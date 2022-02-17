Маникюрный гороскоп: какой дизайн ногтей подойдет вам по знаку зодиака
Своими рекомендациями о том, какой маникюр подходит вам по знаку зодиака, специально для читательниц Passion.ru, рассказали два уважаемых эксперта – таролог и парапсихолог Галина Янко и директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики» Варвара Котова.
Овен
Фото: Instagram
Галина Янко, таролог и парапсихолог: Овны, вы обладаете драйвом и желанием быть первыми, всегда мчитесь к своим целям. Ваша огненная энергия движет вас вперед, и вы стремитесь быть лучшими во всем, что вы делаете. Именно поэтому вам следует делать маникюр, который покажет, насколько вы яркая личность, так что можете смело выбирать огненные оттенки, соответствующие вашей стихии и дополнить металлическим блеском или глиттером.
Варвара Котова, директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики»: Первый знак зодиакального круга известен своей страстностью, уверенностью, лидерскими способностями, как и любовью к романтическим приключениям, поэтому логично, что этому огненному знаку так прекрасно подходит красный цвет во всех его проявлениях – от классического до оранжево-красного. Также, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, Овны могут обратить внимание и на фиолетовый цвет лака.
Подходящие Овнам варианты маникюра:
- классический красный / фиолетовый
- В качестве дизайна можно попробовать омбре из оранжевого в красный или в фиолетовый, а также использовать геометрические элементы яркого красного оттенка.
- градиент оранжево-красный/ желто-красный
- геометрические элементы из красного
Телец
Фото: Instagram
Галина Янко: Рациональные, уравновешенные, прагматики и романтики одновременно, Тельцы отдают предпочтение практичным и классическим стилям, но при этом всегда с долей роскоши. Маникюр с золотыми вкраплениями идеально соответствует вашему чувству прекрасного. Также подойдет любой нейтральный и классический, но с красивой россыпью мелкого глиттера, который будет сочетаться со всем.
Варвара Котова: Рожденные под этим знаком и находящиеся под покровительством Венеры, планеты любви и изобилия, чаще всего стремятся к организованности и жажде порядка. Однако им не чужды нежные оттенки. Поэтому пастельные зеленые, голубые и розовые идеально подойдут для Тельцов.
Подходящие Тельцам варианты маникюра:
- пастельный зеленый / пастельный голубой
- Выбирая дизайн можно смело экспериментировать с различным цветным френчем, как прямым, так и обратным, что в этом году будет в тренде. Можно также добавить некоторой легкости дизайну при помощи волнистых линий.
- прямой/обратный френч / волны
Близнецы
Фото: Instagram
Галина Янко: Экспрессивные, игривые, любознательные и остроумные Близнецы всегда готовы к чему-то новому и необычному. Один цвет в маникюре – не ваш вариант. Вам нужен радужный дизайн, такой же яркий и живой, как и вы.
Варвара Котова: Непоседы в жизни, которых пугает скука. Именно им нравятся выбирать оттенки, которые смогут максимально подчеркнуть их характер и внутренний мир. Цвет, который больше всего подойдет Близнецам и подчеркнет их жизнерадостность, оптимизм и открытость – желтый. При этом могут быть как яркие желтые оттенки, так и приглушенные.
Подходящие Близнецам варианты маникюра:
- желтый
- Если говорить про дизайн, то тут точно можно экспериментировать с самыми разными вариантами, давая волю своей фантазии. Кстати, отдельно стоит обратить на геометрический дизайн, акцентируя его, например, черным цветом.
- необычный дизайн не для скуки
Рак
Фото: Instagram
Галина Янко: Раки, любящие домашний уют, предпочитают холодные, спокойные и идеально ухоженные ногти. Вам подходят короткие ногти в простых и мягкие пастельные тона. Пастельные тона, особенно сиреневый, который является фирменным цветом Рака, поспособствуют вашему душевному равновесию.
Варвара Котова: Заботливым и чувственным Ракам, которых сложно завоевать, но если уж это случилось, то они окружат вас заботой и будет защищать каждый раз для того, чтобы выйти из своей скорлупы следует экспериментировать с оттенками серебра. Это тот цвет, который поможет выделиться, и продемонстрировать свою внутреннюю красоту. Тем более, что Раки управляются Луной, которая влияет на их эмоции.
