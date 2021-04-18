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11 вариантов любимого блогерами и звездами маникюра, которые устарели

В нейл-арте очень часто появляются определенные новинки, которые вспыхивают, как звезды, но так же быстро гаснут и становятся антитрендами. Правда, далеко не все прислушиваются к рекомендациям экспертов и продолжают носить на своих ногтях «кошачьи глаза» и объемные дизайны. Причем грешат этим даже знаменитости. Взгляните на маникюр той же Кайли Дженнер. Известная модница не так давно похвасталась ноготками с огромными объемными каплями-подтеками. Грешит этим делом и ее сестра Ким Кардашьян. Давайте не будем повторять за ними и разберемся, о каких трендах ногтевого дизайна лучше забыть.

«Спокойствие, только спокойствие!» — слова знаменитого мультяшного персонажа можно с уверенностью применить в разговоре о модных дизайнах ногтевой индустрии сегодня. При подборе нейл-арта очень важно не перестараться и не перегрузить свой маникюр лишними деталями и устаревшими принтами.

Екатерина Гинц

Мастер-наставник федеральной сети салонов «Пальчики»

Антитренд 1. Нет кричащим тонам

Фото: Instagram

Так как в современном мире главный тренд — натуральность и гармония, кричащие и броские тона в маникюре будут выглядеть нелепо и выдавать отсутствие вкуса у свой обладательницы. Каким бы позитивным не казался вам неоновый эффект на ногтях, он уже давно перестал быть актуальным. Вместо него выбирайте спокойные, легкие и воздушные, кремовые тона розового, желтого, голубого и сиреневого.

Антитренд 2. Буйство красок

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Фото: Instagram

Да, актуальные тенденции позволяют комбинировать разные цвета и оттенки в одном маникюре, но конечный эффект не должен вызывать ощущения, что его обладательница была участницей фестиваля красок Холи.

Антитренд 3. Анималистичные принты

Фото: Instagram

Анималистичный принт пора оставить в прошлом. Он редко может соответствовать определению «уместный» и его достаточно сложно сочетать с гардеробом.

Антитренд 4. Инкрустация стразами

Фото: Instagram

Нагромождения ярких камней блеска вашему маникюру не добавит, но очень легко испортит первое впечатление о вас.

Дарья Корнетова

Технолог IQ Beauty

Антитренд 5. «Бабл-ногти»

Фото: Instagram

Это не только неудобно, но и полностью изжило себя. Большой объем материала на натуральной ногтевой пластине доставлял не только дискомфорт в ношении покрытия, но и визуально неэстетично смотрелся. Такой вид дизайна был популярен среди голливудских звезд и ярких, эпатажных музыкальных американских исполнителей.

Антитренд 6. «Кошачий глаз»

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Фото: Instagram

Если раньше маникюр с таким дизайном был популярен и выполнялся на всех 10 пальцах, то сейчас рекомендуется делать его максимум на 1 пальце. На смену данному антитренду пришло нюдовое покрытие, например, с матовым финишем, которое смотрится максимально натурально.

Антитренд 7. «Мохнатые» ногти

Фото: Instagram

Особо нелепо смотрится такой дизайн на коротких квадратных ногтях. Сейчас такой нейл-арт придает излишний объем, смотрится несовременно и безвкусно.

Антитренд 8. «Вязаные» ногти

Фото: Instagram

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Восстанавливающий крем для рук «Цветочный вальс», ATB Beauty, усиливает естественную защиту рук, активно заживляет, устраняет сухость, раздражение, питает и глубоко увлажняет. Борется с окислительным стрессом, защищает от ультрафиолета и городского смога. Цена: 890 рублей.

Тамара Исаченко

Ведущий технолог Kinetics Nail Academy

Антитренд 9. Бархатные ногти

Фото: Instagram

Этот вид маникюра делает покрытие ногтей объемным и неестественным.

Антитренд 10. «Пуанты-балерина»

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Фото: Instagram

В этом году длинные острые ногти в виде «коготков» также стали моветоном. Они очень неудобны и выглядят неестественно. Также нужно забыть и о форме ногтей «пуанты-балерина». Стилисты признали их главным антитрендом этого года.

Антитренд 11. Объемная лепка

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Фото: Instagram

Дизайны с громоздкой лепкой были модными пару лет назад, но сейчас они — однозначно антитренд. Настала эпоха минимализма, и такой дизайн будет выглядеть вульгарно и безвкусно.

Фото: globallook, Instagram

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