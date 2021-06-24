8 идей летнего маникюра, которые достойны красных дорожек и повседневной жизни
Идея 1. Абстракция в ярких красках с надписями
Фото: Instagram kinetics
Данный вид дизайна набирает обороты, он очень прост и легок в выполнении, главное правило — в основе использовать яркие и насыщенные тона, которые сочетаются между собой. Замечательным дополнением в виде надписи может служить слайдер, который будет добавлять изюминку вашему дизайну.
Идея 2. Зеленый
Фото: Instagram kinetics
Это самый трендовый оттенок в beauty-индустрии и моды. Зеленый имеет множество оттенков, что позволяет делать покрытие в 1 тон без каких-либо дополнений, так и сочетать несколько тонов и комбинировать с другими тонами палитры. Зеленый маникюр замечательно подойдет не только для коротких, но и для средних и длинных ногтей.
Идея 3. Детские рисунки
Фото: Instagram kinetics
Новый тренд, который полюбили уже многие. Популярен как и у девушек, так и в мужском маникюре. Такой дизайн всегда будет напоминать о беззаботной детской жизни и погружать нас в воспоминания, так как каждый из нас в душе ребенок. Конечно же, нужно использовать насыщенные, яркие цвета, а при создании рисунка делать небрежную прорисовку, чтобы смотрелось более реалистично.
Идея 4. Теневое омбре
Фото: Instagram kinetics
Один из самых трендовых дизайнов этого сезона. В нем сочетают яркий оттенок, создающий переход цвета, и сверху наносят полупрозрачный молочный или фарфоровый тон. Яркий тон вы можете выбрать абсолютно любой, лучший вариант, конечно же, трендовый зеленый.
Идея 5. Однотонность
Фото: Instagram IQ Beauty
Быть в тренде этого сезона совсем не сложно, достаточно выбрать яркий однотон или полупрозрачные тона с дополнением в виде дизайна. Эта тенденция прослеживается везде.
Идея 6. Мужской маникюр
Фото: архив пресс-службы/ Е. Ширинкина
Уже на протяжении года в тренде man-manicure с покрытием как в классическом черным, как у Моргенштерна, так и в ярких оттенках. Сочетания оттенков черного и ярко-розового мы могли увидеть у известного российского тиктокера Дани Милохина.
Идея 7. Неон
Фото: Instagram IQ Beauty
Ни для кого не секрет, что сейчас очень популярны неоновые тона, но если мы их используем в образе, в покрытии ногтей, нам потребуется легкость и воздушность. Выбирайте полупрозрачные оттенки, которые не будут кричащими, а «оживить» их можно трендовым дизайном «Tattoo». Этот тренд популярен не только среди звезд, он заполучил армию фанатов среди клиентов в салонах красоты разных стран. Для создания «тату» можно использовать пластины для стемпинга, либо слайдер-дизайны.
Идея 8. Волны и кляксы
Фото: Instagram IQ Beauty
Названий у данного вида дизайна огромное множество, он только набирает обороты популярности, влюбляя в себя своей легкостью и простотой, которая дополняет абсолютно любой образ.
«Все большую актуальность приобретает шведская философия, имеющая лаконичное название "лагом". Ее главный принцип — избегать чрезмерностей и соблюдать баланс во всем. Шведское течение не приемлет роскошь и достаток напоказ, умеренность превыше всего. Внешний вид здесь играет не последнюю роль. Естественность сейчас проявляется и в одежде, и в обуви, и в маникюре. На модных показах все чаще можно встретить моделей без покрытия, но с аккуратными и ухоженными руками. Для любителей украшать свои ногти важным моментом остается максимальная натуральность в подборе цвета. В данном случае можно ориентироваться на природные цветовые сочетания.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram IQ "Пальчики"
В дизайне можно использовать тонкие линии и геометрию, красочные переливы и градиенты. Французский маникюр не сдает свои позиции, оставаясь на пике популярности уже многие годы. Актуальными остаются акварельная техника, воздушные и нежные рисунки, очень гармонично сочетающиеся с матовым финишным покрытием. Блестки и стразы уходят на задний план, но если все же есть желание украсить ими свой маникюр, не забывайте о балансе».
Фото: архив пресс-служб/ Е. Ширинкина
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