Лето позволяет нам носить юбки и платья любой длины, а также открытые туфли и босоножки. Но это обязывает нас еще внимательнее относиться к педикюру! Мы собрали самые необходимые процедуры и бьюти-новинки, которые помогут сделать ваши ножки идеальными!

Восковая эпиляция в Keep Looking

Конечно, о какой красоте ног можно говорить летом (да и не только), если мы забудем о гладкой коже? В этом сезоне настоятельно рекомендуем попробовать воск Lycon, на котором работает бьюти-пространство Keep Looking. Это целая система, в которой предусмотрены воски для разных зон с учетом особенностей волосков и чувствительности кожи.

Люкс-педикюр La Ric в «Золотом мандарине»

Педикюр на косметике La Ric — это абсолютно новый подход в уходе за ногами. Бренд La Ric по праву признан одним из лучших, а потому обычно представлен только в топовых отелях и салонах красоты по всему миру. В основе этой австрийской марки лежат принципы ароматерапии и аюрведы. Формула средств базируется на натуральных веществах: эфирных маслах, травах, витаминных добавках, минералах и ароматных специях. Люкс-педикюр на основе этой косметики (4200 рублей) поможет не только привести ножки в порядок перед отпуском, но и начать его еще до прилета в теплые края. Уже в салоне вы сможете расслабиться!