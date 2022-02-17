Маникюрный гороскоп: какой дизайн ногтей подойдет вам по знаку зодиака

Галина Янко, таролог и парапсихолог: Овны, вы обладаете драйвом и желанием быть первыми, всегда мчитесь к своим целям. Ваша огненная энергия движет вас вперед, и вы стремитесь быть лучшими во всем, что вы делаете. Именно поэтому вам следует делать маникюр, который покажет, насколько вы яркая личность, так что можете смело выбирать огненные оттенки, соответствующие вашей стихии и дополнить металлическим блеском или глиттером.

Варвара Котова, директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики»: Первый знак зодиакального круга известен своей страстностью, уверенностью, лидерскими способностями, как и любовью к романтическим приключениям, поэтому логично, что этому огненному знаку так прекрасно подходит красный цвет во всех его проявлениях – от классического до оранжево-красного. Также, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, Овны могут обратить внимание и на фиолетовый цвет лака.

Подходящие Овнам варианты маникюра:

классический красный / фиолетовый

В качестве дизайна можно попробовать омбре из оранжевого в красный или в фиолетовый, а также использовать геометрические элементы яркого красного оттенка.

градиент оранжево-красный/ желто-красный

геометрические элементы из красного

Телец