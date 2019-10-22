Точечная коррекция, увлажнение и еще 6 советов, как правильно маскировать воспаления и несовершенства кожи

Какие средства существуют для коррекции несовершенств кожи

Тональный крем

Если вы хотите выровнять тон кожи, для этой функции подходит тональный крем. Пудра предназначена для матирования или фиксации тонального крема на коже. Если вашему лицу этого недостаточно, для того чтобы выглядеть идеально, дополнительно нам потребуются другие продукты.

Консиллер

Предназначен для перекрытия темных кругов под глазами. Отличается от тонального крема более увлажняющими свойствами и ухаживает за этой зоной, при этом не сушит кожу. Можно выбрать цвет на тон светлее лица для придания свежести или тон в тон – для нейтрализации проблемы. Лучше всего наносить консиллер мягкой пушистой кистью, чтобы не было слишком плотного слоя.

Корректор

Более плотное и устойчивое средство, которое предназначено для маскировки высыпаний и ярких воспалений. Наносится точечным методом поверх тонального крема. Лучше всего наносить спонжем или подушечками пальцев, растушевывая только границы, но саму зону воспаления после нанесения продукта уже не трогаем.