Подходящие Ракам варианты маникюра:
- серебро
- Это знак, который может поддаваться светлой грусти или меланхолии, поэтому, тем кто родился под этим знаком, возможно, подойдут дизайны из ушедших трендов. Например, можно попробовать серебряную втирку.
- знак ностальгии, можно что-то из прошлых лет, например, фольга
Лев
Фото: Instagram
Галина Янко: Львы известны своей яркостью и артистизмом, каждая представительница этого знака стремится почувствовать себя суперзвездой, поэтому яркий и сверкающий нейл-арт дает вам возможность засиять еще ярче.
Варвара Котова: Яркий и грациозный знак – Лев, который находится под покровительством Солнца. Ему идеально подойдут любые оттенки золота и бронзы, если уже надоел классический оттенок красного.
Подходящие Львам варианты маникюра:
- золото / бронза
- Для дизайна можно использовать технику литья из золота и серебра, а также использовать золотую фольгу, чтобы выполнить необычный френч, который в этом году будет в топе среди модников всего мира.
- яркий дизайн, фольга, литье
Дева
Фото: Instagram
Галина Янко: Организованные, внимательные к деталям, ответственные и честные Девы – главные перфекционисты Зодиака и им не столь важно, что снаружи, сколько то, что внутри. Главное – чтобы маникюр долго держался, не отнимая у вас времени. Прозрачный лак или вовсе маникюр без покрытия даст вам возможность вздохнуть с облегчением. В крайнем случае, выбирайте цвет, который будет со всем сочетаться.
Варвара Котова: Практичная и отчасти консервативная Дева типичный представитель земного знака. Тем не менее им следует экспериментировать с оттенками и вместо любимого классического красного точно можно попробовать оттенки зеленого и синего.
Подходящие Девам варианты маникюра:
- зеленый, синий
- Что касается дизайна, то здесь можно выбирать однотонное покрытие с графическим и минималистичным рисунком, либо попробовать поэкспериментировать на тему так ими любимого френча.
- простое покрытие или классический дизайн
Весы
Фото: Instagram
Галина Янко: Не секрет, что Весы очень романтичны. Вы как раз из тех, кто любит классику - цветы, розовый и красный. Для этих безнадежных романтиков День святого Валентина – круглый год. Французский маникюр в форме сердца отвечает вашим мечтам.
Варвара Котова: Романтичные, но очень любящие во всем гармонию Весы отдают предпочтение естественности. Этот знак также находится под влиянием планеты Венеры, которая покровительствует любви и красоте. Поэтому если представителям знака хочется свою внутреннюю гармонию и романтичность, то им точно стоит экспериментировать с нюдовыми оттенками и пастельно-розовыми.
Подходящие Весам варианты маникюра:
- нюд
- В дизайне, особенно с нюдом, можно ограничиваться не одним оттенком на всех пальцах, а попробовать сразу несколько цветов на ногтях. Такое сочетание смотрится органично и не вызывающе. Для любителей украсить ногти – точно можно использовать в дизайны бульонки в виде жемчуга, тем более, что в этом году – это один из ведущих трендов в маникюре.
- утонченность и естественность, бульонки
Скорпион
Фото: Instagram
Галина Янко: Решительных, сильных, загадочных и эмоциональных Скорпионов часто путают с огненными знаками, и хотя они действительно могут показаться агрессивными на первый взгляд, этот водный знак лоялен и мягок, как только познакомишься поближе. Выбирайте теплые и пастельные оттенки, чтобы несколько смягчить первое впечатление, которое вы можете производить, но можете придерживаться длинных и острых форм.
Варвара Котова: Сложный, загадочный и в тоже время яркий знак зодиака, под покровительством огненного Марса. Представители этого знака лучше остальных знают, как правильно носить черный цвет. При этом не стоит отказывать себе в экспериментах и попробовать шоколадные и глубокие коричневые оттенки.
