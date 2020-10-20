12 крутых идей маникюра, которые помогут справиться с осенней хандрой

Также развивается мода на принты под кожу животных. Казалось бы, всё это уже когда-то было и прошло, но как мы помним, всё новое – это хорошо забытое старое! Леопард пока удерживает свои позиции, а в этом сезоне к нему добавились змея и совсем новое – панцирь черепахи. Если вы не готовы экспериментировать на всех 10 пальцах, можно попробовать выделить дизайном всего один ноготь или даже его часть.

Тренд mix&match