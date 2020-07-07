Веснушки, монохром, цветные стрелки и еще 13 модных тенденций летнего макияжа
Тренды макияжа лета 2020 года так и кричат: «Будь собой! Будь разной! Будь яркой!» Так почему не воспользоваться тем, что самовыражение сегодня – это тренд? Пора экспериментов и смелых решений – нельзя упускать такую возможность, ведь сейчас легко можно открыть себя миру с новой стороны.
Летние тенденции 2020 года в макияже обещают подарить много свежести, индивидуальности и блеска. Мода диктует свое. В этом году дизайнеры и визажисты успешно используют классические элементы с самыми смелыми решениями. Независимо от того, останутся ли эти решения в мире макияжа надолго или сменятся новыми трендами – модные тенденции лета 2020 сумеют приятно удивить любого.
Макияж без макияжа
Совершенно не новый, но полюбившийся многим из прошлого сезона и стабильно укоренившийся на месте тренда вид макияжа приветствует этим летом всех любительниц натуральности. «Макияж без макияжа» – это выражение не подразумевает отсутствия косметики, просто такой мейк выглядит очень натурально, будто его нет, но при этом подчеркивает все сильные стороны лица. Для этого макияжа понадобится малый набор косметических средств: тональная основа, гель для бровей, легкая кремовая помада, тушь.
Важный нюанс нюдового макияжа – то, что кожа лица для такого легкого образа должна быть идеальной – без акне, черных точек и рубцов. Ведь будучи очень натуральным, без толстого слоя тональной основы и консилера, он не будет скрывать несовершенства кожи.
Фото: pixabay
Оттенки сепии
Если говорить о модных этим летом цветах макияжа, это обязательно оттенки сепии. Коричневый, бежевый, рыжий, глиняный, умбра – эти цвета очень универсальны и их легко ввести в свой летний макияж. Такими оттенками можно легко сделать не только повседневный, но и вечерний макияж.
Перламутровые и блестящие тени и акцент на нижнее веко
Главный тренд этого лета – блестящие тени на все подвижное веко Лето – лучшее время блистать! Яркие тени на нижнее веко или во внутренний уголок глаза сделают взгляд выразительным и эпатажным.
Креативные стрелки
Геометричные, толстые или двойные, а также блестящие, неоновые, яркие – этим летом любая девушка может показать свой индивидуальный стиль с помощью стрелок. Яркая или блестящая подводка будет приковывать взгляды окружающих. Такие стрелки все больше покоряют просторы соцсетей.
Фото: depositphotos
Акцент на ресницах
Тренд на накладные или наращенные ресницы плавно сходит на нет, а вот ресницы «паучьи лапки» или цветная тушь все больше завоевывают сердца своей выразительностью и креативом. В связи с этой внезапной волной «креативных макияжей» на полках магазинов все чаще можно увидеть разноцветные туши и подводки.
Монохром
Монохромный макияж, выполненный одним цветом. Не нужно гадать, какие тени подобрать к помаде или наоборот. Отдайте предпочтение персиковому или розовому оттенку – на веки, щечки и губы.
Яркие губы и эффект влажных век
Этим летом можно красить губы в самые яркие цвета, в зависимости от настроения. Лучше всего к таким ярким губам подойдет эффект влажного века. Обязательно используйте только водостойкую тушь.
Неоновый акцент
Еще одним трендом 2020 стал неоновый акцент на внутреннем уголке глаза. Можно сделать нюдовый макияж и добавить яркий цветовой акцент в уголки глаз — модный образ готов!
Готические мотивы
Вы спросите это все, но нет, напротив, для любительниц образов жарче, горячее и ярче создан целый сочный beauty-коктейль. Вдохновляемся роком, готикой, панк культурой, ловим драматические мотивы, энергетику свободы и динамику движений – это все рождает в нас дух бунтарства, сопротивления и сексуальности. Ничего не существует само по себе, а создается и воплощается исключительно в комплексе total look. Каждый образ, начиная с макияжа, прически, подбора одежды, аксессуаров априори должен быть гармоничен и комбинирован интуитивно.
Фото: pixabay
Аппликации и стразы
Если ваше кредо всегда быть в фокусе бестселлеров, то смелый и соблазнительный макияж, влюбляет в себя сразу и безоговорочно. Невозможно пройти мимо страз, аппликаций, блесток, гениальных растушевок. В таком beauty-облике невозможно остаться незамеченной и не стать звездой любой вечеринки.
Все оттенки синего и голубого
Тот самый случай, когда надо не бояться переборщить, нужно пробовать, но не изменяя себя и себе. Игра оттенков синего просто божественна, начинайте свой test красоты с аквамарина, небесного, native blue и темно-синего цвета.
Веснушки
Самый ошеломляющий тренд 2020 года – веснушки. Каждая вторая модница старается воспроизвести на своем лице рыжие крапинки. Главное – сделать их правильно, чтобы смотрелись они естественно. Их не следует наносить кисточкой, вырисовывая каждую точку. Возьмите специальный спрей, который, например, предназначен для окрашивания волос и, зажав кончик дозатора, распылите на лицо. Получаются вполне реалистичные веснушки, расположенные в хаотичном порядке.
Никакого четкого контуринга и бейкинга лица
Не следует использовать коричневые скульпторы и бронзоры, выделяя скулы и вырисовывая «новый» контур лица. Данные манипуляции также отходят на второй план в 2020 году.
Макияж в стиле Джиджи Хадид
Еще один нашумевший тренд, который уж точно не останется без внимания. Раскосые глаза, кошачий взгляд и нюдовый тон кожи – основные составляющие этого образа. Нежного кошачьего взгляда мы добиваемся, используя тени или карандаш для глаз, затемняем внешний уголок века и легкой растушевкой вытягиваем его к виску. В таком макияже не следует вырисовывать четкие графичные стрелки с помощью подводки. На подвижное веко можно также добавить блеска с помощью нюдовых блестящих теней или хайлайтера.
Естественные брови
Что касается бровей, в моде сейчас естественные брови, которые достаточно лишь зачесать вверх с помощью геля.
Фото: freepik, pixabay, depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!