Подходящие Скорпионам варианты маникюра:
- черный/темный шоколад
- В качестве дизайна можно обратится к неувядающей классике – френчу, однако не забывать и о том, что и его можно превратить в интересный дизайн. Так, например, на показах весна-лето 2022 молодого дизайнера Питера Ду (Peter Do) всех зрителей покорил необычный черный френч. Благодаря чему в этом году такой дизайн станет хитом среди модниц.
Стрелец
Фото: Instagram
Галина Янко: Свободолюбивые, волевые, авантюрные и остроумные, Стрельцы всегда стремятся сойти с проторенной дорожки и попробовать что-то новое. Они смелые, живые и веселые, поэтому что-то красочное и графичное, идеально подойдет. Вам никогда не стоит повторяться, даже самый удачный маникюр не порадует вас во второй раз.
Варвара Котова: Представители знака Стрельца любят сами себе бросать вызов, но так как они находятся под покровительством Юпитера, то им часто везет во всем. Именно поэтому им можно смело экспериментировать со сложными, но благородными фиолетовыми оттенками.
Подходящие Стрельцам варианты маникюра:
- все оттенки фиолетового
- В дизайне можно смело пробовать использовать шиммер, бронзовые и золотые блестки, главное стараться соблюдать правило, что больше не значит лучше.
- с шиммером
Козерог
Фото: Instagram
Галина Янко: Верные, практичные, с чувством юмора и упрямые, Козероги любят рассматривать все варианты, прежде чем принять решение. Вам лучше остановиться на чем-то классическом и функциональном, но с небольшой долей стиля. Например, шикарный оттенок мерло - вне времени, он будет сочетаться с любой вещью в вашем гардеробе и обязательно придерживайтесь короткой и средней длины.
Варвара Котова: Один из самых трудолюбивых знаков зодиака Козерог. Представителям этого знака идеально подойдут нейтральные и светло-голубые оттенки, они помогут сдержать боевой дух, когда вы выходите из-под контроля.
Подходящие Козерогам варианты маникюра:
- нейтральные, светло-голубые
- Для дизайна идеально подойдут оттенки с шиммером в один тон или классический белый френч. Хотя можно попробовать и другие оттенки френча, с минималистичным графическим дизайном.
- шиммер в один тон, классика
Водолей
Галина Янко: Прогрессивные, независимые, причудливые и умные, носители воздушной стихии нестандартны и оригинальны. Последний воздушный знак зодиака, они дрейфуют в своем собственном ритме, и хотя иногда могут показаться замкнутыми, в душе они мягкие, щедрые и творческие. Самый причудливый дизайн, в котором каждый ноготь уникален ¬– яркий и ни на что не похожий, придется вам по душе.
Варвара Котова: Революционеры зодиакального круга, так можно охарактеризовать тех, кто рожден под знаком Водолея. Именно они не боятся экспериментировать с цветом и любят выбирать кричащие неоновые оттенки. Благодаря их общительности и открытости, такие цвета отлично подчеркнут их яркую индивидуальность.
Подходящие Водолеям варианты маникюра:
- яркие и неоновые
- В дизайне они могут выбирать то, что другие знаки зодиака постарались бы избежать. Поэтому смелость в дизайне – это отличительная особенность этого знака. Попробуйте сочетать яркие оттенки между собой, или добавлять неожиданные элементы в дизайн, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.
Рыбы
Фото: Instagram
Галина Янко: Сострадательные, нежные, чуткие и чувствительные, Рыбы - прирожденные воспитатели, но они также артистичны и высокодуховны. Последний водный знак зодиака, они обладают освежающей энергией, легкой и оптимистичной. Жизнерадостный акварельный маникюр в пастельных оттенках как нельзя лучше подходит для них.
Варвара Котова: Мудрые, креативные и следующие своей интуиции – представители знака Рыб часто склонны выбирать мягкие оттенки, например, светло-серые, пастельно-розовые, нежно-фиолетовые. Все это подчеркивает их сострадательную натуру и эмоциональную глубину.
Подходящие Рыбам варианты маникюра:
- серый / кошачий глаз
- В дизайне им подойдут эксперименты с кошачьим глазом, тем более что в этом году он вновь возвращается в тренды и может интересно смотреться на руках вместе с различными перламутровыми элементами дизайна.
Фото: freepik, Instagram