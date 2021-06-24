8 идей летнего маникюра, которые достойны красных дорожек и повседневной жизни

В июне отгремела премия «МУЗ-ТВ», на ковровой дорожке которой мы увидели звезд шоу-бизнеса во всей красе. Они блистали как в ярких нарядах, так и в эпатажных образах. Но, естественно, взгляд многих был прикован и к рукам звезд. Какой маникюр подойдет для той самой ковровой дорожки и будет дополнять образ и приковывать взгляды окружающих и в повседневной жизни? Чтобы вы не страдали от мук выбора, редакция Passion.ru вместе с экспертами подготовила для вас материал-подсказку, которая поможет вам быть в тренде в жарком сезоне.