11 вариантов любимого блогерами и звездами маникюра, которые устарели

В нейл-арте очень часто появляются определенные новинки, которые вспыхивают, как звезды, но так же быстро гаснут и становятся антитрендами. Правда, далеко не все прислушиваются к рекомендациям экспертов и продолжают носить на своих ногтях «кошачьи глаза» и объемные дизайны. Причем грешат этим даже знаменитости. Взгляните на маникюр той же Кайли Дженнер. Известная модница не так давно похвасталась ноготками с огромными объемными каплями-подтеками. Грешит этим делом и ее сестра Ким Кардашьян. Давайте не будем повторять за ними и разберемся, о каких трендах ногтевого дизайна лучше забыть.