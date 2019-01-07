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Как ухаживать за кожей ступней зимой: 5 полезных советов

С наступлением холодов мы начинаем усердно заботиться о наших волосах, тщательно увлажняем и питаем кожу лица и рук, но забываем уделять должное внимание нашим ступням, хотя достается им едва ли не больше всего. Редакция Passion.ru разобралась, что нужно делать, чтобы сохранить кожу ступней здоровой и красивой в холодное время года.

Ванночки для ног

Делать дважды в неделю ванночки для ног из настоев целебных трав с добавлением эфирных масел – это прекрасная полезная привычка. Из-за частого ношения зимней обуви и теплых колготок мы лишаем ступни необходимой вентиляции, так появляется чрезмерная потливость ступней. Теплые ванночки с ромашкой и зверобоем, липой и календулой предотвратят проблему потливости ног и помогут в борьбе с сухостью и натоптышами. Не лишним будет добавить несколько капель эфирного масла мяты или хвои как для ароматерапии, так и расслабляющего и тонизирующего эффекта.

Увлажнение и питание

Зимой кожа стоп, равно как и кожа рук, нуждается в более тщательном увлажнении и питании нежели в любое другое время года. Нашему организму не хватает витаминов, что приводит в том числе и к появлению трещинок на ступнях. Каждый раз после душа наносите на кожу ступней крем, дайте ему впитаться и надевайте носки. Оставьте легкие увлажняющие средства на теплый сезон: в холодное время года все же лучше отдавать предпочтение более питательным и маслянистым текстурам.

Обертывание с маслами

Справиться с чрезмерной сухостью поможет и масляное обертывание. Процедура заключается в следующем: нанесите на очищенную и сухую кожу ступней теплое масло (оливковое или кокосовое), обмотайте ноги бинтом, наденьте полиэтиленовые пакеты и только потом теплые шерстяные носки и по истечении получаса смойте масло теплой водой. Результат приятно удивит вас, если вы повторите эту процедуру хотя бы два-три раза.

Скрабирование

Зимой кожа ступней становится суше, соответственно верхний слой эпидермиса становится толще. Чтобы отшелушить мертвые и ороговевшие клетки, можно использовать как готовые косметические скрабы, так и приготовленные дома из соли, кофейной гущи, овсяных хлопьев в сочетании с медом, цедры фруктов с растительными маслами. Воспользуйтесь скрабом во время принятия ванны, нанесите питательный крем, а пока он впитывается сделайте легкий массаж для снятия усталости ног.

Правильная обувь

Наконец, чтобы облегчить страдания ступней зимой, нужно ответственно отнестись к выбору обуви. В первую очередь, она должна подходить вам по размеру и быть удобной. Не забывайте и о том, что лучший вариант – обувь из натуральных материалов или как минимум с натуральными подкладками. Так ваши ноги будут меньше потеть в течение дня. То же касается носков и колготок: лучше отказаться от синтетики в пользу хлопка или шерсти.

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Безводный скраб с экстрактом морских водорослей «Очищение», Christina Fitzgerald, 2790 руб.

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Текст: Ангелина Ларина

Фото: VOSTOK/Shutterstock

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