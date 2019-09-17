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Градиент, минимализм и еще 5 модных идей осеннего маникюра, которые стоит взять на заметку

Осень — это всегда начало чего-то нового (и не только учебного года). Это время, когда можно выдохнуть после жаркого лета, надеть любимый свитер и гулять городу, сверкающему всеми оттенками золотого, красного и рыжего. И, как известно, новый сезон нужно встречать с новым маникюром! Поэтому редакция Passion.ru решила разобраться, какие тренды и идеи дизайна будут самыми актуальными этой осенью.
Диана Снигирева
Нейл-мастер i like Nails

Тренд 1. Зеленый – на пике популярности

В этом сезоне любые оттенки зеленого – от оливкового и изумрудного до нежного мятного – актуальны как никогда. Можно смело брать за основу данную палитру и сочетать между собой. Зеленый не только выгодно подчеркнет загар от минувшего отпуска, но и будет действовать успокаивающе, а это именно то, что нужно для новых свершений на работе. Зеленая гамма будет отлично выглядеть как на коротких, так и на длинных ногтях любой формы. Что касается дизайна, дайте волю своей фантазии и добавьте каплю экзотики, будь то следы кисти близких оттенков или эскизы тропических растений — полюбившаяся нам монстера или листы папоротника.

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Фото: Instagram @ilike_nails

Тренд 2. 50 оттенков серого

Помимо естественного зеленого особый шарм вашим ногтям придадут серые оттенки. За последнее время серый стал стильной классикой, он отличается лаконичностью и практичностью. Гармонирует данный цвет с сияющим глиттером, крупными блестками и аккуратными рисунками. С длиной и формой ногтей можно поэкспериментировать и выбрать самый подходящий для вас вариант. Однако лучше всего серая палитра выглядит именно на коротких ногтях.

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Фото: Instagram @ilike_nails

Тренд 3. Курс на благородный маникюр

Один из самых благородных цветов осени-2019 – коричневый и его оттенки (от самых холодных шоколадных до светло-нюдовых и бежевых). Такая цветовая гамма подчеркнет женственность и изящество, а в сочетании с золотыми и бронзовыми оттенками создаст неповторимый дизайн на ваших ногтях.

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Фото: Instagram @ilike_nails

Тренд 4. Градиент снова в моде

Если вы затрудняетесь в выборе основного цвета маникюра, берите сразу несколько: плавный градиент от одного ногтя к другому – топ-тренд этого сезона.

Кроме того, градиент роскошно выглядит и на одном ногте. Омбре-маникюр уже стал фаворитом этого сезона и пришел на смену классическому френчу. Градиентный дизайн подойдет девушкам всех возрастов, а также будет эстетично выглядеть на любой длине ногтей. Этой осенью можно разбавить спокойный градиент мерцающей втиркой, стразами или необычным рисунком.

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Фото: Instagram @luxiogel

Тренд 5. Лаконичность и минимализм не сдают позиций

Лаконичный дизайн в этом сезоне продолжает оставаться остроактуальным. Но если вы не можете представить свои ногти без яркого и необычного дизайна, советуем остановить выбор на несложных рисунках, либо буквах, которые захватили все подиумы этой осенью. Такой дизайн будет гармонично сочетаться с образом и сохранит вашу индивидуальность.

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Фото: Instagram @darling_nail_club

Анна Шустикова
Технолог Luxio Санкт-Петербург

Тренд 6. Новомодный оттенок перца чили

Яркое, насыщенное и невероятно глубокое покрытие оттенка перца чили хорошо смотрится как сам по себе, так и столь популярном дизайне омбре. Последний вариант выглядит очень ярко и стильно и станет отличным решением и для торжественных событий, и на повседневную жизнь.

Стоит отметить, что омбре, определенно, на пике моды этой осенью, но особенно актуальны варианты в матовом исполнении, по желанию дополненные геометричными дизайнами.

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Фото: Instagram @luxiogel

Тренд 7. Дизайны с «негативным» пространством и омбре

Подобный дизайн – очень необычный и вместе с тем практичный, так как удачно маскирует отросший ноготь и продлевает жизнь маникюру – стал невероятно популярен в этом сезоне. Выполняется он сочетанием двух техник – омбре и negative space и позволяет создать уникальные нейл-дизайны по вашему вкусу.

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Фото: Instagram @luxiogel

Если говорить об антитрендах сезона 2019, в первую очередь стоит забыть о сочетании матового и глянцевого покрытия в одном маникюре, особенно в темных тонах. Также стоит попрощаться с кислотными оттенками, лучше выбрать естественный оранжевый, желтый или глубокий синий. Также не следует выбирать слишком изощренный дизайн с накладными элементами и сложной конструкцией, помните – в моде минимализм и элегантность.
Диана Снигирева
Нейл-мастер i like Nails

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, Instagram

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