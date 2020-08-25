«Кошачий глаз», голография и еще 12 идей осеннего маникюра для тех, кого подвело воображение

нюдовые оттенки – идеальный вариант ультрамодного покрытия, которое подойдет сейчас для любых событий – от работы в офисе до модной вечеринки. Основное преимущество оттенков «телесного» цвета в том, что они сочетаются с чем угодно. Этой осенью старайтесь выбирать как можно более нежные цвета.

самые разнообразные оттенки коричневого.

темно-зеленый.

как ни странно, пастельные оттенки в этом году остаются в тренде не только в теплые месяцы, но и осенью, что видно по модным показам, поэтому не бойтесь выбирать нежный розовый или голубой.

черный – при этом это может быть как плотный черный оттенок, без каких-либо украшений, так и дизайн ногтей с черными элементами, будь то простая геометрия или популярный сейчас дизайн – черные кляксы.

кроваво-красный, винно-красный, бордо – неизменные и любимые многими оттенки красного, которые создают образ женщины-вамп. Не будем скрывать, что многие из таких оттенков предпочитают и звездные гости красных ковровых дорожек.

самые разнообразные оттенки синего – от насыщенно-темных до светлых и пастельных, которые близки к серым оттенкам.