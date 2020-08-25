«Кошачий глаз», голография и еще 12 идей осеннего маникюра для тех, кого подвело воображение
Если взглянуть на модные подиумы, очень точно можно увидеть стремление дизайнеров последние годы дополнять образы своих моделей самыми разнообразными вариантами маникюра. Поэтому, когда речь заходит о форме и длине ногтей, а также оттенков и вариантов дизайна ногтей, мы определенно можем сказать, что практически ничего нет такого, что можно было бы назвать «немодным». Но, конечно, стоит говорить о том, что в каждом сезоне можно выделить наиболее яркие настроения, которые задают основные тренды в маникюре.
Миндалевидная форма ногтей
Если говорить о длине и форме ногтей, основной мировой тренд сейчас – это удлиненный миндаль, а иногда и даже стилет. Хотя в России мы точно можем отметить и то, что короткие ногти не теряют по-прежнему свою популярность, а любимая многими форма «мягкий квадрат» явно не собирается выходить из моды в ближайшее время.
От нюда до металлика – модная палитра цветов осени
Фото: depositphotos
нюдовые оттенки – идеальный вариант ультрамодного покрытия, которое подойдет сейчас для любых событий – от работы в офисе до модной вечеринки. Основное преимущество оттенков «телесного» цвета в том, что они сочетаются с чем угодно. Этой осенью старайтесь выбирать как можно более нежные цвета.
самые разнообразные оттенки коричневого.
темно-зеленый.
как ни странно, пастельные оттенки в этом году остаются в тренде не только в теплые месяцы, но и осенью, что видно по модным показам, поэтому не бойтесь выбирать нежный розовый или голубой.
черный – при этом это может быть как плотный черный оттенок, без каких-либо украшений, так и дизайн ногтей с черными элементами, будь то простая геометрия или популярный сейчас дизайн – черные кляксы.
кроваво-красный, винно-красный, бордо – неизменные и любимые многими оттенки красного, которые создают образ женщины-вамп. Не будем скрывать, что многие из таких оттенков предпочитают и звездные гости красных ковровых дорожек.
самые разнообразные оттенки синего – от насыщенно-темных до светлых и пастельных, которые близки к серым оттенкам.
металлик – в этом сезоне снова на пике популярности, при этом совершенно разных оттенков.
Матовое покрытие
Фото: Instagram @ilike_nails
Матовое покрытие выглядит очень тепло и утонченно. Для него можно выбрать любой оттенок — от классического красного до теплого изумрудного. Матовое покрытие ногтей можно дополнить стразами, блестками или сочетать вместе с глянцевым гель-лаком. Вариант, который подойдет для любого дресс-кода — сочетание одного-двух матовых ноготков с тремя-четырьмя глянцевыми. Бархатное покрытие с глубоким насыщенным оттенком красиво смотрится на ногтях и дополняет образ.
Минимализм
Фото: Instagram @ilike_nails
Осенью уместны любые вариации пастельных и молочных оттенков, серого, бежевого и нежно-розового цвета. Чтобы разнообразить однотонное покрытие, можно добавить небольшой дизайн. Например, поставить точку на безымянном пальце или украсить несколько ногтей стразами.
Мраморный маникюр
Фото: Instagram @ilike_nails
Абсолютный тренд 2020 года — мраморный дизайн. Это легкие разводы, похожие на трещины и переходы на каменной поверхности, которые создают потрясающий эффект.
Фольга и втирка
Фото: Instagram @ilike_nails
Конечно, если вы любите блеск, то в этом помогут глиттер и пайетки, разносторонние виды фольги, пудра, которые сделают осенний маникюр волшебным и радостным. Жемчужная втирка, легкий блеск и переливы подчеркнут красоту рук. Дизайн с фольгой – очень популярный вид нейл-арта. С помощью фольги можно создать на ногтях настоящее произведение искусства.
Рисунки
Фото: Instagram @ilike_nails
Осенью можно побаловать себя иллюстрированными элементами — листьями, деревьями, лисичками или другими животными — можно разместить такие рисунки на каждом ногте или на безымянных пальцах, это выглядит очень необычно и мило.
Французский маникюр
Фото: Instagram @ilike_nails
Френч, конечно, один из модных вариантов, который подходит на каждый день, но для того, чтобы разнообразить лаконичный дизайн маникюра осенью, можно добавить стильные акценты. Например, двойную полоску, глиттер или геометрию. А можно сделать кончики яркими цветами, а не классическим белым или изменить оттенок базового покрытия.
Омбре
Фото: Instagram @ilike_nails
Не теряет свою популярность и дизайн в стиле омбре. С его помощью легко сделать градиентный френч, чтобы кончик ногтя был светлее. Новинкой станет диагональное и графическое омбре, смотрящееся на ногтях очень привлекательно и оригинально. Подобный маникюр идеально сочетается со стразами, его можно совместить с матовым дизайном или дополнить необычным изображением.
Геометрия
Фото: Instagram @ilike_nails
Необычный вариант для осеннего маникюра — геометрические рисунки. Здесь необязательно выбирать яркий тон, можно сделать покрытие в пастельных тонах. Такой дизайн визуально удлиняет ногти, поэтому подойдет девушкам, которые любят короткую длину.
Стразы
Фото: Instagram @ilike_nails
Маникюр со стразами всегда выигрышно подчеркивает красоту рук. Стоит отметить, что такой нейл-арт всегда выглядит уместно, но главное, знать меру и не перебарщивать с обилием декора. Нейл-арт с блестками — простой, но одновременно действенный способ замаскировать внешние дефекты и неровности пластин, а большой выбор страз может приятно удивить.
Голография
Фото: Архивы пресс-служб
Голографические ногти никуда не денутся этой осенью. Металлический синий или оранжевый имеют такое же влияние и являются блестящим переходом к более холодному сезону.
«Кошачий глаз»
Фото: Архивы пресс-служб
На пике популярности сейчас «кошачий глаз в 5D эффекте». Невероятный перелив как минимум 6 оттенков в одном дизайне будут выделять вас среди серой массы.
Анималистичные принты
Фото: Архивы пресс-служб
В этом сезоне мир моды стал свидетелем крупного всплеска животных принтов, и теперь тенденция также проникает в нейл-арт. Экспериментируйте с тонкими тигровыми принтами, пятнами гепарда, полосами зебры или змеиной кожей.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!