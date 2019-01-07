Как ухаживать за кожей ступней зимой: 5 полезных советов

Средства, которые спасут ваши ступни от морозной зимы, уже ждут вас в мини-галерее!

Текст: Ангелина Ларина

Фото: VOSTOK/Shutterstock

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