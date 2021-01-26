12 креативных идей маникюра, которые помогут поднять настроение зимой
Маникюр в цветах года от Pantone
Фото: Instagram
Если говорить о трендах на 2021 год, следует начать с недавно объявленных институтом Pantone цветов следующего года. В этот раз их будет целых два: Ultimate Grey («Безупречный серый») и Illuminating («Освещающий» ярко-желтый). Серый олицетворяет стойкость, надежность, а желтый отвечает за жизнерадостность и энергию. Однозначно, эти цвета как по отдельности, так и в сочетании друг с другом, будут на пике моды на протяжении всего 2021 года.
Дизайн с обилием блеска
Фото: Instagram
Одним из немного привычных для нас, но уже некоторое время набирающим обороты за рубежом трендом в маникюре станет обилие блесток и блеска. Хотя в нашем сознании глиттер связан исключительно с новогодними праздниками, иностранные трендсеттеры заявляют, что сиять можно круглый год. Все больше весенних и летних коллекций цветных покрытий, особенно гель-лаков, включают себе различные варианты блесток, просто сочетаются они не с темными зимними оттенками, а с разными видами ярких сочных цветов – тем же желтым, розовым, голубым. Поэтому не бойтесь использовать в маникюре любые способы заблистать – от крупного глиттера до жемчужной втирки.
Маникюр в стиле glam rock
Фото: Instagram
В нынешнее время, когда лица часто закрыты масками, руки становятся одним из способов самовыражения. Возможно поэтому модные дизайнеры также уделяли особое внимание подиумным маникюрам, делая их максимально броскими и необычными. Например, на Нью-Йоркской неделе моды сезона весна-лето 2021 можно было увидеть, самый настоящий glam rock – длинные черные ногти со звездами и металлическими украшениями.
Цвета в стиле 80-х
Фото: Instagram
Кричащий оранжевый или розовый неон, впрочем, как и любые другие неоновые оттенки, будут невероятно актуальны. Что еще может придать дополнительно бодрости, как не яркие краски?
Ногти в стиле Скиттлз
Фото: Архивы пресс-служб
Для тех же, кому неоны покажутся скучными, можно порекомендовать попробовать так называемые «ногти в стиле Скиттлз» – покрыть все 5 ногтей одной руки (а самым смелым – даже все 10 на обеих руках!) совершенно разными яркими цветами. Если вы сомневаетесь в своем умении грамотно подобрать сочетающиеся оттенки, смело берите лаки из одной коллекции.
Яркий арт
Фото: Архивы пресс-служб
Во время карантина в 2020 в нашу жизнь вошли не только удаленная работа и бесконечные доставки, но и яркие волосы, макияж и маникюр, которые мы делали сами. Теперь воплотить в жизнь самую смелую задумку можно у любимого мастера, а тренды 2021 года подсказывают, что смелый арт на ногтях может стать идеальным решением, когда хочется немного безумства.
Минималистичный арт
Фото: архив пресс-службы
Если вы пока не решились на замысловатый арт, рассказываем про более простой вариант, который тоже поднимет настроение. Россыпь блесток, точки или небольшие цветные элементы поверх полностью прозрачного покрытия — абсолютный тренд в маникюре 2021 года. Советуем обратить внимание на такие варианты вместо привычных блесток или рисунков на одном или двух ногтях.
Геометрия
Фото: архив пресс-службы
Еще один любимый многими прием — геометрические фигуры. Они выглядят более минималистично по сравнению с рисунками, но такой маникюр все равно выглядит интересно и необычно. Многие предпочитают делать покрытие с фигурами и линиями именно матовым.
Абстракция
Фото: Instagram @ilike_nails
Броскость и хаотичность — это главные аспекты абстрактного дизайна ногтей, который не поддается логике и здравому смыслу, что и делает его таким уникальным. Каждый раз такой дизайн ногтей смотрится уникально и неповторимо. Здесь можно сочетать сразу нескольких приемов — геометрические линии, штрихи, мазки, брызги и точки. Такой маникюр подойдет для любого образа — от повседневного до нарядного. Кроме того, абстрактные принты превосходно смотрятся на ногтях любой длины.
Леттеринг
Фото: Instagram @ilike_nails
Гладкая поверхность, различные оттенки с прожилками — так выглядит мрамор. Такой же эффект достигается с помощью мраморного маникюра. Он может быть любой палитры — от белой до темной, а если хочется чего-то необычного, стоит обратить внимание на акварельный вариант. Мраморный арт можно сделать на одном или нескольких ногтях.
Необычный французский маникюр
Фото: Instagram @ilike_nails
Этот вид маникюра очень популярен благодаря своей элегантности. Многообразие его видов позволяет подобрать дизайн, подходящий для любого случая. Стандартный французский маникюр выглядит естественно: основное покрытие выполняется в светлых пастельных тонах, а кончик ногтя покрывается плотным по консистенции белым лаком, а секрет успеха френча заключается в том, что руки с ним выглядят очень аккуратно и ухожено. Теперь его можно делать ярким, основной тон может быть любого цвета. А еще красиво смотрится френч в сочетании с лунным маникюром или с неровными кончиками.
Фото: depositphotos, архив пресс-служб
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