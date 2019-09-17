Градиент, минимализм и еще 5 модных идей осеннего маникюра, которые стоит взять на заметку

Тренд 4. Градиент снова в моде

Если вы затрудняетесь в выборе основного цвета маникюра, берите сразу несколько: плавный градиент от одного ногтя к другому – топ-тренд этого сезона.

Кроме того, градиент роскошно выглядит и на одном ногте. Омбре-маникюр уже стал фаворитом этого сезона и пришел на смену классическому френчу. Градиентный дизайн подойдет девушкам всех возрастов, а также будет эстетично выглядеть на любой длине ногтей. Этой осенью можно разбавить спокойный градиент мерцающей втиркой, стразами или необычным рисунком.