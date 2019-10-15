Дефицит витаминов, прием препаратов и еще 8 неочевидных причин, почему ваши ногти желтеют

Дефицит витаминов

Недостаток определенных витаминов, например Е и D, может вызывать желтизну ногтевой пластины. Восполнить дефицит помогут продукты питания, содержащие витамин E (шпинат, орехи, авокадо и рыба), а также частые прогулки на свежем воздухе в солнечную погоду.

Заболевания и физическое воздействие на ноготь

Если помимо желтизны вы заметили утолщение ногтя, шелушение, срочно обратитесь к доктору. В данном случае изменение цвета может быть симптомом серьезного заболевания: проблем с печенью, легкими, опухоли, низкого иммунитета, бронхита, псориаза и даже варикозного расширения вен, — в общем, вариантов много, без помощи специалиста не обойтись.

Грибковая инфекция

Пожелтение ногтей — один из первых симптомов грибковой инфекции. Она довольно распространена в России. В организме нет иммунитета к грибку, поэтому он столь легко поражает ногти. По мере развития заболевания ногти становятся толще, меняют форму или крошатся.