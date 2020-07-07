Веснушки, монохром, цветные стрелки и еще 13 модных тенденций летнего макияжа

Тренды макияжа лета 2020 года так и кричат: «Будь собой! Будь разной! Будь яркой!» Так почему не воспользоваться тем, что самовыражение сегодня – это тренд? Пора экспериментов и смелых решений – нельзя упускать такую возможность, ведь сейчас легко можно открыть себя миру с новой стороны.

Летние тенденции 2020 года в макияже обещают подарить много свежести, индивидуальности и блеска. Мода диктует свое. В этом году дизайнеры и визажисты успешно используют классические элементы с самыми смелыми решениями. Независимо от того, останутся ли эти решения в мире макияжа надолго или сменятся новыми трендами – модные тенденции лета 2020 сумеют приятно удивить любого.