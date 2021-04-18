11 вариантов любимого блогерами и звездами маникюра, которые устарели
«Спокойствие, только спокойствие!» — слова знаменитого мультяшного персонажа можно с уверенностью применить в разговоре о модных дизайнах ногтевой индустрии сегодня. При подборе нейл-арта очень важно не перестараться и не перегрузить свой маникюр лишними деталями и устаревшими принтами.
Антитренд 1. Нет кричащим тонам
Фото: Instagram
Так как в современном мире главный тренд — натуральность и гармония, кричащие и броские тона в маникюре будут выглядеть нелепо и выдавать отсутствие вкуса у свой обладательницы. Каким бы позитивным не казался вам неоновый эффект на ногтях, он уже давно перестал быть актуальным. Вместо него выбирайте спокойные, легкие и воздушные, кремовые тона розового, желтого, голубого и сиреневого.
Антитренд 2. Буйство красок
Фото: Instagram
Да, актуальные тенденции позволяют комбинировать разные цвета и оттенки в одном маникюре, но конечный эффект не должен вызывать ощущения, что его обладательница была участницей фестиваля красок Холи.
Антитренд 3. Анималистичные принты
Фото: Instagram
Анималистичный принт пора оставить в прошлом. Он редко может соответствовать определению «уместный» и его достаточно сложно сочетать с гардеробом.
Антитренд 4. Инкрустация стразами
Фото: Instagram
Нагромождения ярких камней блеска вашему маникюру не добавит, но очень легко испортит первое впечатление о вас.
Антитренд 5. «Бабл-ногти»
Фото: Instagram
Это не только неудобно, но и полностью изжило себя. Большой объем материала на натуральной ногтевой пластине доставлял не только дискомфорт в ношении покрытия, но и визуально неэстетично смотрелся. Такой вид дизайна был популярен среди голливудских звезд и ярких, эпатажных музыкальных американских исполнителей.
Антитренд 6. «Кошачий глаз»
Фото: Instagram
Если раньше маникюр с таким дизайном был популярен и выполнялся на всех 10 пальцах, то сейчас рекомендуется делать его максимум на 1 пальце. На смену данному антитренду пришло нюдовое покрытие, например, с матовым финишем, которое смотрится максимально натурально.
Антитренд 7. «Мохнатые» ногти
Фото: Instagram
Особо нелепо смотрится такой дизайн на коротких квадратных ногтях. Сейчас такой нейл-арт придает излишний объем, смотрится несовременно и безвкусно.
Антитренд 8. «Вязаные» ногти
Фото: Instagram
Антитренд 9. Бархатные ногти
Фото: Instagram
Этот вид маникюра делает покрытие ногтей объемным и неестественным.
Антитренд 10. «Пуанты-балерина»
Фото: Instagram
В этом году длинные острые ногти в виде «коготков» также стали моветоном. Они очень неудобны и выглядят неестественно. Также нужно забыть и о форме ногтей «пуанты-балерина». Стилисты признали их главным антитрендом этого года.
Антитренд 11. Объемная лепка
Фото: Instagram
Дизайны с громоздкой лепкой были модными пару лет назад, но сейчас они — однозначно антитренд. Настала эпоха минимализма, и такой дизайн будет выглядеть вульгарно и безвкусно.
Фото: globallook, Instagram
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