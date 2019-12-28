Буйство серебра, «свитер» на ногтях и еще 6 актуальных идей для праздничного маникюра

Блестки, как мы уже говорили, неотъемлемая часть этого Нового года. Но в качестве более интересной альтернативы им на замену могут прийти стразы. Маленькие камушки, как льдинки, добавят зимнего и праздничного настроения, а также будут красиво переливаться в свете софитов. Такой маникюр можно по праву считать отдельным аксессуаром, который только дополнит ваш новогодний наряд. Лучше всего разместить либо по одному камешку на каждый ноготь, либо создать интересный узор на нескольких — так вы не перегрузите свой маникюр, и выглядеть он будет более элегантно.