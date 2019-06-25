В стиле ретро: 6 важных правил макияжа для идеальных черно-белых фотографий

Влажная, блестящая кожа, сияние, хайлайтеры, шиммеры, сочетание матовых и сияющих текстур прекрасно смотрятся в повседневной жизни и на цветных фотографиях, но для того, чтобы получить красивые черно-белые снимки, вам надо забыть обо всех правилах макияжа, которые вы знали раньше, и следуйте советам нашего эксперта.
Правило 1. Отдайте предпочтение монохромному макияжу
В целом макияж лучше построить в натуральной монохромной гамме, так вы точно будете видеть при выполнении, насколько один оттенок светлее или темнее другого и достаточно ли контрастно выглядит мэйкап в целом.
Правило 2. Скульптурирование – обязательно!
Чёрно-белая фотография как правило требует более «жёсткого» света: фотограф, скорее всего, усилит контраст светлого и темного, для того чтобы показать больше объема на фото, поэтому в макияже не лишним будет уделить внимание «географии» лица и хорошо проработать скульптуру: выбирайте кремовые продукты (например тона в стиках), они легче растушевываются и не подчеркивают поры и «пушок» на фото.
Правило 3. Сделайте макияж чуть контрастнее, чем обычно
Не бойтесь яркости – искусственный свет «съест» бОльшую половину теней. Однако помните, красные и фиолетовые оттенки выглядят темно-серыми, этот эффект может хорошо смотреться на губах и скулах, но не на яблочках щек, потому откажитесь от румян или замените их бронзерами.
Фото: vostock-photo/fotolia
Правило 4. Добавьте теней и графичности
Проработайте более темным скульптурирующим оттенком подскуловое пространство, боковые поверхности носа, складку верхнего и нижнего века. Ориентируйтесь на индивидуальные особенности строения вашего лица и помните, что все светлое на фото увеличится, а темное уменьшится или «провалится». По-этому, если хотите придать объем, высветляйте по центру те объекты, которые хотите увеличить, и затемняйте их по краям. Главное – не забывайте про растушевку, так как любые границы на черно-белых фото всегда гораздо заметнее.
Для шейдинга выбирайте продукты с матовой текстурой, потому как светоотражающие частицы в составе будут давать ненужный блик. Не используйте блестки – они лучше смотрятся на видео, чем на фото, особенно на черно-белых. От хайлайтеров тоже лучше отказаться, чтобы не получить на фотографиях вместо идеально ровной, бархатной кожи ненужный эффект жирности.
Правило 5. Уделите внимание деталям
В макияже глаз обязательно проработайте межресничное пространство и слизистую, хорошо прокрасьте ресницы. Помаду можно выбрать чуть темнее натурального оттенка ваших губ, но не слишком темную, дабы сохранить их объем. Можно использовать сразу два оттенка помады: светлый – в центре, мягко растушеванный в более темный – по краям.
Правило 6. Блестящим и матовым текстурам в помадах – нет
Блеск и матовую помаду лучше не использовать, выбирайте кремовые и сатиновые текстуры с хорошим увлажнением. Если на лице есть участки с излишним блеском – промокните их аккуратно специальной косметической салфеткой или припудрите через тонкую бумажную салфетку – так пудры в кадре не будет видно.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo/fotolia, предоставлены брендами
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