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Дефицит витаминов, прием препаратов и еще 8 неочевидных причин, почему ваши ногти желтеют

В современном мире ухоженные руки стали визитной карточкой человека, как и его лицо, прическа и одежда. Но что делать, если ногти неожиданно приобрели желтый оттенок? По каким причинам это может происходить и что именно нужно менять в привычном образе жизни, чтобы исправить неприятную проблему?

Состояние ногтей — один из показателей здоровья человека в целом. Цвет ногтевой пластины от природы имеет нежно-розовый цвет с ярко выраженной белой лункой у ее основания. Если по какой-то причине ногти приобретают желтый оттенок, это сигнализирует о сбоях в работе организма и необходимости срочно менять образ жизни. Второй причиной пожелтевших ногтей могут стать внешние факторы, о которых мы и расскажем.

Кристина Димитрова
Топ-мастер студии ногтевого дизайна N.a.i.l.s Russia

Дефицит витаминов

Недостаток определенных витаминов, например Е и D, может вызывать желтизну ногтевой пластины. Восполнить дефицит помогут продукты питания, содержащие витамин E (шпинат, орехи, авокадо и рыба), а также частые прогулки на свежем воздухе в солнечную погоду.

Заболевания и физическое воздействие на ноготь

Если помимо желтизны вы заметили утолщение ногтя, шелушение, срочно обратитесь к доктору. В данном случае изменение цвета может быть симптомом серьезного заболевания: проблем с печенью, легкими, опухоли, низкого иммунитета, бронхита, псориаза и даже варикозного расширения вен, — в общем, вариантов много, без помощи специалиста не обойтись.

Грибковая инфекция

Пожелтение ногтей — один из первых симптомов грибковой инфекции. Она довольно распространена в России. В организме нет иммунитета к грибку, поэтому он столь легко поражает ногти. По мере развития заболевания ногти становятся толще, меняют форму или крошатся.

Фото: vostock-photo

Прием препаратов

Часто прием антибиотиков приводит к тому, что ногти желтеют. В данном случае это следствие лечения болезни. Поэтому после завершения курса лекарств цвет пластины восстановится.

Курение

Другая возможная причина пожелтения ногтевой пластины – столь распространенная вредная привычка. При курении никотин из сигаретного дыма окрашивает верхние слои ногтя в желтовато-коричневый цвет. Для решения этой проблемы достаточно просто отказаться от вредной привычки и дождаться восстановления.

Возраст

Чаще всего ногти желтеют именно у пожилых людей. С возрастом человек принимает все больше лекарственных препаратов. Также велика вероятность хронических заболеваний. Чем старше человек, тем сильнее у него развивается деформация стопы. Помимо прочего, ногти растут медленнее, поэтому может меняться их цвет. В таком случае важно ухаживать за ногтями, подобрать специальные стельки и делать педикюр.

Ацетон

Еще одна косметическая причина пожелтения — чрезмерное использование жидкостей для снятия лака на основе ацетона. Однако это совсем неопасно. Неэстетичный внешний вид ногтей будет расстраивать вас недолго. Чтобы предотвратить такую ситуацию в будущем, не используйте ацетон, сегодня выпускаются безопасные для ногтевой структуры жидкости для снятия лака.

Фото: vostock-photo

Диана Снигирева
Нейл-мастер i like Nails
Основная причина желтеющих ногтей — неправильный маникюр. Дело в том, что в состав некоторых лаков входит формальдегид, который вступает в химическую реакцию с белком кератином и отрицательно влияет на состояние ногтевой пластины: появляется желтизна, ногти становятся ломкими и тонкими. Перед использованием цветного покрытия обязательно наносите специальный слой прозрачной базы, которая защитит ногтевую пластину и предотвратит попадание пигмента в верхние слои ногтя.
Карина Балан
Нейл-мастер Nail Sunny Санкт Петербург

Использование бытовой химии

Если вы не пользуетесь перчатками, проводя работы по дому, не удивляйтесь, что ваши ногти из розовых станут желтыми. Кроме того, кожа на руках может стать шершавой, сухой, грубой, а в особо сложных случаях еще и потрескаться. Потому не забывайте о перчатках во время уборки и нанесении крема по ее окончании.

Красящие вещества

Иногда ногти желтеют из-за применения красящего вещества, когда вы используете его также без перчаток. В таком случае вместе с ногтями обычно окрашиваются и пальцы, и постепенно эта проблема сходит на нет, когда краска просто отмывается.

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Оптическое отбеливающее средство для ногтей Mava-White, Mavala, удаляет красящий пигмент, который проникает в верхний кератиновый слой ногтевой пластины при нанесении цветного покрытия. Цена: 1040 рублей

Использование некачественных лаков для ногтей

Если вы красите ногти самостоятельно дома и делаете это довольно часто, использование лаков для ногтей невысокого качества вкупе с жидкостью для снятия лака может привести к пожелтению ногтевой пластины. Ногтям тоже нужно давать некоторое время «отдохнуть» и восстановиться. Также очень важно перед покупкой лака обращать внимание на его состав и производителя. Это касается как обычных лаков, так и модных сейчас гель-лаков, которые носятся на ногтях по несколько недель. Главное разрушающее вещество, которое содержится в лаках для ногтей, — нитроцеллюлоза, поэтому постарайтесь приобретать покрытия без этого компонента или же с минимальным его содержанием.

Фото: vostock-photo, предоставлены брендами

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