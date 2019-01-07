Как ухаживать за кожей ступней зимой: 5 полезных советов

Ванночки для ног
Делать дважды в неделю ванночки для ног из настоев целебных трав с добавлением эфирных масел – это прекрасная полезная привычка. Из-за частого ношения зимней обуви и теплых колготок мы лишаем ступни необходимой вентиляции, так появляется чрезмерная потливость ступней. Теплые ванночки с ромашкой и зверобоем, липой и календулой предотвратят проблему потливости ног и помогут в борьбе с сухостью и натоптышами. Не лишним будет добавить несколько капель эфирного масла мяты или хвои как для ароматерапии, так и расслабляющего и тонизирующего эффекта.
Увлажнение и питание
Зимой кожа стоп, равно как и кожа рук, нуждается в более тщательном увлажнении и питании нежели в любое другое время года. Нашему организму не хватает витаминов, что приводит в том числе и к появлению трещинок на ступнях. Каждый раз после душа наносите на кожу ступней крем, дайте ему впитаться и надевайте носки. Оставьте легкие увлажняющие средства на теплый сезон: в холодное время года все же лучше отдавать предпочтение более питательным и маслянистым текстурам.
Обертывание с маслами
Справиться с чрезмерной сухостью поможет и масляное обертывание. Процедура заключается в следующем: нанесите на очищенную и сухую кожу ступней теплое масло (оливковое или кокосовое), обмотайте ноги бинтом, наденьте полиэтиленовые пакеты и только потом теплые шерстяные носки и по истечении получаса смойте масло теплой водой. Результат приятно удивит вас, если вы повторите эту процедуру хотя бы два-три раза.
Скрабирование
Зимой кожа ступней становится суше, соответственно верхний слой эпидермиса становится толще. Чтобы отшелушить мертвые и ороговевшие клетки, можно использовать как готовые косметические скрабы, так и приготовленные дома из соли, кофейной гущи, овсяных хлопьев в сочетании с медом, цедры фруктов с растительными маслами. Воспользуйтесь скрабом во время принятия ванны, нанесите питательный крем, а пока он впитывается сделайте легкий массаж для снятия усталости ног.
Правильная обувь
Наконец, чтобы облегчить страдания ступней зимой, нужно ответственно отнестись к выбору обуви. В первую очередь, она должна подходить вам по размеру и быть удобной. Не забывайте и о том, что лучший вариант – обувь из натуральных материалов или как минимум с натуральными подкладками. Так ваши ноги будут меньше потеть в течение дня. То же касается носков и колготок: лучше отказаться от синтетики в пользу хлопка или шерсти.
Средства, которые спасут ваши ступни от морозной зимы, уже ждут вас в мини-галерее!
Текст: Ангелина Ларина
Фото: VOSTOK/Shutterstock
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!