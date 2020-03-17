Леттеринг, мрамор и еще 9 креативных вариантов модного маникюра этой весны
В этом сезоне в тренде по-прежнему остаются ногти в форме мягкого квадрата и овала. Они предназначены для повседневной жизни, поэтому станут не только модным решением, но и весьма удобным. Красивый весенний дизайн ногтей особенно изысканно будет смотреться на короткой и средней длине. Несмотря на то, что длинные ногти – это классика, в этом сезоне они все же менее актуальны. Среди трендов на дизайн маникюра можно выделить несколько, и все они очень яркие и оригинальные.
Цветочный принт
Фото: Instagram @ilike_nails
Невозможно представить весенний сезон без цветов. Правда, уже не модно носить лепные цветы или расписные длинные ногти. Им на смену пришел аккуратно прорисованный контур цветов в различных оттенках.
Абстрактный маникюр и геометрия
Фото: Instagram @ilike_nails
Абстрактный маникюр продолжает удерживать свои позиции весной-2020. В новом сезоне нас ждут хаотичные линии и разводы. Такой маникюр выполняется очень легко и быстро, в этом и заключается главная прелесть такого дизайна. При данном покрытии можно выбирать любую цветовую гамму. Популярными становятся совмещения матовости и глянца, яркого дизайна и однотонности.
По-прежнему тренде также и геометрические формы. Здесь необязательно выбирать яркий тон, можно сделать покрытие в пастельных тонах. Такой дизайн визуально удлиняет ногти, поэтому подойдет девушкам, которые любят короткую длину.
Яркие оттенки покрытия
Фото: Instagram @ilike_nails
Для весны выбирайте яркие и насыщенные лаки. Среди самых модных цветов будут красный, ярко-розовый, синий, розовый, фиолетовый. Также популярностью будут пользоваться: зеленый, оливковый, «выцветший деним», оранжевый, светло-желтый, кораллово-розовый, бежевый, пепельно-серый. В дополнение к однотонному покрытию можно рисовать небольшие дизайны, делать надписи или покрывать каждый ноготь своим цветом.
Мрамор
Фото: Instagram @ilike_nails
Абсолютный тренд 2020 года – мраморный дизайн. Это легкие разводы, похожие на трещины и переходы на каменной поверхности, которые создают потрясающий эффект. Такой дизайн выглядит очень модно и изящно.
Минималистические акценты
Фото: Instagram
Минимализм, ставший популярным в 2019-м, и в этом году не сдает позиций. Необычным весенним дизайном будут и точки-горошинка на контрастном фоне. Они могут быть на каждом ногте или на безымянных и средних пальчиках. Модными акцентами могут стать яркие дизайны на нескольких ногтях, мазки лака или минималистичные принты.
Френч
Фото: Instagram
Френч, пожалуй, один из самых популярных вариантов дизайна, который остается в топе не первый год. В этом сезоне будут модны следующие его разновидности: обратный френч, цветной френч, многослойный френч, френч с акцентом.
Инкрустация
Фото: Instagram
«Строить вавилоны» на ногтях не обязательно, можно лишь акцентировать дизайн стразами или жемчужинами. Кстати, жемчуг на ногтях стал своего рода сенсацией модных показов сезона осень-зима 2019-2020.
Акцент
Фото: Instagram
Акцент в виде металлической (и не только) полоски, которая располагается вдоль ногтевого ложа – выглядит очень стильно и свежо. Такой вариант отлично смотрится в нюдовом маникюре. Остается в тренде и акцент крупными блестками, которые располагают с растушевкой от лунки к центру ногтя. Кстати, минималистичный акцент в виде точна на лунке ногтевого ложа, тоже продолжает быть популярным.
Нюд и естественность
Фото: Instagram
Максимальная естественность снова в моде. Нюдовые прозрачные или полупрозрачные оттенки все также пользуются успехом среди экспертов нейл-индустрии. Но этой весной их начинают трактовать шире. Теперь это не только оттенки, которые близки натуральному цвету ногтя, но те, что также отлично смогут подчеркнуть оттенок кожи. В первую очередь стоит обратить внимание на желтый цвет – он не кислотно-яркий. Но пастельный. Вторым таким цветом стал насыщенно-коричневый.
Ombre
Фото: Instagram
Градиентный маникюр теперь может трактоваться переходом из цвета в цвет не только в пределах одного ногтя, но и сразу на 5 пальцах одной руки. Тем не менее сам по себе градиент остается востребованным, при этом чаще всего играться стоит с максимально нюдовыми оттенками.
Леттеринг
Фото: Instagram
Короткие яркие и дерзкие надписи, отдельные буквы, и слова, которые пишутся на разных пальчиках – все это влияние леттеринга. Актуальный тренд уже не первый сезон, моду на который ввёл американский модельер Jeremy Scott.
«Сегодня как никогда актуальна тема экологии и экологичности. Главным цветом этого года, по мнению института PANTONE, стал «Классический синий», одним из проявлений которого стал «Чистый голубой» – оттенки воды, источника жизни. Но ограничивать себя только им не стоит, так как даже один и тот же цвет на разных текстурах и материалах смотрится по-разному. Красный — всегда в тренде, всегда прекрасно работает и стабильно присутствует в подборках дизайнеров. Даже небольшой цветовой акцент станет изюминкой вашего образа. Карамельно-бежевая гамма, терракотовый и миндальный цвета, несмотря на то, что считаются теплыми и осенними, остаются очень популярными и будут актуальны весной 2020 года. Также среди актуальных дизайнов хочется выделить прозрачность, разнокалиберный горох, фольга, блестки и стразы – в общем все то, что было актуально в новогоднюю ночь, металлические детали и имитация металла и цепей, аэрография с использованием сетки, эффект трехмерного изображения, наивные и нежные мелкие цветы в нейл-дизайне».
Фото: Instagram, freepik
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