12 креативных идей маникюра, которые помогут поднять настроение зимой

Если верить многочисленным исследованиям, всего через неделю наступит один из самых депрессивных месяцев года – февраль. Однако не стоит следовать завету Пастернака, о том, что пора «достать чернил и плакать», лучше найти простые (и вместе с тем весьма эффективные) способы взбодриться и поднять себе настроение. И маникюр – один из них. В новом материале на Passion.ru – 12 креативных идей нейл-артов, которые будут особенно уместны зимой и в начале календарной весны (а также примеры их воплощения).