкость и поспособствует более быстрому росту ногтя. Укрепление ногтей таким способом стоит дешевле традиционного наращивания.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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