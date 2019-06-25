В стиле ретро: 6 важных правил макияжа для идеальных черно-белых фотографий

Правило 1. Отдайте предпочтение монохромному макияжу

В целом макияж лучше построить в натуральной монохромной гамме, так вы точно будете видеть при выполнении, насколько один оттенок светлее или темнее другого и достаточно ли контрастно выглядит мэйкап в целом.

Правило 2. Скульптурирование – обязательно!

Чёрно-белая фотография как правило требует более «жёсткого» света: фотограф, скорее всего, усилит контраст светлого и темного, для того чтобы показать больше объема на фото, поэтому в макияже не лишним будет уделить внимание «географии» лица и хорошо проработать скульптуру: выбирайте кремовые продукты (например тона в стиках), они легче растушевываются и не подчеркивают поры и «пушок» на фото.

Правило 3. Сделайте макияж чуть контрастнее, чем обычно

Не бойтесь яркости – искусственный свет «съест» бОльшую половину теней. Однако помните, красные и фиолетовые оттенки выглядят темно-серыми, этот эффект может хорошо смотреться на губах и скулах, но не на яблочках щек, потому откажитесь от румян или замените их бронзерами.