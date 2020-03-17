Леттеринг, мрамор и еще 9 креативных вариантов модного маникюра этой весны

Абстрактный маникюр продолжает удерживать свои позиции весной-2020. В новом сезоне нас ждут хаотичные линии и разводы. Такой маникюр выполняется очень легко и быстро, в этом и заключается главная прелесть такого дизайна. При данном покрытии можно выбирать любую цветовую гамму. Популярными становятся совмещения матовости и глянца, яркого дизайна и однотонности.

По-прежнему тренде также и геометрические формы. Здесь необязательно выбирать яркий тон, можно сделать покрытие в пастельных тонах. Такой дизайн визуально удлиняет ногти, поэтому подойдет девушкам, которые любят короткую длину.

Яркие оттенки покрытия