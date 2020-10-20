12 крутых идей маникюра, которые помогут справиться с осенней хандрой
Красивый маникюр разнообразит даже самые серые осенние дни и позволит насладиться новыми красками этого яркого времени года. Каждый сезон тренды дизайна ногтей меняются, а постоянно развивающийся бьюти-рынок предлагает новые способы создания креатива и техники ухода за руками – современный мир заставляет нас быстро приспосабливаться к окружающей действительности. И вот уже замечен новый тренд – покрытие на ногтях выполняется в тон… маске для лица! Какой же маникюр будет в моде в ближайшие месяцы?
Техника омбре
Фото: Instagram
Маникюр в градиентном стиле не сдает позиций и остается актуальным не только осенью, но и на протяжении всего года. В межсезонье стоит выбрать 3 цвета: желтый, красный и винный. Мастер специальной кистью или аэрографом выполнит плавный переход цветов – от светлого к темному. Такой дизайн даже в пасмурную погоду напомнит о ярком солнце и теплых днях.
Клетка и полоски
Фото: Instagram
Осень — пора теплых напитков, вязаной одежды и мягкого пледа. Из гардероба достаются клетчатые плотные рубашки, которые отлично вписываются в деловой офисный стиль. В сочетании с ними можно выполнить дизайн ногтей в виде различных клеток, особенно, если выделить ими один ноготь, а остальные накрасить трендовым цветом марсала. Такой дизайн придется по вкусу даже самым строгим и любящим консерватизм леди.
Дизайн «Паутинка»
Фото: Instagram
Паутинка — это плотная «тягучая» гель-краска, с помощью которой можно создавать различный дизайн: абстракции, геометрию, созвездия, шнуровку и волны. Его основное преимущество – быстрота: всего за несколько секунд мастер делает неповторимый узор. Тренд на уникальность предлагает именно такой вариант, а разнообразие вариаций такого маникюра не наскучит даже самым непостоянным в смене образов девушкам.
Фольга
Фото: Instagram
Декоративная фольга, как и слайдеры, прекрасно держится на ногтях. Осенью особенно пользуется спросом золотистый оттенок. Если фольгу нанести на нюдовое покрытие и закрепить матовым тоном, получится строгий и вместе с тем стильный вариант.
Стемпинг
Фото: Instagram
Техника стемпинга заключается в том, что сначала узор отпечатывается на специальный штамп, а с него рисунок переносится уже на ноготь. Основное преимущество в том, что пластины с дизайнами могут иметь совершенно разные рисунки: от листочков до оптических иллюзий.
«Этой осенью популярны полупрозрачные оттенки ярких цветов – бордовый, красный, фуксия. Цветное покрытие выглядит неплотным, ногтевая пластина проглядывается – это смотрится свежо и стильно. Чтобы получить такой эффект, надо нанести лак в один слой. Однотонный оранжевый, синий, вишневый и бордовый маникюр выглядит очень изящно и уместно. В палитрах современных производителей много оттенков каждого из этих цветов. Чтобы немного разнообразить сдержанный маникюр и сделать его чуть более ярким, можно добавить графику – полоски, точки или даже буквы».
Дизайн под маску
Фото: Instagram
Можно просто подобрать какой-то сочетающийся оттенок, но настоящие трендсеттеры идут дальше и полностью копируют необычный дизайн масок на свои ногти.
Яркие всплески на ногтях
Фото: Instagram
Если же возвращаться к более простым вариантам, то прежде всего этой осенью будут наиболее актуальными яркие «всплески» цвета на ногтях. Хотя трендовые осенние цвета обычно нас ничем не удивляют, в этом сезоне их следует сочетать с совершенно неожиданными яркими оттенками. Что немаловажно, для этого не обязательно обладать особыми талантами в рисовании, достаточно любого геометрического или абстрактного элемента. Яркие вспышки особенно актуально будут смотреться на нюдовой основе.
Смайлики и эмоджи
Фото: Instagram
Из простых и доступных дизайнов этой осенью как никогда актуальны обычные смайлики и эмоджи. Это отличный способ побаловаться и поднять настроение себе и окружающим, ведь мы их так часто используем в переписке с нашими друзьями и близкими! Почему бы не порадовать себя этими милыми изображениями и на наших ногтях.
Шиммеры и глиттеры
Фото: Instagram
Этой осенью с полной силой в моду возвращается все блестящее – шиммер, глиттер, стразы – можно позволить себе все, что угодно. А тем, кто готов попробовать что-то более необычное, рекомендуем обратить внимание на использование жемчуга на ногтях – это настоящий хит сезона.
Анималистичные принты
Фото: Instagram
Также развивается мода на принты под кожу животных. Казалось бы, всё это уже когда-то было и прошло, но как мы помним, всё новое – это хорошо забытое старое! Леопард пока удерживает свои позиции, а в этом сезоне к нему добавились змея и совсем новое – панцирь черепахи. Если вы не готовы экспериментировать на всех 10 пальцах, можно попробовать выделить дизайном всего один ноготь или даже его часть.
Тренд mix&match
Фото: Instagram
Для тех, кто уже все на свете перепробовал, предлагаем приобщаться к mix&match тренду и просто сочетать на разных ногтях разные виды дизайнов. Главное, чтобы они более-менее сочетались между собой.
Цветной френч
Фото: Instagram
Ну а если кто-то не готов к таким экспериментам, можно попробовать для начала хотя бы изменить цвет френча – это всегда актуально, и особенно популярно этой осенью!
Фото: depositphotos
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