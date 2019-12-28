Буйство серебра, «свитер» на ногтях и еще 6 актуальных идей для праздничного маникюра
Идея 1. Больше серебра!
Фото: Instagram @n.a.i.l.s_russia
Белая Металлическая Крыса – символ наступающего года – очень любит все блестящее, глянцевое и серебряное. Так почему бы не угодить ей своим маникюром? Сделайте выбор в пользу интересного металлического дизайна, эффект которого достигается с помощью втирки. Таким дизайном вы сможете украсить как все пальцы, так и несколько.
Идея 2. Блестки
Фото: Instagram @n.a.i.l.s_russia
Другой вариант, любимый многими – блестки! Белые, золотые, розовые, черные — их выбор бесконечен, поэтому смело выбирайте любые. А если хотите более смелых экспериментов, то совместите оба дизайна – несколько ногтей покройте блестками, а остальные металлической втиркой.
Идея 3. Монохром
Фото: Instagram @n.a.i.l.s_russia
Но и любительницы сдержанного маникюра смогут поддержать цветовую палитру этого Нового года. Аккуратный однотонный белый или серый маникюр всегда будет актуален и подойдет к любому случаю.
Идея 4. Зимний дизайн
Фото: Instagram @n.a.i.l.s_russia
Если этой зимой вам не хватает снега, добавьте его в качестве дизайна на свои ногти. Нарисовать можно как одну снежинку, так и «вызвать» целую снежную бурю, добавив их на каждый ноготь. А если не хотите их рисовать, то на помощь придут синие блестки. Аккуратно распределите их от кончика ногтя и будет казаться, что на них идет настоящий снегопад. В таком дизайне лучше всего использовать белые и голубые цвета, чтобы создать настоящее ощущение мороза и зимы.
Идея 5. «Вязанный» маникюр
Фото: Instagram @n.a.i.l.s_russia
Другой тренд зимнего сезона — «вязанный» маникюр. Такой дизайн буквально превратит ваши ногти в уютный свитер, имитируя его вязку. Создать такой дизайн довольно просто, а его атмосферность согреет в холодные зимние вечера.
Идея 6. Почти классический красный
Фото: Instagram @n.a.i.l.s_russia
Если вы все же решили отдать предпочтение классике, советуем сделать выбор в пользу красного маникюра. Такой оттенок уже сам по себе праздничный, но сделать его еще более новогодним поможет дизайн. Например, обратите внимание на омбре – переход из красного в белый или черный добавит изюминку вашему маникюру и сделает его более интересным. Зимние рисунки тоже хорошо дополнят красный маникюр. Белые снежинки, снеговики, елочки и звезды сделают ногти центром этого Нового года. Практичные любительницы классики и однотонности могут обойтись и без дизайна. Главное – аккуратное исполнение и правильная форма ногтей.
Идея 7. Фольга на ногтях
Фото: Instagram @n.a.i.l.s_russia
Дизайн с использованием фольги для ногтей отличается лаконичностью и простотой, однако такой простой элемент однозначно сделает маникюр намного более интересным. Существуют разные варианты нанесения ее на ноготь: в качестве полосок для создания интересных геометрических узоров, дизайн в виде напыления или в виде стеклянных осколков, которые на ногтях будут смотреться как кусочки льда. В общем, идеальный вариант для тех, кто не любит кричащий маникюр, но обожает оригинальные детали.
Идея 8. Стразы и светлые оттенки
Фото: Instagram @n.a.i.l.s_russia
Блестки, как мы уже говорили, неотъемлемая часть этого Нового года. Но в качестве более интересной альтернативы им на замену могут прийти стразы. Маленькие камушки, как льдинки, добавят зимнего и праздничного настроения, а также будут красиво переливаться в свете софитов. Такой маникюр можно по праву считать отдельным аксессуаром, который только дополнит ваш новогодний наряд. Лучше всего разместить либо по одному камешку на каждый ноготь, либо создать интересный узор на нескольких — так вы не перегрузите свой маникюр, и выглядеть он будет более элегантно.
2020 год – год Белой Металлической Крысы, поэтому для дизайна ногтей как никогда подойдут всевозможные втирки, блестки, переливающиеся покрытия, серебристая фольга и nail art. В сочетании с белыми снежинками или морозными узорами механизированные и темные покрытия будут смотреться очень стильно.
Фото: Instagram @nail_sunny
Также можно нарисовать и символ года, но это вовсе не обязательно. Достаточно попасть в нужную цветовую гамму. Хорош будет френч с растяжкой из блесток или втиркой на кончиках ногтей. Красиво будут смотреться в сочетании с белым и жемчужные пигменты. К дизайну можно добавить различные виды украшений: стразы, блестки, мармелад, камни, бульонки, декоративный песок, флок и т.д.
Фото: vostock-photo, предоставлены салонами
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