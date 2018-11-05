Как создать чувственный образ: секреты идеального макияжа Моники Беллуччи

Так, блондинкам со светлой кожей хорошо подойдут ягодные оттенки, а также морковно-красный, который поможет выгодно подчеркнуть внешность. Шатенкам следует обратить внимание на классический ярко-красный тон, томатный, алый или коралловый. Для кареглазых брюнеток отличным вариантом станет винные, вишневые или бордовые оттенки, а рыжим девушкам подойдет красно-розовый цвет помады. Смотрите нашу подборку красных помад и выбирайте, что подходит именно вам.

Румяна темных оттенков

Как уже было сказано, Моника Беллуччи сторонница естественности: тяжелый контуринг звезда с легкостью заменяет легкими румянами правильных оттенков. Чтобы подчеркнуть скулы Моника Беллуччи выбирает темно-розовые румяна, которые делают ее лицо еще более выразительным. Для придания легкого румянца актриса использует более светлые тона розового.